WIDIA slaví 100 let: Definuje a oslavuje století řešení v oblasti obrábění kovů

Ať už se jedná o průkopnické nástroje z karbidu wolframu či zavedení pokročilých povlakovaných vyměnitelných břitových destiček, společnost WIDIA dlouhodobě udává měřítka v oblasti výrobních technologií. V průběhu desetiletí se značka rozšířila globálně, integrovala osvědčené značky jako Hanita a GTD a nadále dodává řešení, která zůstávají klíčovými nástroji pro dílny všech velikostí po celém světě.
Společnost WIDIA, kterou v roce 2002 převzala firma Kennametal Inc., zůstává v portfoliu firmy Kennametal klíčovou značkou a nadále podporuje inovace a spolehlivost v oblasti obrábění kovů pro své zákazníky.
„Sto let existence neznamená jen pohled zpět. Je to oslava odkazu postaveného na spolehlivosti a důvěře a zároveň pohled do budoucnosti," uvedl Dave Bersaglini, prezident divize Metal Cutting společnosti Kennametal. „Naši zákazníci – obráběči, inženýři i majitelé malých a středních dílen – mohou očekávat, že WIDIA bude i nadále vyvíjet nové, odolnější nástroje, které pracují stejně tvrdě jako oni, dnes i pro další generaci."
Oslava 100 let
U příležitosti tohoto významného milníku zahajuje společnost Kennametal sérii výročních aktivit značky WIDIA, jako jsou například:
- 100 dní akčních nabídek a speciálních pobídek na klíčová řešení, jako jsou monolitní karbidové stopkové frézy WCE4 a čelní frézy VSM890,
- exkluzivní výroční merchandising #WIDIA100 a digitální kampaně,
- programy zapojení zákazníků zaměřené na historii značky WIDIA a její vizi do budoucna,
- spuštění nového globálního programu ambasadorů značky.
„Diamantový znak společnosti WIDIA je mnohem víc než logo. Je to známka odolnosti a trvanlivosti, která charakterizuje každý nástroj WIDIA," uvedl Scott Etling, viceprezident pro globální produktový management ve společnosti Kennametal. „Pochází z počátků značky před 100 lety, kdy byl poprvé zaregistrován název WIDIA, odvozený z německého výrazu ‚Wie Diamant' neboli ‚jako diamant'. Tento odkaz stále formuje výkon, který dnes poskytujeme."
Další výroční aktivity budou v nadcházejících měsících oznámeny na widia.com a na sociálních sítích společnosti @widiatools.
O firmě WIDIA, značce společnosti Kennametal
Od roku 1926 kombinuje značka WIDIA vysoce výkonné inženýrství s praktickým využitím v reálném světě. Nabízí kompletní spektrum řešení pro obrábění kovů – od vyměnitelných fréz a monolitních stopkových fréz až po systémy pro vrtání a závitování – a pomáhá obráběčům po celém světě zvládat nejnáročnější úkoly bez ohledu na aplikaci. Díky autorizované síti distributorů je značka WIDIA dostupná globálně a zajišťuje rychlé dodání i technickou podporu. WIDIA je značka společnosti Kennametal Inc. Více informací najdete na webu widia.com. Sledujte společnost také na @widiatools na LinkedInu, Facebooku, Instagramu a YouTube.
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2904879/Kennametal_Inc_WIDIA_Logo.jpg
Kontakty / vztahy s investory: Michael Pici, tel: 412-790-0792, michael.pici@kennametal.com; vztahy s médii: Lori Lecker, tel: 412-248-8224, lori.lecker@kennametal.com