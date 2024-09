W Prague představí svůj fantastický a avantgardní design v hlavním městě České republiky již tento podzim

W Hotels Worldwide, součást globálního portfolia více než 30 popředních značek společnosti Marriott Bonvoy, se na podzim tohoto roku chystá redefinovat pražskou hotelovou scénu. Před očekávaným otevřením odhaluje W Prague design a inspiraci, která stojí za oživením památkově chráněné budovy Grand Hotelu Evropa s připojenou moderní přístavbou.

Ve spolupráci s mezinárodně uznávanými architekty Benoy a oceněným designovým studiem AvroKO z Londýna, za podpory místního návrháře Chapman Taylor, vytvoří W Prague moderní koncept, který propojí bohatou minulost budovy jakožto kulturního centra pražské společenské a intelektuální scény s její budoucností.

W Prague, nacházející se na proslulém Václavském náměstí, otevře své brány v budově legendárního Grand Hotelu Evropa, který v roce 1905 posunul hranice architektonického a designového přístupu. W Prague dnes díky progresivnímu designu a inovativnímu duchu W Hotels v tomto odkazu pokračuje a vytváří moderní, inspirativní a sofistikované prostředí pro novou generaci návštěvníků. Hotel nabídne 161 stylových pokojů a apartmá včetně WOW Bohemia Duplex, charakteristického W Lounge doplněného zahradou Fantastic Garden a Above Rooftop barem s impozantním výhledem na panorama města. To vše inspirované bohatou historií, kulturou a společenským životem Prahy.

“Otevření hotelu W Prague slibuje jedinečný a poutavý zážitek, kde se design zakořeněný v bohatém kulturním dědictví Prahy nádherně snoubí se sofistikovanými a hravými principy hotelu W.“ řekla Helen Leighton, viceprezidentka pro luxusní značky a komunikaci v regionu EMEA.

W Prague vzdává hold architektonickému období české secese, které definuje tuto nejvýznamnější pohostinskou památku města. Celý design využívá rytmických a plynulých linií jako poctu nespoutané kráse přírody a zároveň si zachovává moderní estetiku. Tato jemná rovnováha umožnila budově hotelu udržet si svou secesní podstatu, přičemž navazuje na současný design.

Zde se jako inspirace zrodil koncept „Elixíru“, magického lektvaru, který přisliboval proměnu obyčejných kovů ve zlato, či naději na věčný život.

Vědci, filozofové a králové hledali tento nepolapitelný elixír a čímž neustále posouvali hranice alchymie.

V hotelu se metaforické "tekuté zlato" elixíru projevuje jako dynamická hra: tradice vs. experimentování; příroda vs. průmysl; realita vs. fantazie.

Zlaté detaily elixíru prostupují designem hotelu a dodávají mu kouzelný nádech – od fasády, přes společenské prostory, až po samotné pokoje a apartmá.

S pojmem proměny se prolíná myšlenka Fantastické zahrady, připomínající snové ilustrace českého umělce Alfonse Muchy.

Design hotelu v sobě proplétá hravé a snové prvky v texturách a materiálech, čímž hosty zve na radostnou cestu objevování.

Cesta W Prague skrze dualitu začíná u vchodu, kde je historická fasáda ozdobena ikonickým znakem W, inspirovaným myšlenkou elixíru. Vchod plynule přechází do uvítací recepce, kde moderní mosazné kovové pulty kontrastují s velkolepými restaurovanými secesními svítidly, čímž vytvářejí dynamický dialog mezi minulostí a současností

Přilehlé zrekonstruované atrium zdobené štukovými detaily a restaurovanými ilustracemi z let 1905 a 1925, se nyní pyšní živou skleněnou instalací. Na oslavu českého sklářského a křišťálového umění vytvořil výrobce svítidel Preciosa ve spolupráci s designérkou Pavlou Doležalovou a Chapmanem Taylorem lustr, který vzdává hold místnímu sklářskému dědictví. Horní část surových křišťálových prvků prochází středovým prstencem ve tvaru české koruny, symbolizující české dědictví. Kouzlo lustru vzniká, když se jednotlivé krystaly symbolicky dotýkají a jsou ručně opracovány rukama “Strážců světla”, což přináší instalaci život. Tento „elixírový“ moment vytváří fascinující proměnu zamrzlé zahrady a evokuje efekt kapajícího skla na jejím dně.

Transformativní hotelová umělecká díla

Umělecká díla na míru od studia Adam Ellis a místních umělců byla pro hotel pečlivě vytvořena a vybrána tak, aby umocnila zážitek hostů a podnítila smysluplné rozhovory. V souladu s příběhem designu mezi nejvýznamnější prvky patří:

Záclona na míru s unikátní umělou výšivkou „Fantastická zahrada“ od studia Adam Ellis. Tento jedinečný design, umístěný ve spojovací chodbě mezi původní památkově chráněnou budovou a novým křídlem, byl inspirován prvky fantastické zahrady. Bohatý látkový závěs s vyšívanými detaily se táhne podél stěny a pokračuje přes strop, čímž vytváří vizuálně ohromující prostor. Hosté procházející touto chodbou se ocitnou ve světě plném rozmanitých rostlinných a živočišných ozdob, včetně vysokých travin, proplétajících se botanických rostlin, kolibříků, včel a motýlů.

Strop Barrisol FIT (gym): Na zakázku vyrobené podsvícené dlaždice vytvářejí fantastický pohled na oblohu od studia Adam Ellis, inspirovaný slavným pražským astronomickým orlojem.

Scéna plná nebeských bytostí, komet a hvězd přenáší hosta do jiného světa.

Další pečlivě vytvořené prostory a předměty na zakázku od místních umělců:

Mozaikové dlaždice u uvítacího pultu - Složité dlaždice spolu s ikonickým totemem W přivítají hosty živým a příjemným prvním dojmem.

Psychedelická stěna v salonu Bisou Lounge - Tato podmanivá nástěnná grafika promění prostor svými odvážnými a dynamickými vizuálními prvky.

Kouzelná zahrada - ústředním prvkem zahrady W Lounge Garden je nástěnná malba od místního umělce Michala Škapy ve spolupráci s Chapmanem Taylorem. Tato nástěnná malba na pozadí svěžích kulis splétá příběhy českého folklóru a alchymie a proměňuje prostor ve fantastickou oázu.

KLIMCHI, česká designérská značka proslulá svou expertízou oblasti ruční výroby, skleněných výrobků a produktů na zakázku otevírá svůj první butik s přímým přístupem z Václavského náměstí. Kromě toho v obchodě bude k vidění elegantní kolekce skleněných výrobků Bohemian pro W Lounge i Minus One.

Další informace naleznete na adrese www.wprague.com

O SPOLEČNOSTI AVROKO

Společnost AvroKO byla založena v New Yorku čtyřmi partnery, Kristinou O'Nealovou, Adamem Farmeriem, Williamem Harrisem a Gregem Bradshawem, a získala si pověst jedné z nejinovativnějších designérských firem na světě. To zejména díky svému integrovanému procesu navrhování a zaměření na vytváření emocionálně propojených zážitků prostřednictvím Hospitable Thinking®. Kritikou oceňované portfolio firmy zahrnuje restaurace, bary, hotely, maloobchodní, rezidenční a multifunkční projekty od New Yorku po Hongkong, které se vyznačují jedinečným sblížením ideálů minulosti a neotřelého, futuristického vnímání. Za posledních více než 20 let se firma celosvětově rozrostla na pět kanceláří (New York, Bangkok, San Francisco, Londýn a Miami), které pracují na projektech ve více než 40 zemích.

Zdroj: Haupt PR

