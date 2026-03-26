Wolters Kluwer spouští Libra AI pracovní prostor ve čtyřech zemích východní Evropy

Alphen aan den Rijn (Nizozemsko) (PROTEXT/BusinessWire) - Libra by Wolters Kluwer je nově dostupná v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku a rozšiřuje tak svou evropskou působnost. Divize Wolters Kluwer Legal & Regulatory dnes oznámila spuštění Libra by Wolters Kluwer, svého specializovaného AI právního pracovního prostředí, v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku. Spuštěním služby v těchto čtyřech zemích Wolters Kluwer završuje expanzi řešení Libra ve východní Evropě a zároveň posiluje jeho pozici na evropském trhu.

Libra spojuje důvěryhodný, odborný právní obsah s pokročilými funkcemi umělé inteligence v jednom integrovaném pracovním prostředí. Řešení podporuje klíčové právní pracovní postupy, jako jsou rešerše, tvorba dokumentů, jejich revize a analýza, a pomáhá právním profesionálům pracovat efektivněji při zachování vysokých standardů kvality, jasné dohledatelnosti jednotlivých zdrojů a souladu s požadavky na compliance.

Spuštění služby v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku představuje důležitý milník v zavádění řešení Libra by Wolters Kluwer v Evropě,“ uvedl Viktor von Essen, generální ředitel Libra by Wolters Kluwer.Po předchozím uvedení na trhy západní a střední Evropy rozšířil Wolters Kluwer dostupnost svého právního AI pracovního prostředí již na devět evropských trhů. Reaguje tak na rostoucí poptávku advokátních kanceláří a firemních právních oddělení po bezpečných AI řešeních integrovaných do pracovních procesů a přizpůsobeným potřebám právní praxe.“

Uvedením Libra by Wolters Kluwer na český, slovenský a maďarský trh nastavujeme nový standard v tom, jak by měla právní AI fungovat – přesně, transparentně a na základě důvěryhodného, odborného právního obsahu. Právní profesionálové v našich regionech hledají AI řešení, na která se mohou spolehnout při každodenní práci – a Libra jim přesně toto přináší,“ uvedl Balázs Réffy, viceprezident a generální ředitel Wolters Kluwer Legal & Regulatory Česká republika, Slovensko a Maďarsko.

Po úspěšném uvedení řešení Libra v Polsku začátkem tohoto roku s potěšením oznamujeme, že právní AI pracovní prostředí je nyní dostupné i v Rumunsku. Tato expanze odráží náš závazek podporovat právníky řešeními umělé inteligence vytvořenými speciálně pro jejich potřeby, které spojují pokročilou technologii s důvěryhodnou právní expertízou,“ uvedl Adrian Măntoiu, generální ředitel Wolters Kluwer Legal & Regulatory Rumunsko.

Libra by Wolters Kluwer je navržena speciálně pro právní profesionály. Kombinací technologie umělé inteligence a autoritativního právního obsahu umožňuje toto pracovní prostředí uživatelům vytvářet spolehlivé výstupy na základě ověřitelných zdrojů, snižovat manuální práci a minimalizovat rizika spojená s používáním generických nástrojů umělé inteligence. Řešení zároveň podporuje požadavky na důvěrnost a compliance a pomáhá právním týmům zavádět AI spolehlivým a kontrolovaným způsobem.

Spuštění služby v dalších čtyřech zemích potvrzuje, že Wolters Kluwer nadále úspěšně zhodnocuje svou akvizici společnosti Libra Technology z listopadu 2025. Zároveň poukazuje na pokračující investice do účelově vyvíjených AI řešení pro právní trh a závazek společnosti podporovat právní profesionály v celé Evropě v období, kdy dochází k přechodu od experimentování s umělou inteligencí k jejímu každodennímu, produktivnímu využívání.

Divize Legal & Regulatory společnosti Wolters Kluwer umožňuje právním a compliance odborníkům zvyšovat efektivitu a výkon, zmírňovat rizika a s jistotou řešit i složité výzvy. Její expertní řešení propojují hluboké odborné znalosti s pokročilými technologiemi a službami, a díky tomu zákazníkům přinášejí lepší výsledky, pokročilou analytiku a vyšší míru efektivity.

O společnosti Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) je globálním lídrem v oblasti poskytování informací, softwarových řešení a služeb pro profesionály ve zdravotnictví, daních a účetnictví, finanční a korporátní compliance, právních a regulačních službách, řízení výkonnosti podniků a ESG. Našim zákazníkům pomáháme každý den činit klíčová rozhodnutí tím, že poskytujeme expertní řešení spojující hluboké odborné znalosti s technologiemi a službami.

Wolters Kluwer dosáhl v roce 2025 ročních tržeb ve výši 6,1 miliardy €. Skupina poskytuje služby zákazníkům ve více než 180 zemích, působí ve více než 40 zemích a zaměstnává přibližně 21.100 lidí po celém světě. Sídlo společnosti se nachází v Alphen aan den Rijn v Holandsku.

