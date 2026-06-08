Wolt Stars 2026: Wolt ocenil lídry v zákaznické zkušenosti

„Bylo mi ctí hostit letošní Wolt Stars. Partnerství mezi technologickými platformami, jako je Wolt, a místními podniky ukazuje, jak digitální inovace podporují rozvoj místního obchodu a otevírají nové příležitosti pro tisíce kurýrů a malých podnikatelů. Flexibilita, podnikavost a schopnost propojovat komunity jsou hodnoty, které dnes moderní ekonomiku posouvají vpřed,“ uvedl J. E. Nicholas Merrick, velvyslanec Spojených států amerických v České republice.
Wolt prostřednictvím ocenění Wolt Stars vyzdvihuje partnery, kteří dlouhodobě dosahují mimořádných obchodních výsledků, přinášejí inovativní přístup ke službám a aktivně přispívají ke kultivaci zákaznické zkušenosti napříč českým trhem.
„Oceněním Wolt Stars chceme poděkovat partnerům, díky kterým naše platforma každý den roste a funguje lépe. Jsou to restaurace, obchody a místní podnikatelé, ke kterým se lidé rádi vracejí, protože se mohou spolehnout na skvělé produkty i služby. Máme velkou radost, že můžeme ocenit právě ty, kteří si získali věrnost zákazníků a pomáhají posouvat kvalitu doručování v Česku na nejvyšší úroveň,“ říká Tomáš Kubík, šéf komunikace Woltu pro Českou republiku a Slovensko.
Letošní ročník Wolt Stars ocenil partnery ve 12 kategoriích. Ocenění získaly značky a podniky, které v uplynulém období vynikly kvalitou služeb, obchodními výsledky, inovativním přístupem nebo tím, že je zákazníci jednoduše mají rádi.
Wolt tak dál upevňuje svou roli klíčového partnera pro restaurace a místní podniky po celém Česku. Pomáhá jim oslovovat nové zákazníky, propojuje je s kurýry a podporuje tak růst lokálního podnikání. Že to funguje, potvrzují i data z průzkumu agentury Ipsos – 77 % Čechů v něm uvedlo, že díky doručovacím platformám objevili nové restaurace nebo obchody ve svém okolí. Právě proto je teď tak důležité i to, jak dopadne budoucí status kurýrů v souvislosti s evropskou směrnicí o platformové práci. Kurýři jsou totiž samotným srdcem celého systému. Směrnice by proto měla být do českých zákonů přenesená rozumně, tedy tak, aby kurýrům i nadále zůstala jejich flexibilita a svoboda volby.
„Práce pro platformy se stává naprosto přirozenou součástí moderní ekonomiky. Pro Wolt to přitom zdaleka není jen o doručování. Jde nám o to pomáhat růst místním podnikům, dávat partnerským kurýrům možnost flexibilního výdělku a propojovat zákazníky se službami v jejich okolí. Budoucí regulace by měla chránit férové prostředí, ale zároveň nesmí kurýry připravit o svobodu volby, které si lidé na této práci tak jednoznačně cení,“ říká Veronika Bush, šéfka veřejné politiky společnosti Wolt pro střední a východní Evropu.
Maloobchod je v současnosti nejrychleji rostoucí částí Woltu v Česku – meziročně vyskočil o více než 50 %. Tento růst jasně ukazuje, jak rychle se mění zvyky zákazníků. Lidé už Wolt nepoužívají jen pro doručování jídla z restaurací, ale stále častěji si přes něj objednávají běžné nákupy ze supermarketů, drogerii, lékárenské zboží, květiny, dárky nebo prostě věci, které zrovna doma chybí.
Známe jména těch, kteří letos oslnili nejvíce. Wolt Stars 2026 ocenily výjimečné partnery napříč celou platformou - od restaurací přes obchody a udělil tak ceny ve 12 různých kategoriích. Poděkování za jejich nasazení patří právě jim.
Tady jsou ti, kteří si svými výsledky vysloužili místo mezi hvězdami:
Best of Burger
Vyzdvihuje podniky, které proměnily burger v samostatnou gastronomickou disciplínu a získali si mimořádnou oblibu mezi zákazníky platformy Wolt.
