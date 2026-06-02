XinZuo investuje do unikátních technologií i pracovních podmínek

„Disponujeme obráběcími stroji konstruovanými výhradně pro nožířský průmysl. Zásadní je revoluční vypalovací laser s chlazeným dusíkem. Pyšní jsme i na plně vybavenou metalurgickou laboratoř pro analýzy v každé fázi výroby, což umožní replikace bez jakýchkoliv odchylek. Investice do továrny dovolí rychle reagovat na trendy, zkoušet nové materiály, tvary i výrobní procesy,“ říká Pavel Málek z XinZuo, který zásobuje noži střední Evropu.
XinZuo klade důraz i na ekologii a pracovní prostředí. Prach z broušení a leštění zachytává speciální čisticí systém s „umělým deštěm“, který filtruje vzduch a vodu recykluje. Čisté prostředí doplněné klimatizací a stabilním světlem podpoří vyrovnaný výkon a pohodu zaměstnanců.
Zdroj: XinZuo