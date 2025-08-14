Wonderland přichází! Magický světelný zábavní park v Praze Letňanech otevírá již 26. září

Pohádkové novinky a dechberoucí světelné kulisy
Letošní ročník se více než kdy jindy inspiruje kouzlem příběhů a dobrodružství.
V rozlehlém venkovním areálu návštěvníky čekají desítky krásných světelných instalací – mezi nimi obří světelné pandy, pravěká vesnice s mamuty a dinosaury nebo magický světelný tunel s medúzami, který vás přenese do podmořského světa. Zážitek z parku se tak stává mnohem víc než jen procházkou – je to příběh, který prožíváte. Magickou atmosféru umocní hudba, barevné efekty a scénické nasvícení, které z běžného odpoledne udělají pohádkový zážitek.
Všechny atrakce v ceně vstupenky
Zásadním benefitem Wonderlandu je, že všechny atrakce – včetně kolotočů, vláčků, autíček, maskotů, VR v herním stanu a dalších zábavných atrakcí – jsou zdarma v ceně vstupenky. Rodiče tak nemusí řešit další výdaje za jednotlivé atrakce a děti si mohou užít zábavu bez omezení. Tato filozofie dělá z Wonderlandu férové a přístupné místo pro všechny.
Interaktivní dobrodružná stezka pro děti
Novinkou je propracovaná dobrodružná stezka, která promění každou návštěvu ve hru. Každé dítě u vstupu dostane mapu parku, která zároveň slouží jako hrací karta. Na jednotlivých stanovištích po celém areálu budou děti plnit úkoly, hledat stopy, odpovídat na veselé otázky nebo objevovat tajemství z přírody a pohádkových světů. Dobrodružná stezka tak propojuje zábavu s nenásilným učením a budováním pozitivního vztahu k přírodě a příběhům.
Tato herní forma navíc umožní, aby se děti do parku rády vracely – pokaždé je čeká něco nového.
Stan plný arkádových her a virtuální reality
Zcela novým lákadlem letošního ročníku je velký herní stan, ve kterém si návštěvníci mohou zahrát klasické arkádové hry nebo vyzkoušet nejmodernější simulátory virtuální reality. Tato zóna nabízí zážitky, které kombinují zábavu s technologiemi – a zaujmou nejen děti, ale i teenagery a dospělé. Vstup do herního stanu a VR simulátory je také součástí základní vstupenky – tedy ZDARMA.
Maskoti a víkendové průvody
Wonderland by nebyl kompletní bez veselých maskotů, kteří se po parku pravidelně procházejí, zdraví děti, rozdávají radost a fotí se s návštěvníky. O víkendech se navíc návštěvníci mohou těšit na průvody pohádkových postaviček, které přinášejí hudbu, smích a slavnostní atmosféru napříč celým areálem. Tyto momenty jsou oblíbené nejen u dětí, ale i u rodičů, kteří si rádi odnášejí kouzelné fotografie na památku.
Občerstvení, zábava a pohodlí za každého počasí
Součástí parku je i široká nabídka občerstvení pro malé i velké hladovce. K dispozici jsou také temperované stany, kde se mohou návštěvníci občerstvit. Navíc ve stanech se často pořádají různé workshopy, malování na obličej, balónkování apod. Díky tomu si všichni užijí pohodu a zábavu i za nepříznivého počasí.
Společný zážitek, který spojuje rodinu
Wonderland se stal během tří let synonymem pro kvalitní rodinnou zábavu v podzimním a zimním období. Letos se otevírá již v září, tedy v čase, kdy rodiny hledají nové podněty a aktivity mimo školní lavice. Park tak nabízí ideální způsob, jak děti odměnit za jejich první školní týdny a jak společně oslavit příchod podzimu. Na rozdíl od jiných tematických parků klade Wonderland důraz nejen na adrenalin a efekty, ale především na sdílený zážitek celé rodiny. V každé části areálu je prostor, kde si děti i dospělí mohou hrát, objevovat a tvořit vzpomínky.
Praktické informace:
Wonderland – Pohádkový světelný zábavní park pro celou rodinu
Otevření: čtvrtek 26. září 2025
Místo: Park před OC Praha Letňany – vedle ulice Tupolevova
Otevírací doba: denně od 15:00 do 21:00
Vstupné: již od 360 Kč (zahrnuje veškeré atrakce, VR a světelné instalace)
Vstupenky v prodeji na: www.wonderlandpraha.cz a přímo na pokladně parku
Parkování ZDARMA: garáže a venkovní parkoviště OC Letňany
Zdroj: JVS Holding
Web: www.jvsholding.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.