Media kontakt:

Frederick Assmuth

Director Branding & Communications Legal & Regulatory

Wolters Kluwer

Office: +49 2233 3760-7634 Email: frederick.assmuth@wolterskluwer.com

Magdalena Kotlarska

Senior Communications Specialist

Legal & Regulatory

Wolters Kluwer

Email: magdalena.kotlarska@wolterskluwer.com

 

Zdroj: Wolters Kluwer Legal & Regulatory

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Pardubice rozšiřují třídění odpadu door to door do dalších částí města

ilustrační snímek

Město Pardubice rozšíří možnost třídění odpadu z domácností metodou door to door do dalších městských částí. Zapojí se městský obvod VI, konkrétně Staré...

26. března 2026  8:41,  aktualizováno  8:41

Neratovičtí zastupitelé schválili stavbu nového zimního stadionu

ilustrační snímek

Nový zimní stadion vznikne v Neratovicích na Mělnicku. Novostavba bude na místě původního stadionu, který je kvůli špatnému technickému stavu zavřený, a který...

26. března 2026  8:39,  aktualizováno  8:39

Kateřina Marie Tichá v Žebříku obhájila titul, zpátky na trůnu je i Marek Ztracený

Kateřina Marie Tichá zvítězila ve 44. ročníku hudebních cen Žebřík v kategorii...

Hudební ceny Žebřík letos zásadním způsobem změnily formát. Vyhlášení vítězů nebylo formou živých koncertů a slavnostního ceremoniálu, ale ceny byly hudebníkům předávány individuálně na významných...

26. března 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Jeden palivový soubor zavážejí do reaktoru půl hodiny, mění jich celkem 163

Na druhém bloku JE Temelín jsme navštívili plánovanou odstávku, která se...

Reportéři iDNES.cz se podívali do reaktorového sálu druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín, kde pokračuje odstávka. Při ní technici mění část palivových tyčí. Tentokrát ještě do reaktoru vozí ruské...

26. března 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Ve vyšších polohách Jeseníků napadl sníh, silnice jsou sjízdné s opatrností

ilustrační snímek

Ve vyšších polohách Šumperska a Jesenicka v noci na dnešek po několikatýdenní pauze napadlo až několik centimetrů sněhu, silnice jsou dnes ráno sjízdné se...

26. března 2026  8:09,  aktualizováno  8:09

Hasiči likvidují požár v Michli. Uvnitř opuštěné budovy našli mrtvou ženu

Hasiči zasahují u požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli (26. března...

Při dohašování požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli našli hasiči ohořelé tělo ženy. Policie nyní zjišťuje její totožnost i příčinu požáru. Oheň se podařilo lokalizovat kolem osmé hodiny...

26. března 2026  8:52,  aktualizováno  9:45

Fotbalová Karviná přišla kvůli korupční kauze o hlavního sponzora

Kapitán fotbalistů MFK Karviná Jiří Fleišman sleduje míč spolu s...

Rozsáhlá korupční kauza v českém fotbale si u klubu MFK Karviná, který je vyšetřován kvůli podezření z ovlivňování zápasů vybírá první daň. Generální partner OKD s ním ukončil spolupráci. Do případu,...

26. března 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Byla tam žlutá, tvrdil šofér. Policista prstem ukázal na dron, natočil něco jiného

Řidič projel na červenou poté, co už na semaforu svítila 10 vteřin

Z červené na semaforu si tento týden nic nedělali někteří řidiči projíždějící opravovaným úsekem na vytížené silnici II/430 u Tvarožné na Brněnsku. Pokračovali dál v jízdě, jako by na světelném...

26. března 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Nejen Dvorecký most. Krištof Kintera má v Praze pomník sebevrahům i modlící se samorost

Zahájení výstavy k dokončovanému Dvoreckému mostu. Součástí expozice jsou...

Dvorecký most i s první várkou soch Krištofa Kintery se slavnostně otevře už 17. dubna. Zkraťte si čekání výpravou po dalších místech, kde dvaapadesátiletý výtvarník „vystavuje“. O některých...

26. března 2026  9:31

Krkonošské Vítkovice ukončí sezonu o víkendu, Harrachov bude dál v provozu

ilustrační snímek

V Libereckém kraji jsou v provozu poslední dva skiareály, oba jsou v Krkonoších. Aldrov ve Vítkovicích sezonu ukončí tento víkend, Harrachov chce nabízet...

26. března 2026  7:55,  aktualizováno  7:55

Policie obvinila muže z vraždy nezletilé dívky, hrozí mu výjimečný trest

Pražské sídliště, v jehož blízkosti došlo k tragické vraždě dítěte.(25. března...

Muž, kterého pražští policisté zadrželi v noci na středu kvůli podezření z násilí na nezletilé dívce, byl nově obviněn z vraždy dítěte. V případě prokázání viny mu hrozí až výjimečný trest, uvedla...

26. března 2026  9:02,  aktualizováno  9:15

