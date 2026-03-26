Wolters Kluwer spouští Libra AI pracovní prostor ve čtyřech zemích východní Evropy

Libra spojuje důvěryhodný, odborný právní obsah s pokročilými funkcemi umělé inteligence v jednom integrovaném pracovním prostředí. Řešení podporuje klíčové právní pracovní postupy, jako jsou rešerše, tvorba dokumentů, jejich revize a analýza, a pomáhá právním profesionálům pracovat efektivněji při zachování vysokých standardů kvality, jasné dohledatelnosti jednotlivých zdrojů a souladu s požadavky na compliance.
„Spuštění služby v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku představuje důležitý milník v zavádění řešení Libra by Wolters Kluwer v Evropě,“ uvedl Viktor von Essen, generální ředitel Libra by Wolters Kluwer. „Po předchozím uvedení na trhy západní a střední Evropy rozšířil Wolters Kluwer dostupnost svého právního AI pracovního prostředí již na devět evropských trhů. Reaguje tak na rostoucí poptávku advokátních kanceláří a firemních právních oddělení po bezpečných AI řešeních integrovaných do pracovních procesů a přizpůsobeným potřebám právní praxe.“
„Uvedením Libra by Wolters Kluwer na český, slovenský a maďarský trh nastavujeme nový standard v tom, jak by měla právní AI fungovat – přesně, transparentně a na základě důvěryhodného, odborného právního obsahu. Právní profesionálové v našich regionech hledají AI řešení, na která se mohou spolehnout při každodenní práci – a Libra jim přesně toto přináší,“ uvedl Balázs Réffy, viceprezident a generální ředitel Wolters Kluwer Legal & Regulatory Česká republika, Slovensko a Maďarsko.
„Po úspěšném uvedení řešení Libra v Polsku začátkem tohoto roku s potěšením oznamujeme, že právní AI pracovní prostředí je nyní dostupné i v Rumunsku. Tato expanze odráží náš závazek podporovat právníky řešeními umělé inteligence vytvořenými speciálně pro jejich potřeby, které spojují pokročilou technologii s důvěryhodnou právní expertízou,“ uvedl Adrian Măntoiu, generální ředitel Wolters Kluwer Legal & Regulatory Rumunsko.
Libra by Wolters Kluwer je navržena speciálně pro právní profesionály. Kombinací technologie umělé inteligence a autoritativního právního obsahu umožňuje toto pracovní prostředí uživatelům vytvářet spolehlivé výstupy na základě ověřitelných zdrojů, snižovat manuální práci a minimalizovat rizika spojená s používáním generických nástrojů umělé inteligence. Řešení zároveň podporuje požadavky na důvěrnost a compliance a pomáhá právním týmům zavádět AI spolehlivým a kontrolovaným způsobem.
Spuštění služby v dalších čtyřech zemích potvrzuje, že Wolters Kluwer nadále úspěšně zhodnocuje svou akvizici společnosti Libra Technology z listopadu 2025. Zároveň poukazuje na pokračující investice do účelově vyvíjených AI řešení pro právní trh a závazek společnosti podporovat právní profesionály v celé Evropě v období, kdy dochází k přechodu od experimentování s umělou inteligencí k jejímu každodennímu, produktivnímu využívání.
Divize Legal & Regulatory společnosti Wolters Kluwer umožňuje právním a compliance odborníkům zvyšovat efektivitu a výkon, zmírňovat rizika a s jistotou řešit i složité výzvy. Její expertní řešení propojují hluboké odborné znalosti s pokročilými technologiemi a službami, a díky tomu zákazníkům přinášejí lepší výsledky, pokročilou analytiku a vyšší míru efektivity.
O společnosti Wolters Kluwer
Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) je globálním lídrem v oblasti poskytování informací, softwarových řešení a služeb pro profesionály ve zdravotnictví, daních a účetnictví, finanční a korporátní compliance, právních a regulačních službách, řízení výkonnosti podniků a ESG. Našim zákazníkům pomáháme každý den činit klíčová rozhodnutí tím, že poskytujeme expertní řešení spojující hluboké odborné znalosti s technologiemi a službami.
Wolters Kluwer dosáhl v roce 2025 ročních tržeb ve výši 6,1 miliardy €. Skupina poskytuje služby zákazníkům ve více než 180 zemích, působí ve více než 40 zemích a zaměstnává přibližně 21.100 lidí po celém světě. Sídlo společnosti se nachází v Alphen aan den Rijn v Holandsku.
