Wattstor spouští projekt SolarGazing. Služby výkonové rovnováhy přinášejí stabilitu sítě i atraktivní návratnost investic do 4-6 let

S rostoucím podílem instalovaných obnovitelných zdrojů se služby výkonové rovnováhy stávají klíčovým stabilizačním prvkem pro udržení spolehlivého provozu elektrizační soustavy. Jak zdůrazňuje Branislav Hrdý, Technical Sales Manager CEE Wattstor, právě tyto služby představují nezbytný mechanismus, který pomáhá vyrovnávat stále dynamičtější chování sítě.
Díky svým charakteristikám a rostoucímu významu lze služby výkonové rovnováhy (SVR) vnímat nejen jako technicky důležitý nástroj, ale také jako velmi zajímavou investiční příležitost. Trh s flexibilitou se rychle rozvíjí a otevírá prostor pro nové subjekty, které dokážou nabídnout rychlou a efektivní reakci na potřeby sítě.
SolarGazing: energetická stabilita s návratností investic do šesti let
Příkladem úspěšné implementace Wattstor řešení je nový projekt SolarGazing, realizovaný na Vysočině pro soukromého investora. Tento investiční projekt kombinuje bateriové úložiště (BESS) o výkonu 3 000 kW a kapacitě 6 210 kWh s fotovoltaickou elektrárnou a s inovativním smart-systémem řízení Podium.
Unikátní 400V BESS konfigurace (ve speciálním barevném provedení) umožňuje efektivní propojení s instalovanými transformátory a díky simulačním modelům splňuje i přísné legislativní požadavky. Výsledkem je atraktivní návratnost investice v horizontu 4–6 let a zároveň přímý přínos ke stabilitě přenosové soustavy.
Technologie řízené daty: efektivní a udržitelná energetika v praxi
Základem všech řešení Wattstor je platforma Podium EMS – výkonný systém energetického managementu založený na umělé inteligenci. Ta v reálném čase vyhodnocuje data o poptávce, tržních cenách i výrobní kapacitě a optimalizuje chod celého energetického ekosystému. Wattstor tak umožňuje firmám snížit energetické náklady a zvýšit využití obnovitelných zdrojů.
Zdroj: Wattstor