Whisky Distillery Reserve Peated Malt z palírny Kavalan získala na TWSC 2024 titul "Nejlepší z nejlepších"

Tchajwanská palírna Kavalan opět získala nejvyšší ocenění na soutěži Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC) 2024 v Japonsku.

Ocenění "Nejlepší z nejlepších jednosladových whisky roku 2024" (Best of the Best Single Malt Whisky of 2024), které si letos připsala jednosladová whisky Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength, je pro tuto palírnu již čtvrtým za posledních šest let.

Generální ředitel společnosti Kavalan pan Y. T. Lee při přebírání ocenění vyslovil porotcům TWSC své poděkování: "Japonsko vždy bylo pro Kavalan klíčovým exportním trhem a v růstu naší značky hrálo významnou roli. Ocenění na nejvýznamnější asijské soutěži whisky si hluboce vážím. I nadále zůstáváme oddáni inovacím a jsme připraveni s neochvějným nasazením pokračovat v rozvoji odvětví whisky."

Kromě Distillery Reserve Peated Malt si odnesly třetí zlatou medaili v řadě také jednosladové whisky Kavalan Classic a Kavalan Triple Sherry Cask. Pro všechny tři to znamená vstup do prestižní síně slávy (Hall of Fame) soutěže TWSC.

Celkem získala palírna Kavalan v Tokiu 13 zlatých medailí, z toho dvě medaile Superior Gold.

Do dnešního dne tak nasbírala v mezinárodních soutěžích úctyhodných 903 zlatých medailí.

Soutěž Tokyo Whisky & Spirits Competition, která byla založena v roce 2019, je považována za přední asijskou soutěž whisky a přitahuje účastníky z významných producentských zemí včetně Skotska, Irska, Spojených států, Kanady, Indie a Tchaj-wanu.

Nejlepší z nejlepších (Best of the Best):

• Jednosladová whisky Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength Single Malt

Síň slávy (Hall of Fame):

• Jednosladová whisky Kavalan Classic Single Malt

• Jednosladová whisky Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength Single Malt

• Jednosladová whisky Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt

Zlatá medaile Superior Gold Medal:

• Jednosladová whisky Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength Single Malt

• Jednosladová whisky Kavalan Port Oak Single Malt

Zlaté medaile:

• Jednosladová whisky Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt

• Jednosladová whisky Kavalan Distillery Select No.1 Single Malt

• Jednosladová whisky Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt

• Jednosladová whisky Kavalan Concertmaster Vinho Barrique Finish Single

• Malt Jednosladová whisky Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt

• Jednosladová whisky Kavalan Distillery Reserve Madeira Cask Single Cask Strength Single Malt

• Jednosladová whisky Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt

• Jednosladová whisky Kavalan Classic Single Malt

• Jednosladová whisky Kavalan Distillery Select No.2 Single Malt

• Jednosladová whisky Kavalan Wine Oak Single Malt

• Jednosladová whisky Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt

