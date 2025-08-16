XCMG dodává na evropský trh sérii kompaktních hydrostatických nakladačů

Jako měřítko globální technologie stavebních strojů klade Evropa mimořádně vysoké nároky na výkonnost zařízení, dodržování environmentálních norem a náklady na životní cyklus. Jde o trh, jemuž historicky dominují evropské a americké značky.
Díky využití nejmodernějších technologií a společných inovací ze svých globálních výzkumných a vývojových center se společnosti XCMG podařilo úspěšně expandovat na trhy se špičkovým vybavením, včetně Evropy, Spojených států a Austrálie, kde dosáhla rozsáhlého nasazení a širokého pokrytí trhu.
Kompaktní stroje společnosti XCMG, které jsou známé svou univerzálností a přizpůsobivostí, jsou široce používány v údržbě obcí, moderním zemědělství a chovu hospodářských zvířat, logistice, skladování a dalších aplikacích.
Kompaktní kolový nakladač XC908HST je speciálně vyvinut pro náročné provozní podmínky s vylepšenou pracovní a palivovou účinností.
• Hydrostatická převodovka – poskytuje plynulou regulaci otáček bez zpětného rázu pro hladký chod, účinný přenos výkonu a minimální ztráty energie.
• Optimalizované hydraulické a výkonové systémy – zvyšují produktivitu téměř o 30 % a snižují spotřebu paliva přibližně o 10 %, přičemž plně vyhovují emisním normám Euro V a T4F.
• Kabina navržená s ohledem na obsluhu – nabízí panoramatický výhled, tichý provoz, nastavitelné sedadlo a joystick s integrovaným FNR (ovládáním směru jízdy vpřed, vzad a neutrálu), což odpovídá preferencím evropských obsluhovatelů pro integrované ovládací prvky.
• Snadný přístup pro údržbu – kabina s bočním naklopením o 30° a zadní kapotou s naklopením o 80° zajišťuje rychlý a snadný servis.
• Kompatibilita s více přídavnými zařízeními – podporuje rychlé připojení lopat, vidlic, zametacích strojů, šnekových dopravníků a dalších zařízení, aby se vyhovělo různým provozním potřebám.
• Jeden německý zákazník v Hamburku pochválil model XC908HST slovy: „Je výkonný a vysoce efektivní, aby vyhověl víceúčelovým potřebám naší továrny, a spolehlivé, lokalizované služby společnosti XCMG nám poskytují naprostý klid."
Vzhledem k rostoucí globální poptávce po efektivních, flexibilních a univerzálních kompaktních stavebních strojích společnost XCMG nadále posiluje svou konkurenční výhodu díky komplexnímu portfoliu produktů a nabízí zákazníkům po celém světě komplexní řešení šitá na míru.
Na základě mezinárodní strategie zaměřené na zákazníka bude společnost XCMG i nadále rozšiřovat svou přítomnost v Evropě a dodávat chytřejší, ekologičtější a efektivnější řešení v oblasti kompaktních stavebních strojů.
Více informací o kompaktních strojích společnosti XCMG naleznete na https://www.xcmgglobal.com/.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2751331/XCMG_Delivers_Batch_of_Compact_Hydrostatic_Loaders_to_the_European_Market.jpg
KONTAKT: Shuangshuang Zhu, 812979157@qq.com