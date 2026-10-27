XCMG posiluje spolupráci v oblasti lidských zdrojů a zavádí vzdělávací programy pro studenty z Uzbekistánu a Indonésie

Skupina XCMG uspořádala nedávno v Sü-čou slavnostní zahájení společných vzdělávacích programů pro studenty z Uzbekistánu a Indonésie. Prostřednictvím mezinárodních partnerství v oblasti vzdělávání tak podporuje rozvoj mladých talentů v partnerských zemích iniciativy Nové Hedvábné stezky. Tyto programy, které kombinují jazykovou a akademickou výuku s technickým školením a praxí na pracovišti, podporují rozvoj lokální pracovní síly i zahraniční aktivity společnosti XCMG.
Program pro Uzbekistán začal 13. října na Technické univerzitě v Sü-čou, kde bylo slavnostně otevřeno školicí středisko pro stavební stroje společnosti XCMG.
Uzbekistánský program, který byl vytvořen ve spolupráci společnosti XCMG, Technické univerzity v Sü-čou a Státní univerzity v Urgenči, je určen pro studenty bakalářského studia. Jedná se o strukturovaný model 2+1+1. Státní univerzita v Urgenči do programu vybírá studenty a zajišťuje jejich vzdělání. Technická univerzita v Sü-čou zase poskytuje akademickou a jazykovou průpravu. Globální centrum pro vzdělávání a výuku společnosti XCMG spolupracuje s pobočkami společnosti v Uzbekistánu na vývoji oborově zaměřených kurzů a zprostředkování stáží.
Na Vysoké škole průmyslové technologie v Sü-čou byl nedávno zahájen indonéský studijní program. Program je založen na strukturovaném modelu 1,5+0,5+1, který propojuje výuku jazyka, odbornou přípravu a praxi v zahraničních provozech. Jeho cílem je vychovávat všestranné technické odborníky, kteří budou schopni uspokojit potřeby místního podnikatelského prostředí.
Tyto vzdělávací aktivity podporují rozšiřující se obchodní přítomnost společnosti XCMG v Indonésii. Společnost zde působí již více než 30 let. Její aktivity v zemi zahrnují výzkum a vývoj, výrobu, dodávky, prodej, servis a financování. V letošním roce společnost XCMG uvedla do provozu svou indonéskou výrobní základnu pro nové energetické technologie a zahájila výstavbu indonéského centra pro repasování, čímž rozšířila své podnikání z vývozu produktů na integrovaný místní provoz. Lokální zaměstnanci tvoří téměř 80 % pracovní síly společnosti XCMG v zemi. Společnost i nadále vytváří místní pracovní místa a rozvíjí kvalifikované odborníky.
XCMG chce uspokojit potřeby lokálních trhů práce na zahraničních trzích. Zavedla proto rámcový program GEMS, jehož název je složen ze slova globální a tří kategorií talentů: vedoucích funkčních pracovníků, klíčových pracovníků v oblasti managementu a prodeje a kvalifikovaných servisních specialistů. Prostřednictvím partnerství mezi čínskými a zahraničními vzdělávacími institucemi tento rámcový program rozvíjí lokální talenty. Pomáhá tak zahraničním pobočkám společnosti uspokojovat personální potřeby na místní úrovni a provozovat efektivnější a nákladově úspornější činnosti.
Doposud se do společných vzdělávacích iniciativ společnosti XCMG určených pro studenty z Uzbekistánu a Indonésie zapojily tří ročníky, čili téměř 60 studentů.
Společnost XCMG bude i nadále rozšiřovat partnerství v oblasti vzdělávání a nabízet mladým lidem po celém světě příležitosti k akademickému studiu, odborné praxi a mezikulturní výměně. Zároveň tím také posílí repertoár lokálních talentů pro svou zahraniční činnost.
Kontakt: Shuaikai Wu, wushuaikai@xcmg.com, 86-18051341295
Zdroj: XCMG
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59819.