Wolters Kluwer rozšiřuje právní AI pracovní prostředí Libra o vylepšenou revizi smluv a integrované pracovní postupy

Na základě zpětné vazby od uživatelů se nová verze zaměřuje na čtyři klíčové oblasti: lepší organizaci práce napříč projekty, výkonnější a flexibilnější uživatelský zážitek z revize smluv, hlubší integraci mezi chatem a strukturovanými pracovními postupy a vylepšené vizuální rozhraní a design. Všechna tato vylepšení přímo reagují na podněty uživatelů a odrážejí závazek společnosti Wolters Kluwer poskytovat důvěryhodnou AI zaměřenou na potřeby právních profesionálů.
„S touto verzí měníme způsob, jakým právní profesionálové pracují s umělou inteligencí v praxi," říká Viktor von Essen, generální ředitel Libra by Wolters Kluwer. „Libra nyní ještě blíže propojuje právní rešerše, revizi smluv a tvorbu dokumentů v jediném pracovním prostředí a zároveň dává právním profesionálům svobodu zvolit si vlastní přístup – ať už prostřednictvím práce s vlastními dokumenty, nebo kladením přímých právních otázek. Naším cílem je, aby uživatelé mohli spolehlivě, transparentně a s plnou kontrolou nad zdroji plynule přecházet od informace k rozhodnutí."
Revize smluv je nyní podrobnější a flexibilnější. Uživatelé mohou organizovat šablony podle tématu, definovat přijatelná i záložní řešení a využívat podrobná kritéria založená na pravidlech, podložená právní argumentací a odkazy na zdroje. Pro jednodušší případy přináší nový režim Auto Mode právníkům možnost klást přímé právní otázky týkající se jednotlivých ustanovení a zároveň čerpat z vybraných zdrojů a aktuální judikatury. Revize vytvořené ve webové aplikaci lze plynule využívat i v doplňku pro Microsoft Word – včetně přeformulování textů a sledování změn – přičemž struktura i výstupy zůstávají konzistentní napříč aplikacemi.
Libra zároveň ještě více propojuje chatovací rozhraní se strukturovanou prací: uživatelé mohou přímo z konverzace vytvářet revize a prohledávat dokumenty, sledovat výsledky v reálném čase a odkazovat na dokončené analýzy jako na strukturovaný kontext v navazujících chatech. Výsledkem je plynulý proces od právní rešerše, přes analýzu až ke konkrétnímu rozhodnutí.
Libra by Wolters Kluwer již dnes integruje odborný právní obsah specifický pro jednotlivé jurisdikce z deseti evropských zemí. Právním profesionálům tak poskytuje kombinaci špičkových funkcí umělé inteligence s ověřenými a dohledatelnými informacemi.
Divize Wolters Kluwer’s Legal & Regulatory společnosti Wolters Kluwer umožňuje právním a compliance odborníkům zvyšovat efektivitu a výkon, zmírňovat rizika a s jistotou řešit i složité výzvy. Její expertní řešení propojují hluboké odborné znalosti s pokročilými technologiemi a službami, a díky tomu zákazníkům přinášejí lepší výsledky, pokročilou analytiku a vyšší míru efektivity.
O společnosti Wolters Kluwer
Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) je globálním lídrem v oblasti poskytování informací, softwarových řešení a služeb pro profesionály ve zdravotnictví, daních a účetnictví, finanční a korporátní compliance, právních a regulačních službách, řízení výkonnosti podniků a ESG. Našim zákazníkům pomáháme každý den činit klíčová rozhodnutí tím, že poskytujeme expertní řešení spojující hluboké odborné znalosti s technologiemi a službami.
Wolters Kluwer dosáhl v roce 2025 ročních tržeb ve výši 6,1 miliardy €. Skupina poskytuje služby zákazníkům ve více než 180 zemích, působí ve více než 40 zemích a zaměstnává přibližně 21.100 lidí po celém světě. Sídlo společnosti se nachází v Alphen aan den Rijn v Holandsku.
Pro více informací navštivte webovou stránku www.wolterskluwer.com nebo sociální sítě LinkedIn, Facebook, YouTube and Instagram.
Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260505174532/cs/
Zdroj: Wolters Kluwer
Kontakt pro média:
Frederick Assmuth
Director Branding & Communications Europe
Legal & Regulatory
Wolters Kluwer
Office: +49 2233 3760-7634