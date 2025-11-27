WESTPOINT posílí bezpečnost vybraných částí energetické infrastruktury společnosti ČEPS. Nová spolupráce posiluje bezpečnost klíčové energetické infrastruktury v ČR

WESTPOINT bude v rámci spolupráce zajišťovat fyzickou ostrahu a bezpečnostní koordinaci s využitím vlastní sítě Pultu centrální ochrany (PCO), a to v rámci celé přenosové soustavy, provozované společností ČEPS, včetně rozvoden a kritických částí infrastruktury. Síť PCO společnosti WESTPOINT umožňuje efektivní řízení bezpečnostních opatření v reálném čase a poskytuje podporu při řešení mimořádných situací. Rozsah PCO společnosti WESTPOINT patří k největším v tuzemsku a umožňuje pokrýt potřeby infrastruktury s vysokým nárokem na bezpečnostní standardy.
„Naší prioritou je zajistit odpovídající úroveň ochrany této kritické energetické infrastruktury. Disponujeme potřebnou technologií i organizační kapacitou, abychom zajistili rychlou reakci a koordinaci.“ uvedl Tomáš Zvoníček, obchodní ředitel WESTPOINT, a.s.
Bezpečnostní služby se budou zaměřovat také na vybraná místa vedení přenosové soustavy nad veřejnou infrastrukturou. Jejich bezpečnost je zásadní pro bezproblémový provoz elektrických sítí a pro minimalizaci rizik spojených s provozem kritických zařízení.
O společnosti WESTPOINT:
WESTPOINT, a.s. je poskytovatel služeb komplexního facility managementu. Poskytuje služby v oblasti fyzické ostrahy osob a majetku, recepčních služeb, převozů cenin, úklidů a zabezpečovacích technologií. Společnost nabízí moderní řešení včetně speciálních zásahových týmů a technického zabezpečení a své služby poskytuje i v zahraničí.
Zdroj: WESTPOINT