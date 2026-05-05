Wolters Kluwer rozšiřuje právní AI pracovní prostředí Libra o vylepšenou revizi smluv a integrované pracovní postupy

Alphen aan den Rijn (Nizozemsko) 5. května 2026 (PROTEXT/Business Wire) - Nová verze výrazně zjednodušuje a zpřehledňuje celý proces právní práce. Společnost Wolters Kluwer Legal & Regulatory dnes oznámila vydání nové verze Libra by Wolters Kluwer – AI pracovního prostředí pro právní profesionály, které spojuje klíčové pracovní postupy s odborným obsahem. Aktualizace přináší podstatná vylepšení v oblasti revize smluv, integrace pracovních postupů a uživatelského komfortu. A dále upevňuje pozici Libry jako komplexní platformy, v rámci které mohou právníci vyhledávat, tvořit dokumenty, posuzovat smlouvy i analyzovat právní otázky – vše v jediném propojeném prostředí.

Na základě zpětné vazby od uživatelů se nová verze zaměřuje na čtyři klíčové oblasti: lepší organizaci práce napříč projekty, výkonnější a flexibilnější uživatelský zážitek z revize smluv, hlubší integraci mezi chatem a strukturovanými pracovními postupy a vylepšené vizuální rozhraní a design. Všechna tato vylepšení přímo reagují na podněty uživatelů a odrážejí závazek společnosti Wolters Kluwer poskytovat důvěryhodnou AI zaměřenou na potřeby právních profesionálů.

S touto verzí měníme způsob, jakým právní profesionálové pracují s umělou inteligencí v praxi," říká Viktor von Essen, generální ředitel Libra by Wolters Kluwer. „Libra nyní ještě blíže propojuje právní rešerše, revizi smluv a tvorbu dokumentů v jediném pracovním prostředí a zároveň dává právním profesionálům svobodu zvolit si vlastní přístup – ať už prostřednictvím práce s vlastními dokumenty, nebo kladením přímých právních otázek. Naším cílem je, aby uživatelé mohli spolehlivě, transparentně a s plnou kontrolou nad zdroji plynule přecházet od informace k rozhodnutí."

Revize smluv je nyní podrobnější a flexibilnější. Uživatelé mohou organizovat šablony podle tématu, definovat přijatelná i záložní řešení a využívat podrobná kritéria založená na pravidlech, podložená právní argumentací a odkazy na zdroje. Pro jednodušší případy přináší nový režim Auto Mode právníkům možnost klást přímé právní otázky týkající se jednotlivých ustanovení a zároveň čerpat z vybraných zdrojů a aktuální judikatury. Revize vytvořené ve webové aplikaci lze plynule využívat i v doplňku pro Microsoft Word – včetně přeformulování textů a sledování změn – přičemž struktura i výstupy zůstávají konzistentní napříč aplikacemi.

Libra zároveň ještě více propojuje chatovací rozhraní se strukturovanou prací: uživatelé mohou přímo z konverzace vytvářet revize a prohledávat dokumenty, sledovat výsledky v reálném čase a odkazovat na dokončené analýzy jako na strukturovaný kontext v navazujících chatech. Výsledkem je plynulý proces od právní rešerše, přes analýzu až ke konkrétnímu rozhodnutí.

Libra by Wolters Kluwer již dnes integruje odborný právní obsah specifický pro jednotlivé jurisdikce z deseti evropských zemí. Právním profesionálům tak poskytuje kombinaci špičkových funkcí umělé inteligence s ověřenými a dohledatelnými informacemi.

Divize Wolters Kluwer’s Legal & Regulatory společnosti Wolters Kluwer umožňuje právním a compliance odborníkům zvyšovat efektivitu a výkon, zmírňovat rizika a s jistotou řešit i složité výzvy. Její expertní řešení propojují hluboké odborné znalosti s pokročilými technologiemi a službami, a díky tomu zákazníkům přinášejí lepší výsledky, pokročilou analytiku a vyšší míru efektivity.

O společnosti Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) je globálním lídrem v oblasti poskytování informací, softwarových řešení a služeb pro profesionály ve zdravotnictví, daních a účetnictví, finanční a korporátní compliance, právních a regulačních službách, řízení výkonnosti podniků a ESG. Našim zákazníkům pomáháme každý den činit klíčová rozhodnutí tím, že poskytujeme expertní řešení spojující hluboké odborné znalosti s technologiemi a službami.

Wolters Kluwer dosáhl v roce 2025 ročních tržeb ve výši 6,1 miliardy €. Skupina poskytuje služby zákazníkům ve více než 180 zemích, působí ve více než 40 zemích a zaměstnává přibližně 21.100 lidí po celém světě. Sídlo společnosti se nachází v Alphen aan den Rijn v Holandsku.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260505174532/cs/

 

Zdroj: Wolters Kluwer

 

Kontakt pro média:

Frederick Assmuth

Director Branding & Communications Europe

Legal & Regulatory

Wolters Kluwer

Office: +49 2233 3760-7634

Email: frederick.assmuth@wolterskluwer.com

