Wonderland přichází! Magický světelný zábavní park v Praze Letňanech otevírá již 26. září

Autor:
  17:12
Praha 14. srpna 2025 (PROTEXT) - Už potřetí se pražské Letňany rozzáří díky jedinečnému světelnému zábavnímu parku Wonderland, který letos přichází ve zcela nové podobě. Sezóna začíná už 26. září a nabídne návštěvníkům nezapomenutelný zážitek plný světla, pohádek, zábavných atrakcí, her a také nové veselé maskoty. Nový koncept je zaměřený na celou rodinu – menší děti, školáky, ale i dospělé, kteří chtějí strávit společný čas ve světě fantazie.

 Pohádkové novinky a dechberoucí světelné kulisy

Letošní ročník se více než kdy jindy inspiruje kouzlem příběhů a dobrodružství. 

V rozlehlém venkovním areálu návštěvníky čekají desítky krásných světelných instalací – mezi nimi obří světelné pandy, pravěká vesnice s mamuty a dinosaury nebo magický světelný tunel s medúzami, který vás přenese do podmořského světa. Zážitek z parku se tak stává mnohem víc než jen procházkou – je to příběh, který prožíváte. Magickou atmosféru umocní hudba, barevné efekty a scénické nasvícení, které z běžného odpoledne udělají pohádkový zážitek.

 Všechny atrakce v ceně vstupenky

Zásadním benefitem Wonderlandu je, že všechny atrakce – včetně kolotočů, vláčků, autíček, maskotů, VR v herním stanu a dalších zábavných atrakcí – jsou zdarma v ceně vstupenky. Rodiče tak nemusí řešit další výdaje za jednotlivé atrakce a děti si mohou užít zábavu bez omezení. Tato filozofie dělá z Wonderlandu férové a přístupné místo pro všechny.

 Interaktivní dobrodružná stezka pro děti

Novinkou je propracovaná dobrodružná stezka, která promění každou návštěvu ve hru. Každé dítě u vstupu dostane mapu parku, která zároveň slouží jako hrací karta. Na jednotlivých stanovištích po celém areálu budou děti plnit úkoly, hledat stopy, odpovídat na veselé otázky nebo objevovat tajemství z přírody a pohádkových světů. Dobrodružná stezka tak propojuje zábavu s nenásilným učením a budováním pozitivního vztahu k přírodě a příběhům.

Tato herní forma navíc umožní, aby se děti do parku rády vracely – pokaždé je čeká něco nového.

 Stan plný arkádových her a virtuální reality

Zcela novým lákadlem letošního ročníku je velký herní stan, ve kterém si návštěvníci mohou zahrát klasické arkádové hry nebo vyzkoušet nejmodernější simulátory virtuální reality. Tato zóna nabízí zážitky, které kombinují zábavu s technologiemi – a zaujmou nejen děti, ale i teenagery a dospělé. Vstup do herního stanu a VR simulátory je také součástí základní vstupenky – tedy ZDARMA.

 Maskoti a víkendové průvody

Wonderland by nebyl kompletní bez veselých maskotů, kteří se po parku pravidelně procházejí, zdraví děti, rozdávají radost a fotí se s návštěvníky. O víkendech se navíc návštěvníci mohou těšit na průvody pohádkových postaviček, které přinášejí hudbu, smích a slavnostní atmosféru napříč celým areálem. Tyto momenty jsou oblíbené nejen u dětí, ale i u rodičů, kteří si rádi odnášejí kouzelné fotografie na památku.

 Občerstvení, zábava a pohodlí za každého počasí

Součástí parku je i široká nabídka občerstvení pro malé i velké hladovce. K dispozici jsou také temperované stany, kde se mohou návštěvníci občerstvit. Navíc ve stanech se často pořádají různé workshopy, malování na obličej, balónkování apod. Díky tomu si všichni užijí pohodu a zábavu i za nepříznivého počasí.

