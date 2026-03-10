Wolters Kluwer zveřejňuje průzkum Future Ready Lawyer 2026: AI přináší zásadní změny v právním odvětví

New York 10. března 2026 (PROTEXT/Business Wire) - Globální průzkum mezi právními profesionály potvrzuje nárust investic do AI a rychlou proměnu pracovních postupů. Společnost Wolters Kluwer, divize Legal & Regulatory, zveřejnila výsledky globálního průzkumu Future Ready Lawyer 2026, který proběhl mezi právníky z advokátních kanceláří i firemních právních oddělení z USA, Číny a devíti evropských zemí. Průzkum, který tradičně ukazuje trendy na právním trhu, potvrzuje, že se právní sektor rychle přizpůsobuje prudkému nástupu technologií umělé inteligence. Zapojení AI přináší zvýšení efektivity napříč pracovními a obchodními procesy, ale zároveň přináší nové otázky ohledně etiky a infrastruktury.

Future Ready Lawyer dlouhodobě mapuje sektor, který se neustále vyvíjí a mění ,“ uvedl Martin O'Malley, generální ředitel Wolters Kluwer Legal & Regulatory . „Největším překvapením letošního průzkumu je rychlost, s jakou právní profesionálové reagují na zavádění AI – mění obchodní modely, přehodnocují zažité pořádky a hledají způsoby, jak zákazníkům nabídnout ještě lepší služby díky novým dovednostem i inovativním technologiím.“

AI přináší výsledky, výzvy ale přetrvávají

Drtivá většina respondentů (92 %) už používá alespoň jeden nástroj AI ve své každodenní práci. Více než polovina (62 %) uvádí úsporu času mezi 6 až 20 % pracovního týdne. Není proto překvapením, že 60 % očekává, že jejich organizace bude v příštích třech letech více investovat do AI.

Právníci věří, že se AI dokážou přizpůsobit

Celkem 61 % respondentů vyjadřuje rostoucí důvěru v to, že jejich organizace dokáže přizpůsobit svou obchodní praxi, služby, pracovní postupy i cenové modely větší efektivitě, kterou přináší AI.

AI mění zavedené vztahy v právním odvětví

Umělá inteligence podle respondentů přetváří i dlouhodobé vztahy mezi advokátními kancelářemi a firemními právními týmy. Více než polovina (54 %) očekává, že větší efektivita advokátních kanceláří povede k obsloužení většího množství klientů nebo poskytování cenově atraktivnějších služeb.

O průzkumu Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2026

Průzkum Future Ready Lawyer 2026, který připravila divize Wolters Kluwer Legal & Regulatory, zahrnoval kvantitativní rozhovory s 810 právníky z advokátních kanceláří a firemních právních oddělení v USA, Číně a devíti evropských zemích: Německa, Nizozemska, Spojeného království, Belgie, Francie, Itálie, Španělska, Polska a Maďarska. Cílem bylo zjistit, jak očekávání klientů, nové technologie a trendy na trhu ovlivňují budoucnost právní profese.

Wolters Kluwer se bude budoucnosti právního sektoru věnovat detailněji v sérii nadcházejících webinářů s uznávanými osobnosti právního odvětví. Diskutovat budou o výsledcích průzkumu i dalším vývoji právního trhu.

Divize Legal & Regulatory společnosti Wolters Kluwer pomáhá právním a compliance týmům zvyšovat produktivitu, omezovat rizika a s jistotou zvládat i ty nejsložitější výzvy. Její expertní řešení propojují hlubokou znalost oboru s moderní technologií a službami, což zákazníkům přináší lepší výsledky, pokročilé analýzy a vyšší efektivitu.

O společnosti Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) je globálním lídrem v oblasti informací, softwaru a služeb pro profesionály ve zdravotnictví, daních a účetnictví, finanční a korporátní compliance, právních a regulovaných profesích a firemní výkonnosti a ESG. Wolters Kluwer vykázal za rok 2025 tržby ve výši 6,1 miliardy €. Skupina obsluhuje zákazníky ve více než 180 zemích, působí ve více než 40 zemích a zaměstnává přibližně 21 100 lidí po celém světě. Sídlo společnosti se nachází ve městě Alphen aan den Rijn v Nizozemsku.

Akcie Wolters Kluwer jsou obchodovány na burze Euronext Amsterdam (WKL) a jsou součástí indexů AEX, Euro Stoxx 50 a Euronext 100. Společnost má sponzorovaný program amerických depozitních certifikátů úrovně 1 (ADR), které se obchodují na mimoburzovním trhu v USA (WTKWY).

Více informací naleznete na www.wolterskluwer.com a na sociálních sítích LinkedIn, Facebook, YouTube a Instagram.

