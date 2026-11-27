Značka UMIADS spojuje možnosti ekosystému zařízení, zkušenosti z mezinárodních trhů a odborné znalosti v oblasti umělé inteligence, aby pomohla partnerům plánovat a realizovat reklamní kampaně. Partneři mohou oslovit cílové skupiny napříč různými zařízeními a v celé řadě scénářů a následně využít údaje o výkonu k vylepšení svých kampaní a přijímání fundovanějších obchodních rozhodnutí.
Název UMIADS odráží myšlenky, na nichž je značka založena. Písmeno U znamená Universal (univerzální), Unite (spojit) a Unlimited (neomezený) a poukazuje na globální dosah, propojení napříč zařízeními a scénáři a příležitosti k růstu. Písmeno M znamená Marketing, zatímco písmeno I znamená Intelligence (inteligence) a Innovation (inovace), včetně využití umělé inteligence ke zvýšení efektivity kampaní. Zkratka ADS odkazuje na doručování reklam a širší služby zaměřené na růst, které UMIADS nabízí.
UMIADS má téměř deset let zkušeností ze zahraničí, poskytuje služby na více než 100 trzích a kombinuje společný rámec služeb s přizpůsobením místním podmínkám, díky čemuž mohou partneři expandovat na mezinárodní úrovni.
Vstupní body na systémové úrovni poskytují partnerům více možností, jak oslovit cílové skupiny, zatímco rozsáhlé modely umělé inteligence zvyšují přesnost identifikace cílových skupin a předpovědí konverzí, což pomáhá lépe sladit zobrazování reklam s obchodními cíli partnerů. Funkce umělé inteligence také automatizují některé části nastavení kampaní, pomáhají partnerům přizpůsobovat zobrazování reklam v reálném čase a poskytují atribuci a diagnostiku po skončení kampaně. Společně tyto funkce podporují průběžnou optimalizaci kampaní a pomáhají partnerům usilovat o dlouhodobý růst.
„Pro partnery není důležité, kolik zobrazení si zakoupí, ale zda jejich kampaně přinášejí skutečný růst a zda si jej mohou ověřit," uvedla Liu Chan. Cílem společnosti UMIADS je proměnit scénáře ekosystému Xiaomi Internet a jeho schopnosti v oblasti umělé inteligence v měřitelné výsledky s kumulativním růstem pro globální partnery.
O společnosti UMIADS
UMIADS je globální platforma služeb pro růst, která působí na více než 100 trzích. Díky ekosystému podporujícímu více zařízení a inteligentním technologiím poskytuje UMIADS komplexní řešení pro růst a ucelený atribuční systém, díky čemuž mají partneři jasný přehled o tom, na co jsou jejich rozpočty vynakládány a jakou hodnotu jejich kampaně generují.
Kontakt: Yedan Feng, fengyedan@xiaomi.com, +86 158 1014 1080
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60290.