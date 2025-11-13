Wolt uskutečnil přes 10 000 bezemisních doručení v Praze. Elektromobily s vyměnitelnou baterií zůstávají ve městě

  10:34
Praha 13. listopadu 2025 (PROTEXT) - Tři měsíce, 20 elektromobilů, více než 10 000 bezemisních doručení a 14,7 tun ušetřeného CO2. Takové jsou výsledky pilotního projektu společnosti Wolt, který testoval využití elektromobilů s vyměnitelnými bateriemi pro městské doručování v Praze. Po úspěšném testování projekt pokračuje dál, a tak si Praha bude i nadále užívat výhod ekologického doručování včetně pozitivního vlivu na životní prostředí. Projekt je součástí programu NG SEED, podporovaného EIT Urban Mobility, iniciativou Evropského institutu pro inovace a technologie (EIT), orgánu Evropské unie.

Praktická výměna baterií

Pilotní provoz probíhal od poloviny června do poloviny září a během této doby kurýři doručili přes 10 500 objednávek výhradně prostřednictvím 20 elektromobilů značky UNY. Díky jejich provozu se v hlavním městě podařilo ušetřit 14,7 tun emisí CO2, a to bez nutnosti měnit fungování nebo komfort doručování pro zákazníky. Klíčovým benefitem byl systém rychlé univerzální výměny baterií, díky kterému nebylo nutné zdržovat se tradičním dobíjením. Ve městě bylo rozmístěno pět výměnných stanic, které poskytly dostatečné pokrytí pro celodenní provoz.

“Projekt jasně ukázal, že moderní doručování může být nejen udržitelné, ale i efektivní. Ohlasy kurýrních partnerů byly velmi pozitivní – ocenili snadné řízení, kompaktní velikost vhodnou do městského provozu, a především nulové náklady v rámci pilotního testu,“ říká Tomáš Kubík, tiskový mluvčí společnosti Wolt.

“Vždy jsme věřili v hodnotu a dopad našeho řešení, a projekt NG SEED nám konečně dal možnost ověřit náš přístup s reálnými výsledky. Je nesmírně obohacující vidět, jak je naše úsilí díky této spolupráci uznáváno a posíleno. Děkujeme našim partnerům ve společnosti Wolt a EIT za jejich důvěru a podporu na této cestě,” říká Eduard Anghel, generální ředitel společnosti Uny.

Praktickou stránku a jednoduchost dovozu elektromobily potvrzují i samotní kurýři. „Nemusím řešit žádné nabíjení ani zbytečné čekání – když baterie dojde, během pár vteřin ji jednoduše vyměním a můžu pokračovat. Díky tomu stíhám víc objednávek bez zpoždění, což ocení zákazníci i já. A auto je navíc ideálně velké do města, v Praze skoro vždycky bez problémů zaparkuji,“ říká Petr, jeden z pražských kurýrů zapojených do pilotního projektu.

Elektromobily budou dál doručovat v Praze

I po skončení pilotního období budou bezemisní elektromobily v ulicích Prahy pokračovat a nabíjecí stanice zůstanou nadále v provozu.

Projekt NG Seed nejenže potvrdil výrazné snížení emisí a zavedl inovativní řešení výměny baterií, ale také si rychle získal obrovskou popularitu mezi našimi kurýrními partnery. Překonal všechna očekávání a dodávky dosáhly 175 % původního cíle! Tento úspěch nás povzbuzuje k rozšíření iniciativy ve spolupráci s UNY, kde budeme testovat další typy elektromobilů, včetně elektrokol a elektromopedů, čímž dále posílíme závazek společnosti Wolt k ekologičtějšímu a efektivnějšímu rozvozu zásilek do měst,“ doplňuje Jakub Moťovský, regionální ředitel strategie a inovací kurýrní společnosti Wolt ve střední Evropě.

Fakta z pilotu:

  • Doba trvání: 16. 6. – 15. 9. 2025
  • Počet nasazených vozidel: 20
  • Počet realizovaných objednávek: cca 10 500
  • Úspora emisí CO2: cca 14,7 tun
  • Ujeté kilometry: 101 979 km
  • Realistický dojezd: 100 km na jedno nabití
  • Výměna baterií: 5 stanic, vždy 6 baterií najednou, 1017 výměn

 

Pilotní projekt byl úspěšný také ve Varšavě, kde během sledovaného období najeli řidiči elektromobilů s vyměnitelnými bateriemi celkem 114 775 km, provedli 1 335 výměn baterií, uskutečnili přes 13 000 doručení a celkově ušetřili 18 tun CO2?.

Projekt je součástí širší iniciativy s názvem NG SEED, která se zaměřuje na čistou mobilitu a ekologické inovace v městské dopravě ve městech Evropské Unie. Realizovaný byl ve spolupráci s rumunským dodavatelem elektromobilů UNY, poskytovatelem infrastruktury. Podporuje je také Evropský inovační a technologický institut EIT Urban Mobility, který je orgánem Evropské unie. Podle informací společnosti Wolt tvoří doručování až 80 procent environmentální zátěže, v České republice se automobilem doručuje 75 procent objednávek. Cílem tak bylo otestovat tzv. „last mile“ udržitelná doručování vozidla s minimálním dopadem na životní prostředí. Praha byla jedním ze tří evropských měst vybraných pro realizaci tohoto pilotu.

 

Zdroj: Wolt

 

 

VĂ˝stava v olomouckĂ©m Muzeu umÄ›nĂ­ odhaluje poklady sbÄ›ratele Martina SouÄŤka

SprĂˇvci KRNAP pĹ™ed zimou odstraĹujĂ­ dĹ™evÄ›nĂ© panely z turistickĂ˝ch stezek

SprĂˇvci KRNAP pĹ™ed zimou odstraĹujĂ­ dĹ™evÄ›nĂ© panely z turistickĂ˝ch stezek