 Společný zážitek, který spojuje rodinu

Wonderland se stal během tří let synonymem pro kvalitní rodinnou zábavu v podzimním a zimním období. Letos se otevírá již v září, tedy v čase, kdy rodiny hledají nové podněty a aktivity mimo školní lavice. Park tak nabízí ideální způsob, jak děti odměnit za jejich první školní týdny a jak společně oslavit příchod podzimu. Na rozdíl od jiných tematických parků klade Wonderland důraz nejen na adrenalin a efekty, ale především na sdílený zážitek celé rodiny. V každé části areálu je prostor, kde si děti i dospělí mohou hrát, objevovat a tvořit vzpomínky. 

 Praktické informace:

Wonderland – Pohádkový světelný zábavní park pro celou rodinu 
Otevření: čtvrtek 26. září 2025 
Místo: Park před OC Praha Letňany – vedle ulice Tupolevova 
Otevírací doba: denně od 15:00 do 21:00

Vstupné: již od 360 Kč (zahrnuje veškeré atrakce, VR a světelné instalace) 
Vstupenky v prodeji na: www.wonderlandpraha.cz a přímo na pokladně parku

Parkování ZDARMA: garáže a venkovní parkoviště OC Letňany

 

Zdroj: JVS Holding

Web: www.jvsholding.cz

www.wonderlandpraha.cz 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

  

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Primátor Prahy Svoboda tvrdí, že koncert rapera Kanye Westa by uspořádat nenechal

Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) se vyjádřil proti případnému pořádání koncertu kontroverzního amerického rapera Yeho, dříve známého jako Kanye West. Město Praha podle něj koncert neuspořádá.

14. srpna 2025  19:22,  aktualizováno  19:22

Městské oslavy v Třebíči připomenou 690 let od udělení městských práv

V Třebíči začne v pondělí program věnovaný letošnímu 690. výročí udělení městských práv. Inspirovaný bude postavou markraběte a pozdějšího krále a císaře Karla...

14. srpna 2025  17:33,  aktualizováno  17:33

Vzdělávací aplikace, která mění způsob, jak se děti učí, přichází do Česka

14. srpna 2025  18:49

V Kralupech nad Vltavou začala obnova Seifertova parku v části Lobeček

V Kralupech nad Vltavou začala obnova Seifertova parku v části Lobeček. Práce potrvají do léta příštího roku. Kromě zeleně dá město upravit i různé prvky...

14. srpna 2025  17:06,  aktualizováno  17:06

Bezpečnost motocyklistů, výuka motocyklistů na polygonu

14. srpna 2025  18:39

V Moravskoslezském kraji bude do sněmovních voleb registrováno 22 uskupení

V Moravskoslezském kraji bude pro podzimní sněmovní volby registrováno 22 politických uskupení. O přízeň voličů jich tak bude usilovat o tři více než v roce...

14. srpna 2025  16:59,  aktualizováno  16:59

Díky zákazníkům McDonald's zamíří na stavbu nového Domu Ronalda McDonalda v Olomouci téměř 7 milionů korun

14. srpna 2025  18:22

Ve Valašských Kloboukách se lidem otevřou tamní dřevěnice

Ve Valašských Kloboukách na Zlínsku se v sobotu 23. srpna otevřou lidem tamní dřevěnice. Bude se konat akce Živé dřevěnice. Návštěvníci si budou moci v...

14. srpna 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Čtenářů tisku je téměř 7 milionů

14. srpna 2025  18:03

Divadlo s herci s Downovým syndromem připravuje představení o Mohelnu

Brněnské divadlo Aldente s herci s Downovým syndromem uvede v Mohelně na Třebíčsku několik představení inspirovaných Mohelnem a jeho okolím. Jeho zkoušky...

14. srpna 2025  16:06,  aktualizováno  16:06

Zámek Veleslavín se opět neprodal, jeho cena je nereálná, tvrdí Praha 6. Chce si ho opět půjčit

Památka se posedmé v aukci neprodala. Cenu, kterou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových požaduje, považuje šestá městská část za nesmyslnou. Nyní se pokusí s úřadem domluvit, aby zámek a...

14. srpna 2025  17:36

V Ústeckém kraji je kvalita vody ve většině přírodních koupališť dobrá

V Ústeckém kraji je kvalita vody ve většině přírodních koupališť dobrá. Sinice jsou ve Varvažově na Ústecku a zelené řasy v Chmelaři na Litoměřicku. Oproti...

14. srpna 2025  15:46,  aktualizováno  15:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.