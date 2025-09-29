Web Crypto Globe zveřejňuje žebříček TOP 10 zemí s nejrychlejší adopcí kryptoměn

Praha 29. září 2025 (PROTEXT) - Mezinárodní portál Crypto Globe přináší nový žebříček TOP 10 zemí s nejrychlejší adopcí kryptoměn, který odhaluje, ve kterých zemích jsou kryptoměny v roce 2025 nejvíce součástí každodenního života.

Aktuální výsledky ukazují, že největší rozvoj kryptoměn probíhá v Asii, Africe a Latinské Americe. Právě zde digitální měny pomáhají obyvatelům ochránit úspory před inflací a lépe zvládat omezený přístup k tradičním finančním službám. Další podrobnosti se dozvíte v analýze na webu Crypto Globe.

Crypto Globe je mezinárodní portál zaměřený především na kryptoměny, blockchain, finance a investice. Čtenářům přináší novinky, analýzy a návody, které ocení začínající i středně pokročilí kryptoměnoví investoři.

Web je dostupný v češtině, angličtině a dalších pěti jazycích. Propojuje tak komunitu po celé Evropě i mimo ni.

 

