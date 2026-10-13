WorldSBK Most 2027: Filip Salač, červnový termín, víkend za výhodnější cenu!

Letos pořídíte víkendovou vstupenku výrazně levněji než na ročník 2026. V první vlně předprodeje zaplatíte za všechny tři dny jen 1 390 Kč – tedy stejně jako za jednodenní sobotní či nedělní vstupenku v pozdější fázi prodeje. Tato nabídka platí do 11. listopadu 2026. V ceně je vstup na divácký svah i do paddocku!
Čtyři závodní série, jeden nabitý víkend. Na trati se představí hvězdy WorldSBK, jezdci WorldSSP, závodnice mistrovství světa žen WorldWCR a účastníci Yamaha Cupu. Těšte se na rychlost, napínavé souboje a atmosféru světového motorsportu přímo u závodní dráhy.
Celý víkend bude v Mostě také Filip Salač! S českým motocyklovým závodníkem se můžete potkat při autogramiádách a setkáních meet & greet, získat podpis nebo si odvézt společnou fotografii.
Zážitky budou pokračovat i mimo trať. Food Festival nabídne pestrý výběr jídla a fanouškovská zóna pro motorkáře představí nové motocykly, doplňky a mnoho dalšího ze světa dvou kol.
Tři dny závodů a zážitků. Celý víkend už za 1 390 Kč. Zajistěte si vstupenky v první vlně předprodeje!
Vstupenky a informace: www.autodrom-most.cz, www.superbike-most.cz
Zdroj: Autodrom Most
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59594.