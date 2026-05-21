Vzpomínka na oběti AIDS, podpora lidí žijících s HIV i stovky testů: víkend propojil Světlo pro AIDS a Fun&Run

Červené nasvícení budov symbolicky připomnělo miliony lidí, kteří podlehli nemoci AIDS, vyjádřilo podporu lidem žijícím s HIV a zároveň upozornilo na význam prevence, testování a boje proti stigmatizaci.
„Světlo pro AIDS je tichou, ale velmi silnou připomínkou. Vzpomínáme na ty, kteří zemřeli v důsledku AIDS, a zároveň připomínáme, že lidé žijící s HIV si zaslouží podporu, respekt a život bez předsudků. Děkujeme všem městům, institucím, partnerům a technickým týmům, které umožnily, aby se budovy rozsvítily červeně. Každé takové světlo je důležitým gestem solidarity,“ doplňuje Jiří Pavlát.
V průběhu letošního Světla pro AIDS se rozsvítily tyto budovy:
16. 5. 2026, sobota
- Tančící dům, Praha,
- Žižkovský TV vysílač, Praha,
17. 5. 2026, neděle
- Dům světla České společnosti AIDS pomoc, Praha,
- FEL ČVUT, Praha,
- Radnice Prahy 8 - Libeňský zámeček, Praha,
- Moravské divadlo Olomouc, Olomouc,
- Divadlo JKT – nová scéna, Plzeň,
- Budova historické radnice, Liberec.
Celosvětovým mottem vzpomínkového dne je „Společně vzpomínáme, společně se uzdravujeme, pomocí lásky a solidarity!“. Motto připomíná, že ukončení epidemie AIDS není jen otázkou medicíny, ale také dostupné prevence, testování, léčby, odstraňování stigmatizace a podpory lidí, kterých se HIV týká. Projekt Světlo pro AIDS Česká společnost AIDS pomoc pořádá již třináctým rokem.
Kromě Mezinárodního vzpomínkového dnes se v neděli 17. května 2026 v pražské Stromovce uskutečnil již 15. ročník charitativního běhu Fun&Run. Akce tradičně propojuje sport, podporu LGBT+ komunity, prevenci HIV a solidaritu s lidmi žijícími s HIV.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 932 běžců. V rámci startovného a další podpory se podařilo získat 282.007 Kč na aktivity spolku Prague Pride a 49.776 Kč pro Dům světla České společnosti AIDS pomoc.
Česká společnost AIDS pomoc byla na místě s testovacím stanem, ve kterém nabízela bezplatné a anonymní testování na HIV a další pohlavně přenosné infekce. Během akce provedla celkem 388 testů:
- 122 testů na HIV,
- 121 testů na syfilis,
- 29 testů na žloutenku typu B,
- 116 testů na žloutenku typu C.
O České společnosti AIDS pomoc
Česká společnost AIDS pomoc, z.s. je nezisková organizace působící v oblasti prevence HIV, která již více než 35 let poskytuje podporu lidem žijícím s HIV. Spolek, mimo jiné, poskytuje bezplatné a anonymní testování na HIV infekci a internetové a telefonní poradenství (www.aids-pomoc.cz, 800 800 980).
Zdroj: Česká společnost AIDS pomoc