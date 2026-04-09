Webkamera Genius FaceCam OPEN rozpozná obličej a nabízí podporu Windows Hello

FaceCam OPEN zaznamenává video v rozlišení 1920 × 1080 při 30 snímcích za sekundu a nabízí jasný obraz pro schůzky na Zoomu, konferenční hovory v Teams i online výuku. Její objektiv s automatickým ostřením se samočinně přizpůsobuje, aby byl záběr uživatele vždy ostrý, a to i při pohybu nebo změně vzdálenosti od kamery.
Tato praktická webkamera je vybavena integrovaným digitálním mikrofonem pro čistý zvuk a také vestavěnou krytkou zajišťující ochranu soukromí, když se kamera nepoužívá. Díky flexibilním možnostem uchycení na monitor, stůl nebo stativ a podpoře UVC plug-and-play nevyžaduje FaceCam OPEN žádné další ovladače ani software. Jednoduše se připojí přes port USB-A nebo USB-C, což zaručuje širokou kompatibilitu.
Hlavní funkce
- Rozlišení Full HD (1080p) při 30 snímcích za sekundu zaručuje čisté videohovory
- 5Mpx obrazový snímač pro ostrý obraz v profesionální kvalitě
- Podpora Windows Hello s infračerveným senzorem pro bezpečné přihlášení pomocí funkce rozpoznání obličeje
- Objektiv s automatickým ostřením zajišťuje trvale jasný a ostrý obraz
- Vestavěný digitální mikrofon se stará o čistý zvuk
- Vestavěná krytka kamery pro zachování soukromí a zvýšení bezpečnosti
- Flexibilní možnosti uchycení a standardní podpora stativu
- Připojení přes USB-A nebo USB-C
- UVC plug-and-play – nejsou nutné žádné ovladače
Systémové požadavky
- Windows 10 nebo novější s podporou Windows Hello Face
- Volný port USB-A nebo USB-C
Obsah balení
- Webová kamera FaceCam OPEN
- Stručný návod
Cena
Webová kamera Genius FaceCam OPEN s funkcí rozpoznávání obličeje se v Česku prodává za 1149 Kč s DPH.
Více informací najdete na https://www.geniusnet.com/cz/products/view/facecam_open
Zdroj: Genius