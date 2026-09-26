Wood Seeds získala tříměsíční moratorium, připravuje reorganizaci

O rozhodnutí soudu informoval věřitele advokát Mgr. Petr Opletal, právní zástupce WOOD SEEDS s.r.o. Moratorium podle jeho dopisu nabylo účinnosti zveřejněním usnesení v insolvenčním rejstříku dne 23. září 2026 ve 12:35 hodin. Jednání o insolvenčním návrhu nařízené na 24. září bylo odvoláno.
Návrh podpořili věřitelé s více než polovinou závazků společnosti
Podle dopisu poskytli souhlas s vyhlášením moratoria věřitelé s pohledávkami v celkové výši 1 115 607 662,88 Kč. Jejich podpora umožnila splnit požadavek většiny počítané podle výše pohledávek.
„Bez Vašich písemných souhlasů s vyhlášením moratoria, opatřených úředně ověřeným podpisem, bychom návrh podat nemohli,“ uvedl Petr Opletal v dopise věřitelům ze dne 23. září.
Právní zástupce v dopise dále uvádí, že soud shledal návrh na vyhlášení moratoria včasným a důvodným a že k němu byly připojeny zákonem požadované přílohy.
Dalším krokem je příprava ozdravného řešení
Společnost hodlá období moratoria využít k přípravě reorganizace. Jejím deklarovaným cílem je dosáhnout pro věřitele lepšího uspokojení pohledávek než při likvidačním konkursu. Jde o cíl připravovaného řešení, jehož výsledek zatím není znám.
„Po dobu moratoria bude společnost stabilizovat provoz, vymáhat své pohledávky a připravovat s věřiteli reorganizační plán. O každém podstatném kroku Vás budeme průběžně informovat,“ napsal Opletal.
Informace o řízení jsou dostupné v insolvenčním rejstříku
Usnesení o vyhlášení moratoria je podle dopisu vedeno pod označením KSPL 29 INS 14555/2026-A-92. Dokumenty k řízení mohou věřitelé i veřejnost vyhledat v insolvenčním rejstříku podle spisové značky nebo IČO společnosti 08182281.
Úplné znění dopisu právního zástupce věřitelům: zde
Zdroj: WOOD SEEDS
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59350.