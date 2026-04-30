Werichova vila má radiátory Zehnder, které ladí s historickým interiérem

Praha 30. dubna 2026 (PROTEXT) - Rekonstrukce historických a památkově chráněných budov vždy znamená hledání rovnováhy mezi zachováním autenticity a atmosféry interiéru a splněním současných technických i energetických požadavků. Werichova vila na pražské Kampě je jedním z příkladů, kde se tuto rovnováhu podařilo najít i v detailu, jako je vytápění. Projekt ukazuje, že i technické prvky mohou být citlivě integrovány do architektury historického interiéru a zároveň splnit veškeré požadavky památkové ochrany.

Vila s renesančním jádrem z počátku 16. století je spojena především se jménem Jana Wericha, který zde žil po druhé světové válce až do roku 1980. Objekt byl výrazně poškozen při povodních v roce 2002, což se stalo jedním z impulzů pro jeho pozdější rekonstrukci. Ta podle návrhu studia TaK Architects, realizovaná v letech 2015–2017, zahrnovala nejen obnovu historických konstrukcí, ale také přizpůsobení domu veřejnému kulturnímu provozu.

Radiátor jako součást interiéru, ne rušivý prvek

Historické interiéry kladou na technická zařízení jiné nároky než běžné novostavby. Rozvody i otopná tělesa musí respektovat historické konstrukce, omezené instalační možnosti a zároveň vizuální charakter prostoru.

Architekt Marek Tichý ze studia TaK Architects oslovil s konkrétními prostorovými i technickými požadavky společnost Zehnder, která na jejich základě nabídla otopná tělesa na míru projektu. Volba padla na designové radiátory Zehnder Excelsior, řadu s tvarově neutrálním profilem, která je navržena tak, aby v interiéru přirozeně splynula s okolím. Subtilní konstrukce z plochých profilů umožnila jejich umístění například v blízkosti okenních otvorů nebo jako vertikální prvky doplňující prostorové řešení místností, aniž by působily jako cizorodý technický prvek.

Klíčovou roli přitom sehrála variabilita řady Excelsior. Topná tělesa jsou dostupná v široké škále výšek, délek i hloubek, což umožňuje přizpůsobit jejich rozměry jak výkonovým požadavkům, tak konkrétním prostorovým podmínkám. Právě tato flexibilita je jedním z důvodů, proč architekti řadu Excelsior používají opakovaně. Uplatnila se například také při rekonstrukci Škodova paláce nebo hotelu InterContinental v Praze.

„V historických budovách je vždy složité dostat technické vybavení do prostoru tak, aby nerušilo architekturu. Radiátory Excelsior mají velmi jemnou konstrukci z plochých profilů, takže působí spíše jako lehký architektonický prvek než jako masivní technické zařízení,“ vysvětluje architekt Marek Tichý ze studia TaK Architects, které rekonstrukci navrhlo.

Technické požadavky při rekonstrukcích historických objektů

Podle architektů je při rekonstrukcích historických objektů důležité pracovat s technickými prvky jako s plnohodnotnou součástí architektury. Zároveň však musí splňovat současné technické i energetické nároky.

„Werichova vila je dobrým příkladem toho, co architekti při rekonstrukcích historických objektů skutečně potřebují. Technické řešení, které splní požadavky na tepelný komfort a energetickou efektivitu, ale v prostoru jednoduše neruší. Právě proto klademe při vývoji našich produktů stejný důraz na design jako na technické parametry," říká Miroslav Váša, produktový manažer společnosti Zehnder.

„Nešlo jen o výběr otopného tělesa. Hledali jsme řešení, které bude v prostoru fungovat i vizuálně. Radiátory Excelsior jsme použili už v několika projektech a máme s nimi dobrou zkušenost právě tam, kde je potřeba zachovat architektonickou čistotu interiéru. Baví nás přitom i velká pestrost typologií a rozměrů, které tato řada nabízí. Díky tomu lze vždy najít řešení přesně na míru konkrétnímu prostoru," doplňuje Marek Tichý.

Werichova vila dnes slouží jako kulturní centrum a zároveň představuje příklad toho, jak lze při rekonstrukci historického objektu propojit architektonický respekt k minulosti s požadavky současného provozu.

O společnosti Zehnder

Zehnder Group Czech Republic s.r.o. je dceřinou společností švýcarského koncernu © Zehnder Group, založeného v roce 1895. Se 17 výrobními závody a více než 3.500 zaměstnanci patří k technologické špičce v oblasti designových koupelnových a bytových radiátorů, komfortních systémů větrání s rekuperací tepla a stropních sálavých systémů pro vytápění a chlazení.

 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ČT: Soud zamítl čtyři stížnosti na vazbu v kauze útoku na pardubickou zbrojovku

ilustrační snímek

Pardubická pobočka hradeckého krajského soudu zamítla čtyři stížnosti na vazbu v kauze teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Podle...

Werichova vila má radiátory Zehnder, které ladí s historickým interiérem

30. dubna 2026  10:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

