Wolters Kluwer spouští Libra Academy napříč Evropou a pomáhá právníkům naplno využít potenciál AI v právní praxi

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  10:57
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Alphen aan den Rijn (Nizozemsko) 8. září 2026 (PROTEXT/Business Wire) - Libra Academy, vytvořená právníky pro právníky, propojuje vzdělávací obsah, příklady z praxe a evropskou komunitu uživatelů tak, aby podpořila efektivní využívání AI v právní praxi a maximalizovala přínosy pro zákazníky.

Společnost Wolters Kluwer Legal & Regulatory dnes představila Libra Academy, novou vzdělávací platformu navázanou na AI pracovní prostředí pro právníky Libra by Wolters Kluwer. Jejím cílem je pomoci právním profesionálům začlenit umělou inteligenci do každodenní práce s jistotou a naplno využít její potenciál.

Právní týmy dnes stále častěji hledají způsoby, jak posunout využívání AI od prvotního testování k měřitelnému zvýšení produktivity. Současně však čelí nové výzvě: tempo vývoje umělé inteligence je tak rychlé, že tradiční formy vzdělávání jen obtížně reagují na neustále přicházející novinky. Pro vytížené právníky je tak stále obtížnější sledovat nové funkce, technologie i osvědčené postupy jejich využití v praxi a zároveň se naplno věnovat své každodenní práci.

Právě proto vznikla Libra Academy. Je přímo součástí prostředí Libra a nabízí průběžné vzdělávání, které se vyvíjí společně s platformou. Uživatelům pomáhá osvojit si praktické dovednosti, rychleji využívat nové funkce a získat z investice do právní AI co největší hodnotu.

Libra Academy byla vytvořena právníky pro právníky. Kombinuje samostudijní vzdělávací obsah, živé webináře, praktické příklady využití v místním jazyce a komunitu právních profesionálů napříč Evropou. Vytváří tak prostředí, ve kterém se mohou uživatelé učit nejen od lektorů Libra Academy, ale také od kolegů, kteří řeší podobné profesní výzvy.

„Právníci už vědí, že umělá inteligence dokáže přinášet reálnou hodnotu. Skutečnou výzvou je dnes pomoci právním profesionálům využívat její potenciál naplno v každodenní praxi," říká Dr. Yannek Wloch, Director Legal Engineering Libra by Wolters Kluwer.

„Libra Academy vznikla právě proto, aby tuto potřebu naplnila. Nabízí praktické návody, ověřené příklady využití a komunitu uživatelů, která pomáhá zákazníkům dosahovat výsledků rychleji.“

„Velký zájem, se kterým se setkala první verze Libra Academy v Německu, potvrzuje, že právníci mají chuť rozvíjet své praktické dovednosti v oblasti AI a sdílet zkušenosti s ostatními,“ říká Anja Koch, Partnership Manager Libra by Wolters Kluwer.

„Jsme rádi, že nyní můžeme novou podobu Libra Academy nabídnout zákazníkům napříč Evropou a pomoci jim získat z právní AI ještě větší přínos.“

Libra Academy vychází z reálného způsobu práce právních profesionálů. Prostřednictvím praktických ukázek, osvědčených pracovních postupů a odborného vedení pomáhá Libra Academy právním profesionálům začlenit AI do každodenní práce a využívat ji napříč celým procesem právní rešerše i tvorby dokumentů.

Libra Academy je součástí každé licence Libra by Wolters Kluwer a navazuje na dlouhodobý závazek společnosti Wolters Kluwer podporovat odpovědné a efektivní využívání umělé inteligence v právní praxi.

O společnosti Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) je globálním lídrem v oblasti odborných informací, softwarových řešení a služeb pro profesionály působící ve zdravotnictví, daňovém a účetním poradenství, finančním řízení a compliance, právu a regulaci, řízení výkonnosti podniků a ESG.

Pomáhá zákazníkům přijímat klíčová rozhodnutí prostřednictvím odborných řešení, která propojují expertizu, moderní technologie a služby.

Společnost v roce 2025 dosáhla tržeb ve výši 6,1 miliardy eur. Působí ve více než 180 zemích světa, má zastoupení ve více než 40 zemích a zaměstnává přibližně 21.100 pracovníků. Sídlo společnosti se nachází v nizozemském Alphen aan den Rijn.

Více informací naleznete na www.wolterskluwer.com.

 

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260908298336/cs/

Kontakt:

Frederick Assmuth

Director Branding & Communications Europe

Legal & Regulatory Wolters Kluwer

frederick.assmuth@wolterskluwer.com

+49 2233 3760-7634

 

Zdroj: Wolters Kluwer

 

 

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