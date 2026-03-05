WBBA vydává globální standardy pro hodnocení a certifikaci připravenosti pro Net5.5G, Huawei představuje vylepšené nabídky IP přenosových sítí Net5.5G obnovující vitalitu odvětví

WBBA vydává standardy pro hodnocení a certifikaci připravenosti Net5.5G jako první globální jednotný rámec hodnocení inteligentních sítí
Bílá kniha představuje IP Network Development Index, první rámec pro hodnocení a řazení na světě, který pokrývá kampusové sítě, IP přenosové sítě a sítě datových center. Jeho cílem je poskytnout operátorům a podnikům referenční standard a jasný směr pro hodnocení vývoje sítí a současně podpořit globální komerční nasazení a inteligentní vývoj této technologie.
Průkopnická iniciativa Net5.5G Pioneer Program pod vedením WBBA mezitím dosáhla stabilního rozvoje a globální síť účastníků nyní zahrnuje 32 vizionářských průkopníků, 6 regionálních průkopníků a 44 obchodních průkopníků.
Huawei představuje vylepšené nabídky IP přenosových sítí Net5.5G v souladu s novými standardy
Jak uvedl viceprezident produktové řady datových komunikací společnosti Huawei, Stephen Zhao: „V rámci vstupu do éry všudypřítomné inteligence podporuje WBBA hloubkovou integraci sítí a umělé inteligence na základě Net5.5G a společnost Huawei vylepšuje IP přenosové sítě ve třech rozměrech současně – po stránce odolnosti zabezpečení, multidimenzionální povědomí a autonomie sítě. Toto naše úsilí umožní operátorům vybudovat inteligentní IP síťovou základnu Net5.5G, která zajistí kvalitu zážitku ze služeb, urychlí monetizaci a zvýší efektivitu, aby tak zahájila novou kapitolu inteligentní konektivity."
Globální praxe: Net5.5G přechází od standardů k reálné obchodní hodnotě
Hlavní operátoři a aktéři v oboru zároveň představili své nejnovější postupy v oblasti Net5.5G. Francouzská skupina Orange Group mění své sítě v platformu připravenou pro AI, která využívá vysokou šířku pásma, inteligentní a agilní, efektivní, důvěryhodné a spolehlivé transportní a přístupové sítě. Společnost CTM v Macau (Čína) vybudovala inteligentní přenosovou síť s Net5.5G AI WAN. Využila také školení AI a inferencí řízeného vnímání k identifikaci šifrovaného video provozu, čímž umožnila přesný marketing a zajištění kvality uživatelské zkušenosti na úrovni aplikací pro omezení úbytku zákazníků a zvýšení průměrného výnosu na uživatele (Average Revenue Per User, ARPU). Letiště IGA v Turecku mezitím využilo rozhodování řízené AI ke snížení čekacích dob při plánování provozu tří ranvejí o 20 %. Díky spolehlivé kapacitě sítě, která zajišťuje bezpečné a vizualizované zpracování zavazadel v reálném čase, letiště využilo digitální inteligenci ke zvýšení bezpečnosti letecké dopravy a zajištění výjimečného síťového zážitku pro cestující. Letiště IGA se tak stalo mezi globálními letištními uzly zářným příkladem efektivního, ekologického a odolného rozvoje.
Asociace vyzývá WBBA do budoucna globální průmyslové organizace k prohloubení spolupráce a podpoře inovací v technologických standardech, průmyslových politikách a obchodních praktikách, což podpoří inteligentní evoluci k Net5.5G. Společnost Huawei je pak připravena i nadále společně s WBBA a globálními partnery pomocí standardů Net5.5G a špičkových inteligentních řešení přispívat k podpoře prosperity celého odvětví.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2925095/iMAGE1.jpg
Kontakt: Jieying Ding, dingjieying@huawei.com