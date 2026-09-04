WOOD SEEDS - Vrchní soud zrušil omezení společnosti

Společnost WOOD SEEDS s.r.o. zaznamenala důležitý posun. Vrchní soud v Praze zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, kterým byl společnosti ustanoven předběžný insolvenční správce a omezeno nakládání s jejím majetkem, a návrh na tato opatření v celém rozsahu zamítl. Společnost tak může pokračovat v přípravě moratoria a reorganizačního plánu.
Vrchní soud zrušil omezení společnosti
Wood seeds: Včera jsme obdrželi rozhodnutí Vrchního soudu v Praze (usnesení ze dne 31. 8. 2026, č. j. 4 VSPH 1200/2026-A-51), kterým bylo zrušeno předchozí nesprávné rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 8. 2026. Tímto dřívějším rozhodnutím byl společnosti WOOD SEEDS s.r.o. ustanoven předběžný insolvenční správce a společnost nesměla bez jeho souhlasu pokračovat v běžné obchodní činnosti. Vrchní soud návrh na tato opatření zamítl v celém rozsahu. Proti jeho rozhodnutí už není přípustný žádný další opravný prostředek – je konečné.
Vrchní soud zároveň potvrdil, že společnost WOOD SEEDS s.r.o. v průběhu insolvenčního řízení nezavdala žádnou příčinu k tak přísnému postupu Krajského soudu v Plzni. Tvrzení, o která se návrh opíral, nebyla v řízení prokázána a podle Vrchního soudu nemohla být důvodem pro omezení společnosti v pokračování běžné obchodní činnosti.
Co to znamená v praxi
Společnost WOOD SEEDS s.r.o. opět plně rozhoduje o svém provozu a může bez omezení pokračovat v přípravě moratoria a reorganizačního plánu.
Krajský soud v Plzni již dříve sám uznal, že společnosti nedal dostatečný prostor pro přípravu moratoria, a jednání nařízené na 3. 9. 2026 odvolal. Je tedy stále prostor přijímat souhlasy věřitelů s moratoriem.
Zdroj: Wood Seeds s.r.o.