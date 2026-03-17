Wolt Market mění barvu na zelenou a sází více na lokální potraviny

  9:00
Praha 17. března 2026 (PROTEXT) - Wolt Market, populární online supermarket dostupný v aplikaci Wolt, prochází vizuální proměnou. Mění svou ikonickou modrou za svěží zelenou – novou barvu, která symbolizuje důraz na čerstvost potravin, spolupráci s českými výrobci, rychlé doručení i komplexní nabídku, díky které zákazníci snadno vyřeší celý nákup na jednom místě.

Cílem rebrandingu je jasně odlišit Wolt Market od mateřské platformy Wolt a posílit jeho pozici jako moderního online supermarketu, který vyniká nejen rychlostí doručení, ale především kvalitou a šíří sortimentu. Zelená barva odráží proměnu sortimentu, ve kterém nyní hrají zásadní roli čerstvé ovoce, zelenina, pečivo od místních pekařů, káva z pražíren či maso z regionálních chovů. V nabídce kromě čerstvých potravin dominují pečlivě vybrané produkty od českých značek a také oblíbené hotovky, které zákazníci mohou konzumovat okamžitě nebo po krátkém ohřátí.

„Změna barvy na zelenou pro nás není jen estetickou úpravou. Je to veřejný příslib našim zákazníkům. Chceme, aby Wolt Market byl první volbou, když přemýšlejí o nákupu čerstvých surovin, nikoliv jen o rychlém doplnění chybějících zásob, navíc doručených rychle a pohodlně,“ říká Nuget, šéf Wolt Marketu.

 

Čtyři pilíře nové identity Wolt Marketu

  • Čerstvost na prvním místě

Denní závoz čerstvých potravin a rozšířená nabídka chlazeného zboží zajišťují, že zákazníci dostanou maximálně čerstvé suroviny – od ovoce a zeleniny až po maso či pečivo. Nejprodávanější jsou v nabídce například Bio Avokáda.

  • Podpora českých značek a výrobců

Wolt Market aktivně spolupracuje s malými i zavedenými českými producenty. Zákazníci si tak mohou vybírat z kvalitních výrobků značek, jako jsou například Countrylife, Prager, Donuter, Vilgain nebo Miners Coffee. V Praze pak potěší specialita – vejce CocoKarl bez chemie od spokojených slepic z ekologického chovu s volným výběhem na louce v oblasti Praha-Dubeč. Kromě toho jsou v nabídce i oblíbené české hotovky – například čerstvé saláty a polévky UGO, hotová jídla od Kolkovny nebo Čerstvé pasty.

  • Rychlé doručení

Wolt Market nabízí doručení nákupu typicky do 30–40 minut od objednání – bez zdlouhavého plánování, čekání nebo tahání těžkých tašek. Logistika je zároveň optimalizována s ohledem na udržitelnost a minimalizaci uhlíkové stopy.

  • Vše na jednom místě

Wolt Market nabízí rozsáhlý sortiment, který zahrnuje jak základní suroviny pro každodenní vaření, tak i speciální produkty pro gurmány, domácí dobroty nebo zdravé alternativy. Wolt Market je dostupný přímo v aplikaci Wolt – pohodlně, přehledně a 24/7.

Kromě šíře sortimentu se Wolt Market soustředí také na to, aby špičkový servis nebyl jen pro vyvolené. „Naší vizí je pohodlí, které si může dovolit kdokoli. Kombinujeme čerstvost, rychlost a kvalitu s férovou cenovou politikou, aby si nákup bez front a těžkých tašek mohl dopřát opravdu každý,“ vysvětluje Nuget.

 

Wolt Market: čerstvě, česky, rychle a pohodlně

Kromě zmrzlin a ovocných sorbetů z Barčelata, populárních Strabena rajčat, mléčných výrobků z Farmy Struha či masa od Maso Klouda, zákazníci najdou v sortimentu i delikatesy, které nejsou běžně k dostání – například craftová piva Nachmelená opice, včetně jejich populárních IPA i světlých ležáků, kreativní české limonády a nápoje Něcojako, zmrzlinu a zákusky od La Zmrzka i produkty od Můj jogurt. Na své si přijdou také ti, kteří hledají bezlepkové nebo vegetariánské produkty, ať už jde o tofu Sunfood, čerstvé těstoviny nebo výběr zdravých snacků.

Rebranding bude probíhat postupně napříč všemi digitálními platformami i kamennými výdejními místy. Zákazníci se s novou vizuální identitou začnou setkávat v aplikaci i v ulicích od začátku března 2026. Dokončení je pak naplánované na konec března.

 

Zdroj: Wolt

 

 

