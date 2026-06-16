Weinviertelské muzejní městečko Niedersulz

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Niedersulz (Rakousko) 16. června 2026 (PROTEXT) - Pestrý program ve velkém skanzenu v Dolním Rakousku

Weinviertelské muzejní městečko Niedersulz zve k návštěvě přibližně 80 znovu postavených historických budov, mezi nimi obytných a řemeslnických domů, statků, mlýna, školy, hostince s malým obchodem, kaplí a hospodářských staveb. Areál je koncipován jako typická uliční vesnice a obklopen pestrými venkovskými zahrádkami, čímž věrně přibližuje podobu obce ve Weinviertelu kolem roku 1900.

„Živý statek“ obývají kozy, prasata, osli, ovce, králíci i drůbež. Letošní zvláštní výstava „U domácího krbu budiž ti přáno štěstí – vyšívaná klišé kolem roku 1900“ představuje vybrané textilie se slogany ze sbírek muzea. Od 26. září, u příležitosti akce „Pferdekraft“, se pozornost obrací k další výstavě „Na kolech a na saních – dopravní prostředky kdysi“, která přibližuje historické vozy a saně.

Nová akce „Podzim na venkově – tradice a požitky“ 11. října představí tradiční podzimní práce spojené se zpracováním úrody a doplní je hudební, taneční a tržní program.

V „Domě k vyzkoušení“ si návštěvníci mohou sami vyzkoušet běžné dovednosti a nahlédnout do každodenního života kolem roku 1900. Odpočinek nabízí řada laviček, stinná pikniková místa, dvě dětská hřiště, hostinec „Dorfwirtshaus Jägerhaus – Klemens Hess“ otevřený denně i muzejní obchod.

Zvláštní výstava

„U domácího krbu budiž ti přáno štěstí – vyšívaná klišé kolem roku 1900“ (v němčině)

Výstava představuje nástěnné textilie známé jako „Spruchdeckerl“ a další domácí textilie s výšivkami zobrazujícími stereotypní motivy a nápisy vztahující se především k roli ženy kolem roku 1900. Přibližuje dobový ideál hospodyně, manželky a matky i povinnosti s tím spojené – vedení domácnosti a péči o fyzickou i duševní pohodu rodiny.

Některé nápisy naopak tato klišé zpochybňují a věnují se tématům chudoby, šetrnosti nebo pomíjivosti lásky. Výstava se zabývá také výrobou, šířením a používáním těchto textilií.

„Na kolech a na saních – dopravní prostředky kdysi“ (od 26. září)

Ve vesnici ve Weinviertelu kolem roku 1900 sloužily vozy a saně především k přepravě zemědělských produktů v rodinách rolníků a řemeslníků. Převáželo se zejména seno a obilí, dále kvas do lisovny a nakonec hotové víno na typických místních vozech.

Jen zřídka sloužily tyto prostředky k přepravě osob, například k návštěvám lékaře nebo příbuzných. Také poslední cesta na hřbitov probíhala na často bohatě zdobeném pohřebním voze. Při akci „Pferdekraft“ dne 26. září v 16:00 budou poprvé představeny vybrané vozy a saně ze sbírek muzea, které prošly náročnou renovací.

Živý život ve vesnici: program pro malé i velké

Nejmladší návštěvníci jsou v centru dění při akci „Každodenní život dětí kdysi“ dne 5. července, kde si mohou vyzkoušet různé činnosti od stloukání másla až po praní prádla.

Dne 13. září se koná Den kroje Dirndl spojený s regionální slavností oblasti Jižní Weinviertel. Význam koní v minulosti přibližuje akce Pferdekraft 26. září.

Novinkou je akce „Podzim na venkově – tradice a požitky“ dne 11. října. Na rakouský státní svátek 26. října patří program rodinám – při dětském a herním festivalu si lze vyzkoušet tradiční hry jako „Bilde Kuh“, „Matador“ a další.

Zahrady a zážitky v přírodě

Pestrobarevné předzahrádky, bylinkové a zeleninové zahrady jsou během roku opakovaně osazovány a nabízejí stále nové podněty. Při Dnech ukázkových zahrad Dolního Rakouska (19.–20. září) stojí v centru pozornosti a doplňují je odborné přednášky i komentované prohlídky.

Nevšední atmosféru přinášejí také Letní úplňkové večery (30. června, 29. července, 28. srpna).

Každodenní život naživo

Program „Každodenní život na vsi – jak to bylo tehdy?“ probíhá každou sobotu, neděli a ve svátky od 13 hodin a zve k aktivnímu poznávání domů, dvorů, zahrad i dílen. Představuje tradiční řemesla, zvyky a náročný každodenní život.

Rodinný a dětský program

Během letních prázdnin probíhá každé úterý od 10:00 do 16:00 tvůrčí program pro děti s využitím přírodních materiálů. Také během podzimních prázdnin (27.–31. října, 10:00–15:00) mohou děti tvořit. Příspěvek na materiál činí 5 €, vhodné od 3 let.

V letních prázdninách je otevřeno také stanoviště práce s hlínou, kde si lze v pondělí a od středy do pátku mezi 10:00 a 16:00 pod odborným vedením vyrobit vlastní nepálenou cihlu s osobní značkou.

Stálé expozice o kultuře Weinviertelu

Expozice „Proměny života na venkově“, „Evangelíci ve Weinviertelu“, „Novokřtěnci ve Weinviertelu“, dále výstava o chomoutech a školní expozice dokumentují část regionální historie. Tradici hliněného stavitelství přibližuje stanoviště výroby cihel i specializovaná výstava.

 

Praktické informace

Otevírací doba:

do 1. listopadu 2026 denně 9:30–18:00 (poslední vstup v 17:00)

od 15. října do 17:00 (poslední vstup v 16:00)

Adresa:

Weinviertler Museumsdorf Niedersulz

Am Schmalzberg 1

2224 Niedersulz, Rakousko

Web: www.museumsdorf.at/cs

Parkování je před areálem k dispozici zdarma.

 

Zdroj: Weinviertler Museumsdorf Niedersulz

 

 

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