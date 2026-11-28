- Cílový globální růst hráčů o +20 milionů do roku 2035
- Cílem je každoročně seznámit s tenisem více než 1 milion mladých lidí
World Tennis a Generali podepsaly nové a posílené víceleté partnerství s cílem podpořit globální růst tenisu a budovat aktivnější komunity po celém světě.
Tato dohoda posiluje spolupráci mezi organizacemi, a to na základě oznámení přelomového partnerství společnosti Generali v rámci Davis Cupu v září.
Rozšířená dohoda přinese významné investice do stěžejních programů World Tennis, které lidem umožní užívat si tento sport, od Junior Tennis Initiative až po Masters Tour, a také do národní tenisové infrastruktury, rozvoje trenérů, masové účasti a nových iniciativ na místní úrovni.
Partnerství je postaveno na společné víře v sílu fyzické aktivity ke zlepšení života a podpoře dlouhověkosti a zároveň konkrétně pomáhá budovat cíl globálního růstu účasti World Tennis na +20 milionech tenistů do roku 2035.*
Generali má silné základy v podpoře aktivního životního stylu v oblasti tenisu, běhu, fotbalu a zimních sportů. V oblasti tenisu to zahrnuje titulární sponzorství Generali Open v Kitzbühelu a partnerství s Dominicem Thiemem v Rakousku, sponzorství turnaje Rolex Monte Carlo Masters a partnerství s Real Federación Espanola de Tenis (RFET) a Deutsche Tennis Bund (DTB), stejně jako globální partnerství s Davis Cupem oznámené v září.
V souladu s tezí Celoživotní partnerství společnosti Generali je skupina pevně přesvědčena, že aktivnější a propojenější lidé žijí zdravěji, šťastněji a naplněněji. Cílená sportovní partnerství společnosti Generali umožňují skupině uvést toto přesvědčení do života a vytvářet příležitosti pro lidi k většímu pohybu odstraňováním překážek bránících v účasti a podporou zdravějšího životního stylu. To také spojuje lidi, vytváří smysluplná propojení a posiluje komunity prostřednictvím sdílených zkušeností, což v konečném důsledku pomáhá všem žít lépe všude, kde Skupina působí.
Partnerství s World Tennis podpoří řadu iniciativ na místní úrovni, které budou stavět na stávajících programech World Tennis, juniorských a masters iniciativách a také na vývoji nových iniciativ. To vše bude realizováno ve spolupráci s rozsáhlou globální sítí 214 členských národních asociací World Tennis s cílem zpřístupnit tento sport a zvýšit jeho účast napříč věkovými kategoriemi, a podpořit tak dlouhověkost, zdraví, pohodu a propojení v rámci komunit.
*Na základě předpokládaného růstu ze 106 milionů hráčů v roce 2024 (uvedeného ve zprávě Global Tennis Data Report) a současné trajektorie směrem k cíli účasti na World Tennis, kterým je 140 milionů hráčů do roku 2035.
Úvodní přehled relevantních programů
1) Světový tenisový turnaj Generali Masters
Skutečně globální tenisová komunita s více než 42 000 hráči, kteří se ročně účastní více než 650 akcí v 75 zemích – včetně prestižního mistrovství světa družstev a jednotlivců. Důraz je kladen na poskytování příležitostí hráčům ve věku 30–100 let. Prostřednictvím tohoto partnerství si World Tennis klade za cíl dosáhnout 10% nárůstu počtu turnajů a hráčů v roce 2027 a dalšího růstu od roku 2028.
2) Iniciativa Generali Junior Tennis Initiative
Prostřednictvím globální sítě národních asociací World Tennis je v současné době v rámci Iniciativy juniorského tenisu (JTI) podporováno 131 zemí. JTI poskytuje mladým lidem první příležitost seznámit se s tenisem prostřednictvím škol, klubů a místních komunit. Spolu s Generali rozšíří World Tennis v roce 2027 vliv JTI do dalších zemí s cílem představit tenis více než milionu mladých lidí ročně.
3) Generali koučové na celý život
Podpora a přístup k programům a stipendiím pro vzdělávání trenérů, které posilují mentory stojící za každým hráčem.
4) Aktivace Generali World Tennis
Iniciativy masové účasti na klíčových trzích Generali prostřednictvím únorového a zářijového Davis Cupu vedeného Generali; proměna prestižní globální události v příležitost k lokální angažovanosti.
5) Fond Generali Rally Together
Vyčleněné finanční prostředky na investice do nových tenisových zařízení, infrastruktury a národních tréninkových center po celém světě.
Ross Hutchins, generální ředitel World Tennis, řekl: „Jsme hrdí na to, že můžeme prohloubit naši spolupráci se společností Generali, která je založena na sdílených základních hodnotách a víře v sílu fyzické aktivity. Naše partnerství v rámci Davis Cupu již umožňuje smysluplnou spolupráci s místními komunitami a národy po celém světě. Tato rozšířená nová dohoda dále posílí naše stěžejní programy, které podporují lidi v přístupu k našemu sportu a jeho prokázaným zdravotním přínosům bez ohledu na věk, pohlaví nebo původ. Generali pevně věří v potenciál těchto programů, které jsou v souladu s jejím závazkem podporovat tělesnou pohodu a posilovat pocit sounáležitosti a propojení v komunitách."
„Když jsme se letos stali World Tennis, stanovili jsme si své poslání: vytvořit svět příležitostí prostřednictvím tenisu, a to jak na kurtu, tak i mimo něj. Víme, že tenis může budovat silnější komunity a umožňuje lidem po celém světě žít zdravěji, šťastněji a déle. Nyní máme šanci tuto sílu dále využít a postupně se blížit k našemu cíli 20 milionů nových hráčů do roku 2035."
Generální ředitel skupiny Generali, Philippe Donnet, uvedl: „Jakožto celoživotní partner se Generali zavázala pomáhat lidem budovat bezpečnější a udržitelnější budoucnost podporou iniciativ, které zvyšují blahobyt a posilují komunity." Sponzorství hraje v tomto závazku důležitou roli a poskytuje smysluplné příležitosti k propojení s lidmi prostřednictvím sdílených vášní a zkušeností. Mezi mnoha sporty, které podporujeme, vyniká tenis svou univerzální přitažlivostí, silnými hodnotami a pozitivním dopadem na fyzickou i duševní pohodu napříč všemi generacemi."
„Nové a rozšířené partnerství s World Tennis představuje důležitý krok v kombinaci naší podpory soutěží na vysoké úrovni s iniciativami na místní úrovni, které vytvářejí příležitosti pro mnohem více lidí hrát, propojovat se a prosperovat prostřednictvím sportu. Společně s World Tennis se těšíme, že pomůžeme rozvíjet tento sport a přispějeme ke zdravějším a propojenějším komunitám, které mohou žít lépe a déle."
Pro více informací se obraťte na: communications@world.tenis; Generali Group Media Relations: +39.02.43535014, media@generali.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60309.