Web Crypto Globe zveřejňuje žebříček TOP 10 zemí s nejrychlejší adopcí kryptoměn

Aktuální výsledky ukazují, že největší rozvoj kryptoměn probíhá v Asii, Africe a Latinské Americe. Právě zde digitální měny pomáhají obyvatelům ochránit úspory před inflací a lépe zvládat omezený přístup k tradičním finančním službám. Další podrobnosti se dozvíte v analýze na webu Crypto Globe.
Crypto Globe je mezinárodní portál zaměřený především na kryptoměny, blockchain, finance a investice. Čtenářům přináší novinky, analýzy a návody, které ocení začínající i středně pokročilí kryptoměnoví investoři.
Web je dostupný v češtině, angličtině a dalších pěti jazycích. Propojuje tak komunitu po celé Evropě i mimo ni.
Zdroj: Almina Corp