Wonderland plný dýní!

Jedna vstupenka, nekonečné množství jízd
Za jednotné vstupné 360 Kč na osobu si neomezeně užijete všechny atrakce. Vyzkoušejte horskou dráhu, autodrom, létající slony, veselý vláček, ruské kolo i svět virtuální reality ve velkém VR stanu. Děti se mohou vydat na speciální Dračí stezku, na jejímž konci čeká dračí tajenka.
Zářivý svět pohádek
Wonderland vás zavede do kouzelného světa pohádek. Navštívíte ples s Popelkou, potkáte hrnečky z Krásky a Zvířete, projdete se kolem zahrady Šípkové Růženky a uvidíte Sněhurku s trpaslíky. Dobrodružství ale nekončí! Na opačném konci parku objevíte podmořský svět mořské víly Ariel, interaktivní atrakci inspirovanou filmem V hlavě a veselá autíčka z filmu Auta i velký autodrom.
Halloweenská vesnice plná světelVezměte své blízké a vydejte se do parku plného světel. Pro nejmenší je připraven velký herní stan s tvořivými dílnami a workshopy, kde mohou vyrábět jak halloweenské masky, tak speciální čelenky a dát prostor své fantazii.
Zábava za každého počasí
Ani déšť vaše zážitky nezkazí! V temperovaných stanech si odpočinete a můžete ochutnat čerstvě připravené dobroty od slaných langošů až po sladký trdelník.
Maskoti, hudba a kouzelné momenty
Halloweenskou atmosféru dotvářejí maskoti s lampiony, kteří vás provedou parkem a vytvoří nezapomenutelné chvíle. Můžete se s nimi vyfotit, doprovodit je po areálu a společně si užít chvíle zábavy.
Kde a kdy
Wonderland se nachází u OC Letňany v Praze.
Otevřeno je denně od 15 do 21 hodin až do 11.ledna 2026.
Vstupné od 360 Kč zahrnuje všechny atrakce, hry i světelné instalace.
Vstupenky jsou k dispozici na webu www.wonderlandpraha.cz nebo na místě.
Parkování v garážích obchodního centra je zdarma.
Video: https://youtu.be/y1SoNP1ap78
Zdroj: JVS Group