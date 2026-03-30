Vzpomínky na Expo 2025: Český pavilon hostil Ostravské dny i baseballovou hvězdu Ondřeje Satoriu

Ostrava 30. března 2026 (PROTEXT) - Dva dny patřil český pavilon na Expo 2025 Ostravě. Program Ostravských dnů (tzv. Ostrava Days) přenesl do Japonska atmosféru města, které dokázalo přetvořit svou industriální tradici v moderní metropoli – místo investic, inovací, kultury i sportu. Součástí programu v září 2025 byly tematické prezentace, živé loutkové představení o historii Ostravy, ukázka aikida i setkání s jedním z nejpopulárnějších českých baseballistů v Japonsku – Ondřejem Satoriou z týmu Arrows Ostrava. Ten během akce uspořádal dvě autogramiády.

Prezentace se zúčastnili také další partneři české účasti na Expo 2025, často úzce propojení s Ostravou a regionem. Patří mezi ně například národní partner české účasti – developerská společnost CTP, která s městem spolupracuje již 20 let, oficiální partner české účasti – Purposia Group, jejíž kořeny sahají právě do Ostravy, či agentura CzechTrade, která region představila jako významný byznysový bod na mapě střední Evropy. Diskuse pokrývaly témata od tradičního hutnického a těžkého průmyslu přes rozvoj infrastruktury až po nové směry, jimiž se Ostrava ubírá.

„Sám jsem v Moravskoslezském kraji vyrostl a viděl jsem z první ruky, jak se Ostrava a širší region dokázal transformovat a otevřít novým partnerům, třeba i z druhé strany světa. Přesně s tímto cílem jsme připravili byznysový program Českého pavilonu na Expo 2025. Když tu vidíme Ostravu společně s našimi partnery, jako jsou Purposia Group či CTP, jak otevírají nové příležitosti, potvrzuje se nám, že máme co světu ukázat – nejen Prahu, ale i další silné stránky Česka, jako je právě Ostrava,“ vysvětlil generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška.

Významnou roli hrály také ostravské univerzity – Vysoká škola báňská a Ostravská univerzita, které představily nejen své programy a špičkové obory v oblasti technologií, medicíny nebo přírodních věd, ale i způsoby, jak připravují novou generaci formujících budoucnost regionu, včetně mezinárodní mobility.

Na programu nechyběla ani prezentace kultury a turismu. Ostrava představila své nejvýznamnější festivaly, jako jsou Colours of Ostrava nebo Beats for Love, ale i bohatou muzejní a galerijní nabídku. Právě kultura a sport byly během Ostrava Days prezentovány jako nedílná součást identity města.

„Na celém světě byste našli jen málo měst, která se dokázala tak dobře proměnit, jako Ostrava. Našli jsme si novou identitu – město vzdělání, inovací, kultury i sportu. Nebojíme se nových projektů, hostíme velké mezinárodní akce, třeba opakovaně mistrovství světa v hokeji, a stavíme novou koncertní síň podle návrhu významného amerického architekta Stevena Holla. Jsem strašně rád, že jsme mohli Ostravu představit i tady v Japonsku. Máme za sebou řadu neformálních setkání a navázali jsme spoustu nových kontaktů a spoluprací, které Ostravu určitě posunou dál,“ řekl v Českém pavilonu primátor Ostravy Jan Dohnal.

Součástí Ostravských dnů byla také dvě setkání a autogramiády s jedním z nejpopulárnějších českých baseballistů v Japonsku – Ondřejem Satoriou z týmu Arrows Ostrava, které přilákaly velké množství místních fanoušků i japonských novinářů. Satoria se do povědomí japonských diváků dostal zejména díky svému výkonu na World Baseball Classic 2023, kde jakožto technik-elektrikář vyautoval hvězdného japonského baseballistu Shoheie Ohtaniho.

„To, co se mi podařilo, následně obletělo svět. Pro mě je to velký bizár, protože já jsem jako obyčejný kluk z Ostravy nečekal, že se něco takového může stát. V Česku mě skoro nikdo nezná a tady mě lidé v Českém pavilonu poznávali. Jedna paní, které jsem dával podepsanou kartičku a která se se mnou fotila, se u toho rozbrečela. Musím říct, že sám jsem z toho byl hrozně naměkko. Lidé v Japonsku jsou moc vděční a pokorní, a to mě hrozně baví,” dodává skromně Ondřej Satoria.  Zároveň dodává, že se v Českém pavilonu cítil jako doma.

Do Českého pavilonu za Satoriou dorazil dokonce velký baseballový fanoušek, starosta Ósaky Hidejuki Jokojama. Setkali se u tzv. Wall of Fame (zdi slávy) od českého umělce Jakuba Matušky aka Maskéra, která odkazovala právě na World Baseball Classic 2023 a znázorňovala “souboj” Satorii a Ohtaniho. 

Zeď byla u japonských návštěvníků nesmírně oblíbená a stala se vyhledávaným foto spotem. Zároveň sloužila jako podpisové místo pro významné hosty, kteří zavítali do Českého pavilonu – bylo na ní možné nalézt například podpis japonského předsedy vlády Šigeru Išiby s kresbou manga postavičky Obakyu, českého prezidenta Petra Pavla nebo japonské princezny Takamado. Finální sbírka čítá téměř šedesát podpisů. Satoria společně s primátorem Ostravy Janem Dohnalem předal u Wall of Fame starostovi Jokojamovi svoji loutku – miniaturu Ondřeje Satorii v českém dresu – a vlastnoručně podepsaný baseballový míček. 

Baseball se v Japonsku těší značné oblibě a čeští reprezentanti si v březnu 2023 na World Baseball Classic, které se konalo v Japonsku, získali za svůj skvělý výkon v silné konkurenci značnou podporu a uznání domácích fanoušků. A to nejen proto, že čeští baseballisté se tímto sportem neživí, ale věnují se mu na rozdíl od jiných profesionálních sportovců ve svém volném čase. I proto se baseballu věnovala část návštěvnické cesty v Českém pavilonu na Expo 2025. 

Další World Baseball Classic se uskutečnilo v Japonsku v březnu 2026, kde Češi na svůj úspěch z roku 2023 bohužel nenavázali. Ondřej Satoria však hrál na světové úrovni, když v posledním zápase držel japonského soupeře dlouho na nule. I tím si v Tokiu vysloužil ovace ve stoje od fanoušků i od japonských hráčů. Jednalo se zároveň o jeho poslední zápas v reprezentační kariéře.

 

Zdroj: KGK

