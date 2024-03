WocaBee do každého okresu i wellness pro učitele. To jsou ceny velikonoční jazykové soutěže pro školy

11:46

Praha 13. března 2024 (PROTEXT) - Učitelé cizích jazyků se mohou do 27. března 2024 se svými žáky zapojit do celostátní jazykové soutěže pro školy. V soutěži může získat jedna škola v každém okrese inovativní aplikaci pro učení slovíček WocaBee bezplatně až do konce letních prázdnin. Pro učitele je připraven i zasloužený wellness pobyt.

Mezi dalšími cenami pro žáky a učitele ve velikonoční soutěži s WocaBee jsou notebooky, tablety, e-koloběžka či mobilní telefony. Učitelé tak díky soutěži dokážou žáky motivovat k učení a zároveň vyzkoušet výhody inovativní jazykové výuky. Učení, které baví Aplikaci WocaBee na učení cizích slovíček pro školy dosud s úspěchem vyzkoušelo již více než 400 tisíc žáků a učitelů v 10 evropských zemích. Až 98 % učitelů potvrzuje, že žáci si s WocaBee viditelně zlepšují své jazykové znalosti. Podobně se v nedávném průzkumu vyjádřili žáci – až 97 % z nich tvrdí, že díky WocaBee mají lepší slovní zásobu. Pozitivní zkušenosti s WocaBee potvrzuje i Bc. Lenka Chalupská, učitelka německého jazyka ze ZŠ E. Rošického v Jihlavě: „S WocaBee se učí i žáci, kteří byli dříve slabí a němčina jim nic neříkala. Některé z nich aplikace doslova vystřelila mezi jedničkáře! Tento způsob výuky žáky neskutečně baví a těší se na hodiny.“ Připravte žáky na Velikonoce Do velikonoční soutěže s WocaBee mohou učitelé registrovat své třídy objednáním bezplatné zkušební verze aplikace na 1 měsíc na www.wocabee.app nejpozději 27. března 2024. V aplikaci jsou pro žáky připraveny balíčky slovní zásoby s velikonoční tématikou, a to až v osmi cizích jazycích. Žáci si tato slovíčka v aplikaci hravou formou procvičí a za pomoci umělé inteligence se je kvalitně naučí – včetně výslovnosti. Učitelé tak vyzkouší výhody moderní výuky cizích jazyků a zároveň své žáky efektivně připraví na konverzaci s tématem nadcházejících svátků. Mohou vyzkoušet i online písemky, kterou systém automaticky vyhodnotí, nebo motivační online hry. Jedna škola z okresu Každý žák, který si velikonoční balíček slovíček v aplikaci WocaBee splní, zařadí sebe, učitele i svou školu do slosování o atraktivní ceny, které se uskuteční ve středu 3. dubna 2024. Zapojení žáci mohou v losování získat bezplatné používání aplikace pro celou školu na téměř půl roku - až do 31. srpna 2024. Každá taková licence aplikace má hodnotu 150 Kč. Jedná se tak o výhru v tisících korunách podle velikosti školy. Šance na výhru je vysoká - cenu získá jedna škola v každém okrese. „Velikonoční soutěž jsme na školách poprvé zorganizovali v loňském školním roce. Prvních 76 škol v České republice získalo WocaBee pro všechny své žáky na půl roku bezplatně, a jsme velmi rádi, že v tomto školním roce se k nim přidají další. Díky tomu se budou moci tisíce žáků opět učit cizí jazyky moderně a efektivně až do konce letních prázdnin,“ vysvětluje Michal Ošvát, autor WocaBee a organizátor soutěže. Jak se zapojit Učitel objedná pro svou třídu bezplatnou zkušební verzi aplikace na www.wocabee.app. Následně žákům zadá k procvičování balíček velikonoční slovní zásoby, který je v aplikaci předpřipraven podle tématu. Žáci do soutěže zařadí sebe, učitele i školu tehdy, když si tento velikonoční balíček slovíček v aplikaci splní. Více informací o podmínkách soutěže a cenách naleznete zde: www.wocabee.app/velikonoce Více o WocaBee WocaBee je online aplikace pro učení slovíček a frází pro školy. Je dostupná online bez nutnosti instalace a na jakémkoli zařízení (mobil, tablet, počítač). Práce s ní je velmi jednoduchá – učitel zadává do aplikace balíčky slovíček, které si žáci následně v aplikaci procvičují. WocaBee využívá umělé inteligence, která žákovi procvičování individuálně přizpůsobuje podle toho, ve kterých slovíčkách dělá nejčastější chyby. WocaBee dokáže slovíčka také přečíst, zda ověřit u žáka výslovnost a nabízí dokonce i přístup pro rodiče či ředitele. Aplikace získala v roce 2022 ocenění Ministerstva hospodářství SR Inovativní čin roku. ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.