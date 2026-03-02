XTB akcie zdarma díky referenčnímu kódu XTBEXTRA

Jak získat od XTB akcii zdarma?
Pro získání akcie zdarma je potřeba při zakládání účtu u XTB zadat referenční kód XTBEXTRA, úspěšně projít investičním dotazníkem a vložit na účet libovolnou částku.
U 70 – 80 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Detailní podmínky akce
Akce platí od 25. 2. do 30. 4. 2026 nebo do vyčerpání 3500 kusů přidělených akcií, dle toho, co nastane dříve. Nabídka je určena výhradně novým klientům zakládajícím účet v České republice a na Slovensku.
Minimální vklad není stanoven, ale je potřeba ho uskutečnit do 7 dní od otevření účtu. Všichni způsobilí klienti, pak obdrží akcii společnosti SoFi Technologies (SOFI). Pokud klient neprojde dotazníkem vhodnosti, účet nebude otevřen a akcie mu nebude přidělena.
Mohu akcii získat i bez zadání referenčního kódu?
Ne. Je nutné zadat referenční kód v prvním kroku registrace. Zpětné přidání není možné.
Zdroj: Forbino.com