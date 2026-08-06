“Walter” v akci na projektu Kladno Living

Společnost PORR pokračuje v zavádění inovativních technologií na svých stavbách. Na rezidenčním projektu Kladno Living v České republice například nasadila robota pro zdění nosných stěn a příček mezi byty. Tento pilotní projekt je příkladem praktického využití inovací, které přispívají ke zvýšení efektivity, přesnosti i bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.
Na stavbě rezidenčního projektu Kladno Living zajišťuje robot s názvem Walter zdění nosných stěn a mezibytových příček z přesných akustických tvárnic. Projekt v Kladně nedaleko Prahy zahrnuje pět bytových domů s celkem 371 byty a krytým parkováním. Společnost PORR zdicího robota testuje od roku 2025. Walter manipuluje s jednotlivými tvárnicemi o hmotnosti až 52 kg a na základě digitálního modelu stavby je ukládá s milimetrovou přesností. Cílem pilotního nasazení bylo ověřit jeho využitelnost v reálných podmínkách na stavbě.
Walter je nedílnou součástí projektu již od jeho zahájení. Nasazení automatizace a robotiky totiž vyžaduje úzkou koordinaci mezi projektanty, statiky, investorem a realizačním týmem, stejně jako důkladné plánování staveniště a logistických procesů.
„Digitalizace a robotizace patří mezi dlouhodobé strategické priority společnosti PORR. Robotizované zdění je konkrétním příkladem toho, jak mohou moderní technologie přispět k vyšší bezpečnosti práce i efektivnější výstavbě,“ říká PORR CEO Karl-Heinz Strauss.
Stavebnictví je především o lidech
Lidé zůstávají nepostradatelnou součástí celého stavebního procesu. Robot pracuje pod dohledem vyškolených specialistů a jeho nasazení vyžaduje pečlivou přípravu staveniště i dostatek prostoru pro pohyb.
„Stavebnictví je a vždy bude především o lidech. Naším cílem není nahrazovat zaměstnance, ale poskytnout jim nástroje, které jim usnadní zejména fyzicky nejnáročnější práci,“ říká PORR CEO Karl-Heinz Strauss.
Současná generace zdicích robotů již zvládá nejen výstavbu dlouhých rovných stěn, ale také zdění rohů a stavebních otvorů. Dosavadní zkušenosti z projektu Kladno Living ukazují, že robot dnes dosahuje produktivity srovnatelné se zkušeným zedníkem. Jeho největší přínos však spočívá v tom, že přebírá fyzicky nejnáročnější činnosti, jako je manipulace s těžkými stavebními prvky, a zároveň zajišťuje trvale vysokou kvalitu provedení.
Robotika mění stavebnictví
Oblast robotiky a automatizace je ve skupině PORR centrálně koordinována a řízena týmem Construction Automation & Robotics (CAR). Stejně jako v případě projektu Kladno Living vzniká každé nasazení těchto technologií jako reakce na konkrétní potřeby stavby.
„Jsme hrdí, že jsme tento průkopnický projekt mohli realizovat právě v České republice. Zkušenosti získané na projektu Kladno Living využijeme při dalších projektech a budeme je sdílet napříč celou skupinou PORR,“ říká generální ředitel PORR CZ & SK Dušan Čížek.
Robot Walter v kostce
|Hmotnost:
|2,500 kg
|Pracovní dosah :
|3.5 m
|Produktivita :
|7.5 m2/h (max. 10 m2/h)
|Maximální hmotnost tvárnice:
|52 kg
|Obsluha:
|2 osoby
|Spotřeba energie :
|1.5 kW (méně než běžná rychlovarná konvice)
Zdroj: PORR a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.