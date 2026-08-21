Xinhua Silk Road: delegace afrických novinářů objevuje v čínské provincii Chu-nan nové obzory čínsko-africké spolupráce

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  12:45
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Peking 21. srpna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Delegace 55 mladých zástupců médií ze sedmi afrických zemí, včetně Pobřeží slonoviny, Komor, Středoafrické republiky, Mauritánie, Mauricia, Kamerunu a Burkiny Faso, nedávno navštívila čínskou provincii Chu-nan ve střední Číně. Získali tak přímý vhled do úspěchů tohoto regionu v oblasti rozvoje a zároveň prozkoumali nové příležitosti pro praktickou spolupráci mezi Čínou a Afrikou.

Delegace zahájila svou návštěvu v Mezinárodní komunitě talentů u jezera Ta-ce v okrese Wang-čcheng ve městě Čchang-ša, kde se seznámila s tím, jak město přitahuje zahraniční nadané pracovníky a poskytuje jim služby.

Členové delegace si prohlédli výrobní halu společnosti C-Kingdom Cable Technology Co., Ltd. a byli oslněni standardizovanými výrobními procesy této firmy. Sukir Armel Some, obchodní ředitel burkinského webu Faso 7, uvedl, že návštěvy výrobních podniků, jako je tento, poskytují cenné poznatky pro prohloubení průmyslové spolupráce mezi Čínou a Afrikou a pomáhají Africe řešit výzvy spojené s rozvojem.

Zástupci se ponořili do bohaté čínské kultury. V Muzeu pece Čchang-ša Tchung-kuan se seznámili s tisíciletou historií obchodu s keramikou a mezikulturními výměnami v Čchang-ša. Mnozí z nich uvedli, že Afrika, která rovněž disponuje bohatým kulturním dědictvím, by mohla čerpat z čínských zkušeností v oblasti ochrany kulturních památek, oživení nehmotného kulturního dědictví a propojení kultury s cestovním ruchem. V Muzeu umění čínských znaků Sung-tan si také vyzkoušeli umění otiskování čínských znaků.

Součástí jejich programu byly dále návštěvy společnosti Changsha Media Group, společnosti CNGR New Energy Technology Co., Ltd. a společnosti Changsha Sunlight Agricultural Machinery Equipment Co., Ltd. Tyto zastávky zdůraznily slibné vyhlídky čínsko-africké spolupráce v oblasti médií, zelené energie a modernizace zemědělství.

Původní odkaz: https://en.imsilkroad.com/p/351836.html

 

KONTAKT: Su Silvia, silviasu07@163.com, 86-15117925061, 86-10-88053714

 

 

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