Leháro Street, FATFUCK, Sandwich Rodeo
Best of Pizza
Ocenění získávají pizzerie, které dokazují, že skvělá pizza stojí na poctivém řemesle, kvalitních surovinách a důrazu na každý detail. Právě díky tomu si dlouhodobě drží vysoký počet objednávek i věrných zákazníků.
Slice Slice Baby, Rud’s Pizza, Pizza Bombastica
Best of Mexican
Kategorie patří restauracím, které přinášejí autentické chutě Mexika a představují špičku latinskoamerické kuchyně na Woltu. Charakterizují je výrazné chutě, respekt k tradičním recepturám a silná zákaznická základna.
Los Capolitos, Las Adelitas
Best of Chicken
Oceňuje značky, které dokazují, že i zdánlivě jednoduchá surovina může být základem výjimečného gastronomického zážitku. Vynikají precizní přípravou, důrazem na kvalitu a mimořádnou zákaznickou věrností.
Louisiana Chicken, KRO, Chickin
Best of Asian
Do této kategorie patří restaurace, které dlouhodobě udávají tempo asijské gastronomii na Woltu. Díky konzistentní kvalitě a skvělé zákaznické zkušenosti se zařadili mezi lídry svého segmentu.
Yam Yam, WOKIN, Hasu Sushi, Imperial Sushi
All Stars
Sdružuje globální lídry rychlého občerstvení, kteří dlouhodobě dosahují špičkových výsledků napříč všemi klíčovými ukazateli. Jejich doménou je mimořádný dosah, provozní excelence a schopnost poskytovat konzistentní servis ve velkém měřítku.
McDonald’s, Burger King, KFC, Pizza Hut
Cool Kid
Patří značkám, které na Wolt vstoupily teprve nedávno, ale okamžitě vzbudily pozornost zákazníků. Jejich příchod provázel silný zájem, rychlý růst objednávek i vznik loajální komunity fanoušků.
Globus Restaurace, Chachar, Bouda Burgers, Dean&David
Proud Czech
Vyzdvihuje české značky, které svým úspěchem významně ovlivnily domácí gastronomickou scénu. Díky silné identitě, inovativnímu přístupu a přízni zákazníků se zařadili mezi nejvýraznější lokální hráče na trhu.
Bageterie Boulevard, UGO
Love Brand Retail
Oceňuje obchodní partnery, kteří si dokázali vybudovat mimořádně silný vztah se svými zákazníky. Přestože působí v odlišných segmentech, spojuje je věrná komunita fanoušků a dlouhodobá důvěra zákazníků.
Vilgain, Libeřské Lahůdky, Anatolia Meat Market
Pharma Star
Kategorie vyzdvihuje partnery, kteří významně přispívají k dostupnosti zdravotní péče napříč Českem. Zákazníci na nich oceňují především důvěryhodnost, spolehlivost a schopnost být nablízku ve chvílích, kdy je to nejvíce potřeba.
Lékárny AVE, Lékárna Opletalova, Hornmed
Rising Star Retail
Představuje nejrychleji rostoucí retailové partnery na platformě Wolt, kteří potvrzují obrovský potenciál maloobchodu v online doručování. Silná zákaznická poptávka a schopnost reagovat na každodenní potřeby jim pomohly zařadit se mezi nejvýraznější hráče svých segmentů.
Super zoo, Pilulka, Bolt Fusion
Grocery Star
Patří mezi klíčové hybatele moderního nakupování potravin a každodenních nákupů. Svým rozsahem, dostupností i kvalitou služeb pomáhají formovat budoucnost grocery segmentu na Woltu a nastavují standardy pro celý trh.
Albert, Globus, Tesco, Billa
O společnosti Wolt
Wolt je technologická společnost se sídlem v Helsinkách, jejímž posláním je přinášet radost, jednoduchost a hodnotu do komunit po celém světě. Vytváří platformu pro lokální obchodování, která propojuje lidi, kteří si chtějí objednat jídlo, potraviny a další zboží, s místními obchodníky a kurýry. Pod značkou Wolt Market provozuje také vlastní síť obchodů s potravinami a spotřebním zbožím. Společnost byla založena v roce 2014 a v roce 2022 se spojila s DoorDash (NASDAQ: DASH), čímž se společně staly globálním hráčem působícím ve více než 30 zemích světa. Wolt v současnosti působí ve 40 lokalitách po celé České republice. Více informací najdete na www.wolt.cz.
Zdroj: Wolt
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.