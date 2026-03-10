Wolters Kluwer zveřejňuje průzkum Future Ready Lawyer 2026: AI přináší zásadní změny v právním odvětví

„Future Ready Lawyer dlouhodobě mapuje sektor, který se neustále vyvíjí a mění ,“ uvedl Martin O'Malley, generální ředitel Wolters Kluwer Legal & Regulatory . „Největším překvapením letošního průzkumu je rychlost, s jakou právní profesionálové reagují na zavádění AI – mění obchodní modely, přehodnocují zažité pořádky a hledají způsoby, jak zákazníkům nabídnout ještě lepší služby díky novým dovednostem i inovativním technologiím.“
AI přináší výsledky, výzvy ale přetrvávají
Drtivá většina respondentů (92 %) už používá alespoň jeden nástroj AI ve své každodenní práci. Více než polovina (62 %) uvádí úsporu času mezi 6 až 20 % pracovního týdne. Není proto překvapením, že 60 % očekává, že jejich organizace bude v příštích třech letech více investovat do AI.
Právníci věří, že se AI dokážou přizpůsobit
Celkem 61 % respondentů vyjadřuje rostoucí důvěru v to, že jejich organizace dokáže přizpůsobit svou obchodní praxi, služby, pracovní postupy i cenové modely větší efektivitě, kterou přináší AI.
AI mění zavedené vztahy v právním odvětví
Umělá inteligence podle respondentů přetváří i dlouhodobé vztahy mezi advokátními kancelářemi a firemními právními týmy. Více než polovina (54 %) očekává, že větší efektivita advokátních kanceláří povede k obsloužení většího množství klientů nebo poskytování cenově atraktivnějších služeb.
O průzkumu Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2026
Průzkum Future Ready Lawyer 2026, který připravila divize Wolters Kluwer Legal & Regulatory, zahrnoval kvantitativní rozhovory s 810 právníky z advokátních kanceláří a firemních právních oddělení v USA, Číně a devíti evropských zemích: Německa, Nizozemska, Spojeného království, Belgie, Francie, Itálie, Španělska, Polska a Maďarska. Cílem bylo zjistit, jak očekávání klientů, nové technologie a trendy na trhu ovlivňují budoucnost právní profese.
Wolters Kluwer se bude budoucnosti právního sektoru věnovat detailněji v sérii nadcházejících webinářů s uznávanými osobnosti právního odvětví. Diskutovat budou o výsledcích průzkumu i dalším vývoji právního trhu.
