Delegace zahájila svou návštěvu v Mezinárodní komunitě talentů u jezera Ta-ce v okrese Wang-čcheng ve městě Čchang-ša, kde se seznámila s tím, jak město přitahuje zahraniční nadané pracovníky a poskytuje jim služby.
Členové delegace si prohlédli výrobní halu společnosti C-Kingdom Cable Technology Co., Ltd. a byli oslněni standardizovanými výrobními procesy této firmy. Sukir Armel Some, obchodní ředitel burkinského webu Faso 7, uvedl, že návštěvy výrobních podniků, jako je tento, poskytují cenné poznatky pro prohloubení průmyslové spolupráce mezi Čínou a Afrikou a pomáhají Africe řešit výzvy spojené s rozvojem.
Zástupci se ponořili do bohaté čínské kultury. V Muzeu pece Čchang-ša Tchung-kuan se seznámili s tisíciletou historií obchodu s keramikou a mezikulturními výměnami v Čchang-ša. Mnozí z nich uvedli, že Afrika, která rovněž disponuje bohatým kulturním dědictvím, by mohla čerpat z čínských zkušeností v oblasti ochrany kulturních památek, oživení nehmotného kulturního dědictví a propojení kultury s cestovním ruchem. V Muzeu umění čínských znaků Sung-tan si také vyzkoušeli umění otiskování čínských znaků.
Součástí jejich programu byly dále návštěvy společnosti Changsha Media Group, společnosti CNGR New Energy Technology Co., Ltd. a společnosti Changsha Sunlight Agricultural Machinery Equipment Co., Ltd. Tyto zastávky zdůraznily slibné vyhlídky čínsko-africké spolupráce v oblasti médií, zelené energie a modernizace zemědělství.
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