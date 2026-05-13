WATERTECH CHINA 2026 spouští registraci pro odborníky z vodohospodářství na dvě klíčová fóra

Šanghaj 13. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - V době, kdy se celosvětový vodohospodářský sektor ubírá směrem k chytřejšímu, ekologičtějšímu a efektivnějšímu rozvoji, se ve dnech 9.–11. června 2026 v Národním výstavním a kongresovém centru v Šanghaji opět uskuteční veletrh WATERTECH CHINA 2026, organizovaný společností Herui Group, který spojí dodavatele technologií, lídry odvětví i koncové uživatele z celého světa.

V rámci svého 18. ročníku zabere WATERTECH CHINA 2026 plochu 180.000 m2, představí více než 2500 vystavovatelů a přivítá více než 100.000 odborných návštěvníků ze 175 zemí a regionů. Veletrh zaměřený na 28 odvětví koncových uživatelů, zůstává jednou z nejvlivnějších B2B platforem pro hledání řešení, sledování tržních trendů a budování mezinárodních partnerství v odvětví vodohospodářství.

Mezi hlavní body letošního programu patří dvě významná fóra, jejichž cílem je přetavit odborný zájem v osobní účast a navazování významných obchodních kontaktů.

Sumit o digitálních inovacích ve vodohospodářství (Digital Water Innovation Summit) prozkoumá, jak AI, digitální dvojčata, 5G a IoT urychlují transformaci komunálního a průmyslového vodního hospodářství. Summit se zaměří na praktické digitální aplikace, které zlepšují monitorování, provozní efektivitu a rozhodování v oblasti infrastruktury.

Další klíčovou událostí je 9. fórum lídrů průmyslového vodohospodářství (Industrial Water Leaders Forum, IWLF), které se uskuteční 9. června. Přední odborníci a firmy se na něm sejdou k diskuzi o trendech v regulaci průmyslového vodohospodářství, vývoji trhu a praktických řešeních úpravy vody pro odvětví s vysokou spotřebou vody. Fórum, podporované společnostmi Global Water Intelligence (GWI) a Ecolab, představí membránové technologie, pokročilé oxidační procesy, nízkouhlíkové způsoby úpravy vody a strategie zpětného využití zdrojů pro průmyslová odvětví, jako je ropný a chemický průmysl.

Na podporu mezinárodní účasti nabídne WATERTECH CHINA 2026 také cílené programy pro navazování kontaktů, technické roadshow a organizovaná B2B jednání, která účastníkům usnadní spojení s vystavovateli, poskytovateli řešení a rozhodujícími činiteli v projektech. Pro zahraniční návštěvníky budou k dispozici vízová podpora a zvací dopisy. V dalších oznámeních organizátoři představí více než 20 inovativních tematických zón na místě konání veletrhu, například Pavilon digitálního vodohospodářství nebo zónu Filtrace a separace, které se zaměří na nejmodernější technologie a nové trendy v oboru.

Na oficiálních webových stránkách byla již spuštěna předběžná registrace . Vyzýváme odborníky z vodohospodářského sektoru, kteří hledají nové technologie, informace o trhu a celosvětové obchodní kontakty, aby se registrovali předem a zajistili si tak návštěvu jednoho z nejdůležitějších oborových setkání v Asii.

KONTAKT: jessie@wietecchina.cn

 

 

