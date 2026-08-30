XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

Jeřáb se vyznačuje modulární konfigurací sestávající ze dvou hlavních jednotek, které pracují v tandemu. První hlavní jednotka již prošla finální montáží a je schopna samostatně provádět zdvihací operace. Po dokončení a propojení obou jednotek bude mít jeřáb maximální nosnost 14.000 tun a maximální zdvihací moment 700.000 tunometrů, přičemž se očekává, že v několika klíčových výkonnostních parametrech bude patřit ke špičce v oboru.
„Tento jeřáb představuje více než jen dílčí vylepšení; znamená revoluční skok pro světové odvětví těžké zdvihací techniky," uvedl Yang Dongsheng, předseda představenstva společností XCMG Group a XCMG Machinery. „Naše partnerství se společností Sinopec vytvořilo nový integrovaný model zahrnující výzkum a vývoj, výrobu i praktické využití, čímž stanovilo nový standard v oboru v oblasti vlastních inovací a inženýrského využití velkých technických zařízení."
Prstencový jeřáb je rovněž vybaven průkopnickým systémem přímého elektrického pohonu, který přeměňuje elektrickou energii přímo na pohyb. Díky tomu přináší úsporu energie o více než 30 %, zvyšuje provozní účinnost o 20 % a snižuje náklady na palivo i emise uhlíku.
Vzhledem k tomu, že se jaderné projekty po celém světě zvětšují a stále více využívají modulární výstavbu, roste poptávka po zařízeních pro zvedání mimořádně těžkých břemen. Prstencový jeřáb o nosnosti 14.000 tun představuje významný krok v rostoucím uplatnění špičkových zdvihacích zařízení vyvinutých v Číně při výstavbě jaderných elektráren po celém světě. Může být využíván v projektech v oblasti konvenční energetiky, jaderné energetiky i větrné energetiky. V oblasti konvenční energetiky dokáže zvedat celou řadu velkých věží a nádob jako kompletní jednotky, čímž nahrazuje zvedání po částech a snižuje rizika při montáži, tlakových zkouškách a dalších instalačních pracích. Ve výstavbě jaderných elektráren nabízí světově ojedinělou schopnost: z jediné pozice jeřábu a s použitím jediné konfigurace výložníku dokáže manipulovat s moduly elektrárny a hlavním zařízením pro dva jaderné ostrovy. V oblasti mořských větrných elektráren umožňuje jeho zvedací výška a nosnost instalaci turbín s větší kapacitou.
Yang dodal: „Společnost XCMG bude i nadále rozvíjet vlastní vývoj ultravelkých strojírenských zařízení, přinášet osvědčená a spolehlivá řešení pro širší spektrum strojírenských aplikací a poskytovat zákazníkům po celém světě bezpečnější, efektivnější a energeticky úspornější stavební řešení."
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