XinZuo: vysoké nároky na design, funkčnost i spolupráce s hvězdnými kuchaři

„Investice do revolučního laseru s chlazeným dusíkem a plně vybavené metalurgické laboratoře umožní výrobu špičkových nožů. Pro čepele používáme širokou škálu vysoce kvalitních ocelí jako ZDP189, SRS13, AUS10 nebo Blue Steel No. 2. Každá čepel spojuje technickou dokonalost s podílem ruční práce a osobitým designem s nadstavbou. Krása damaškového ostří snižuje i přilnavost při krájení a elegantní rukojeť zároveň skvěle padne do ruky či nepřebírá pachy,“ říká Pavel Málek z XinZuo, který bdí nad regionem Evropy.
XinZuo se pustilo i do profi spoluprací např. se šéfkuchařem Mauro Uliassim, držitelem tří michelinských hvězd, a vyrobilo pro něj exkluzivní kolekci nožů dle jeho nároků na ergonomii, vyvážení a výkon.
Zdroj: XinZuo