Vzpomínka na oběti AIDS, podpora lidí žijících s HIV i stovky testů: víkend propojil Světlo pro AIDS a Fun&Run

Praha 21. května 2026 (PROTEXT) - O víkendu 16. a 17. května 2026 si Česká republika připomněla Mezinárodní vzpomínkový den na oběti AIDS – International AIDS Candlelight Memorial Day. U příležitosti tohoto dne se v několika českých městech rozsvítily významné budovy červenou barvou v rámci projektu Světlo pro AIDS.

Červené nasvícení budov symbolicky připomnělo miliony lidí, kteří podlehli nemoci AIDS, vyjádřilo podporu lidem žijícím s HIV a zároveň upozornilo na význam prevence, testování a boje proti stigmatizaci.

„Světlo pro AIDS je tichou, ale velmi silnou připomínkou. Vzpomínáme na ty, kteří zemřeli v důsledku AIDS, a zároveň připomínáme, že lidé žijící s HIV si zaslouží podporu, respekt a život bez předsudků. Děkujeme všem městům, institucím, partnerům a technickým týmům, které umožnily, aby se budovy rozsvítily červeně. Každé takové světlo je důležitým gestem solidarity,“ doplňuje Jiří Pavlát.

V průběhu letošního Světla pro AIDS se rozsvítily tyto budovy:

16. 5. 2026, sobota

  • Tančící dům, Praha,
  • Žižkovský TV vysílač, Praha,

 17. 5. 2026, neděle

  • Dům světla České společnosti AIDS pomoc, Praha,
  • FEL ČVUT, Praha,
  • Radnice Prahy 8 - Libeňský zámeček, Praha,
  • Moravské divadlo Olomouc, Olomouc,
  • Divadlo JKT – nová scéna, Plzeň,
  • Budova historické radnice, Liberec.

Celosvětovým mottem vzpomínkového dne je „Společně vzpomínáme, společně se uzdravujeme, pomocí lásky a solidarity!“. Motto připomíná, že ukončení epidemie AIDS není jen otázkou medicíny, ale také dostupné prevence, testování, léčby, odstraňování stigmatizace a podpory lidí, kterých se HIV týká. Projekt Světlo pro AIDS Česká společnost AIDS pomoc pořádá již třináctým rokem.

Kromě Mezinárodního vzpomínkového dnes se v neděli 17. května 2026 v pražské Stromovce uskutečnil již 15. ročník charitativního běhu Fun&Run. Akce tradičně propojuje sport, podporu LGBT+ komunity, prevenci HIV a solidaritu s lidmi žijícími s HIV.

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 932 běžců. V rámci startovného a další podpory se podařilo získat 282.007 Kč na aktivity spolku Prague Pride a 49.776 Kč pro Dům světla České společnosti AIDS pomoc.

Česká společnost AIDS pomoc byla na místě s testovacím stanem, ve kterém nabízela bezplatné a anonymní testování na HIV a další pohlavně přenosné infekce. Během akce provedla celkem 388 testů:

  • 122 testů na HIV,
  • 121 testů na syfilis,
  • 29 testů na žloutenku typu B,
  • 116 testů na žloutenku typu C.

O České společnosti AIDS pomoc 
Česká společnost AIDS pomoc, z.s. je nezisková organizace působící v oblasti prevence HIV, která již více než 35 let poskytuje podporu lidem žijícím s HIV. Spolek, mimo jiné, poskytuje bezplatné a anonymní testování na HIV infekci a internetové a telefonní poradenství (www.aids-pomoc.cz, 800 800 980).

Zdroj: Česká společnost AIDS pomoc

