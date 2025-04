Wolt představil budoucnost městské logistiky a udržitelného doručování

Wolt v České republice spouští Better Cities Program, v jehož rámci bude k dispozici grant ve výši 2,5 milionu korun určený na dostupný leasing moderních elektrických doručovacích vozidel. Better Cities Program je spoluprací mezi Wolt a ThreshPoint a South Pole. Současně proběhne tříměsíční pilotní provoz 20 mikro elektrovozidel prostřednictvím platformy E-Mobility Rentals. Společnost testuje motivační programy pro kurýry i smluvní závazky pro spolupracující logistické firmy, které by měly používat elektrická vozidla.

"Přibližně 80 % našeho environmentálního dopadu pochází z doručování. Česká republika patří mezi země s nejvyššími emisemi v síti Wolt – 72 % objednávek doručují vozy se spalovacím motorem. Proto investujeme do řešení, která pomohou kurýrům přejít na bezemisní dopravu, a zároveň tím přispíváme ke kvalitě městského života," uvedl Jakub Moťovský, ředitel strategie a inovací pro kurýry ve střední Evropě.

Evropská podpora pro čistší dopravu

Program Better Cities Program vznikl s podporou EIT Urban Mobility a navazuje na úspěchy z jiných evropských zemí, kde došlo ke snížení emisí o 75 % na doručení. Podobný efekt očekává Wolt i v Praze, kde zatím alternativní pohony tvoří jen malý podíl vozového parku.

"Praha má jedinečnou příležitost zlepšit udržitelnost městské logistiky. Better Cities Fund pomáhá kurýrům překonat vysoké náklady na elektrickou dopravu a přináší inspiraci, jak snižovat uhlíkovou stopu města inovativními způsoby," uvedla Eliška Bajgarová, specialistka komunikace a zapojení veřejnosti z EIT Urban Mobility.

Elektrokola a vozítka jako nový standard

Součástí programu jsou i technologická řešení, která zajišťuje společnost ThreshPoint Analytics. Testované elektrická vozítko, jako například model VOK S má nosnost až 120 kg, objem nákladového prostoru je 420 litrů a dojezd při použití dvou vnitřních baterií více než 100 km. Vozítko se nabije z běžné zásuvky do šesti hodin. Tento model je vybaven GPS, RFID zámkem a IoT konektivitou. Pro kurýry to znamená nižší provozní náklady, vyšší bezpečnost a pohodlí při práci.

Dalším z představených vozítek byl model SMARTVELO, který nabízí nákladový prostor o objemu 250 litrů a nosnost až 85 kg. Modulární konstrukce boxu zajišťuje stabilitu i při vyšším zatížení. Díky vyměnitelné baterii s životností přes 2000 nabíjecích cyklů dosahuje vozítko při využití dvou baterií dojezdu až 150 km, což je ideální pro celodenní provoz. Nabíjení ze standardní zásuvky trvá přibližně 4–6 hodin. SMARTVELO je schváleno pro provoz na cyklostezkách a oproti běžným doručovacím vozům může snížit provozní náklady až o 90 %.

"Naší misí v ThreshPoint je dokázat, že elektrická mobilita je reálným a funkčním řešením pro každodenní provoz v městské logistice. Prostřednictvím programu Better Cities využíváme data k rozšiřování možností a dostupnosti pro kurýry, kteří tvoří páteř platformové ekonomiky. Vozítka jako VOK S nebo SMARTVELO ukazují, že udržitelnost a výkon nemusí být kompromisem – mohou být lepším pracovním nástrojem," uvedl Justin Ihnken, spoluzakladatel společnosti ThreshPoint Analytics.

Bezpečnost je stejně důležitá jako emise

Součástí změny přístupu k městské mobilitě je i větší důraz na bezpečnost. Iniciativa Dám respekt upozorňuje na potřebu vzájemného respektu mezi účastníky silničního provozu. Ve spolupráci se společností Wolt již také proškolila tisícovku kurýrů a společně připravili desatero slušného kurýra.

"Pokud chceme, aby po městech jezdilo více lidí na kolech nebo elektrických vozítkách, musíme zajistit jejich bezpečnost. To je role nejen pro města, ale i pro firmy, které do městské mobility vstupují," uvedla Michaela Kreuzigerová, spoluzakladatelka iniciativy Dám respekt.

Informace o programu zazněly na novinářském brífinku, který se konal 22. dubna v prostorách Port7 v pražských Holešovicích. Novináři měli možnost vozítka osobně otestovat a diskutovat s odborníky. Akce ukázala, že spojení technologie, praxe a otevřené debaty může být klíčem k lepší budoucnosti městské dopravy.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.