Wood Seeds získala tříměsíční moratorium, připravuje reorganizaci

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  14:23
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Plzeň 26. září 2026 (PROTEXT) - Krajský soud v Plzni vyhlásil 23. září 2026 tříměsíční moratorium na majetek společnosti WOOD SEEDS s.r.o. Podle dopisu právního zástupce společnosti návrh podpořili věřitelé s pohledávkami přesahujícími 1,115 miliardy Kč, které představují 51,5 % všech závazků společnosti. Společnost chce toto období využít ke stabilizaci provozu a přípravě reorganizačního plánu ve spolupráci s věřiteli.

O rozhodnutí soudu informoval věřitele advokát Mgr. Petr Opletal, právní zástupce WOOD SEEDS s.r.o. Moratorium podle jeho dopisu nabylo účinnosti zveřejněním usnesení v insolvenčním rejstříku dne 23. září 2026 ve 12:35 hodin. Jednání o insolvenčním návrhu nařízené na 24. září bylo odvoláno.

Návrh podpořili věřitelé s více než polovinou závazků společnosti

Podle dopisu poskytli souhlas s vyhlášením moratoria věřitelé s pohledávkami v celkové výši 1 115 607 662,88 Kč. Jejich podpora umožnila splnit požadavek většiny počítané podle výše pohledávek.

„Bez Vašich písemných souhlasů s vyhlášením moratoria, opatřených úředně ověřeným podpisem, bychom návrh podat nemohli,“ uvedl Petr Opletal v dopise věřitelům ze dne 23. září.

Právní zástupce v dopise dále uvádí, že soud shledal návrh na vyhlášení moratoria včasným a důvodným a že k němu byly připojeny zákonem požadované přílohy.

Dalším krokem je příprava ozdravného řešení

Společnost hodlá období moratoria využít k přípravě reorganizace. Jejím deklarovaným cílem je dosáhnout pro věřitele lepšího uspokojení pohledávek než při likvidačním konkursu. Jde o cíl připravovaného řešení, jehož výsledek zatím není znám.

„Po dobu moratoria bude společnost stabilizovat provoz, vymáhat své pohledávky a připravovat s věřiteli reorganizační plán. O každém podstatném kroku Vás budeme průběžně informovat,“ napsal Opletal.

Informace o řízení jsou dostupné v insolvenčním rejstříku

Usnesení o vyhlášení moratoria je podle dopisu vedeno pod označením KSPL 29 INS 14555/2026-A-92. Dokumenty k řízení mohou věřitelé i veřejnost vyhledat v insolvenčním rejstříku podle spisové značky nebo IČO společnosti 08182281.

Úplné znění dopisu právního zástupce věřitelům: zde

Zdroj: WOOD SEEDS

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59350.

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