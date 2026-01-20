Women Changing the World Awards 2025: Do finále postupuje 196 žen. Slavnostní vyhlášení proběhne 12. února 2026 v Praze

Slavnostní vyhlášení vítězek 1., 2. a 3. místa se uskuteční 12. února 2026 v Praze v rámci celodenního programu rozděleného do dvou částí – odpolední otevřené slavnosti v Divadle Broadway a večerní Awards Gala Night.
Ocenění s mezinárodním přesahem
Women Changing the World Awards založila Kamila Paličková s cílem dát viditelnost ženám, které mění svět kolem sebe konkrétními činy – často mimo hlavní mediální pozornost. Ocenění je součástí mezinárodní platformy Women Changing the World Award která propojuje ženské lídryně napříč zeměmi a podporuje sdílení inspirativních příkladů systémové změny.
Předsedkyní poroty je Lenka Šťastná, dlouholetá expertka na rovné příležitosti a férové odměňování. Pod jejím vedením porota hodnotí nejen osobní úspěch, ale především dopad, udržitelnost a společenský přínos jednotlivých projektů.
Odpolední slavnost otevřená veřejnosti
WCWA Afternoon Ceremony proběhne v Divadle Broadway v Praze a je koncipována jako otevřená slavnost pro finalistky, odbornou i širokou veřejnost. Nabídne vyhlášení vítězek v jednotlivých kategoriích, prostor pro setkávání a sdílení inspirativních příběhů žen z Česka a Slovenska.
Gala Night a hlavní ocenění večera
Večerní Awards Gala Night vyvrcholí udělením hlavních cen:
- Žena roku 2025
- Zvláštní cena "Muž, který mění svět"
Vítězka titulu Žena roku 2025 postupuje do globálního kola Women Changing the World Awards a získává příležitost reprezentovat Českou a Slovenskou republiku na mezinárodní úrovni, včetně účasti na prestižním setkání v Paříži, kde se setkávají lídryně z celého světa.
Odborná porota a mediální pokrytí
Finalistky vybírala odborná porota složená z respektovaných osobností z oblasti médií, vzdělávání, byznysu a akademické sféry.
Zástupci médií jsou srdečně zváni zejména na odpolední slavnost v Divadle Broadway, kde bude k dispozici prostor pro rozhovory, fotografování a mediální výstupy. Finálový den je možné sledovat také prostřednictvím online přenosu.
Vstupenky, online přenos a kompletní program: www.wcwa.cz
Zdroj: Kamila Paličková