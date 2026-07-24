XTB je partnerem českých fotbalových rozhodčích první a druhé fotbalové ligy

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  10:14
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Praha 24. července 2026 (PROTEXT) - Přední světová investiční aplikace XTB s více než 2 miliony klientů se na začátku nové ligové sezony stává partnerem českých fotbalových rozhodčích. Partnerství není jenom o logu na dresech sudích, ale tematizuje také odvahu učinit rozhodnutí.

Rozhodčí je v centru hry v rozhodujících okamžicích zápasu, kdy fanoušci reagují nejsilněji. Za sezonu se hraje v Chance Lize a Chance Národní Lize 541 zápasů a odvysílá 361 televizních přenosů, ve kterých bude logo XTB v záběru nejsledovanějších momentů. Partnerství je přitom uzavřeno na čtyři roky.

XTB navíc do partnerství vstupuje ve chvíli, kdy zájem o českou ligu setrvale roste. Sledovanost přímých přenosů Chance Ligy se podle dat Ligové fotbalové asociace za poslední dvě sezony zvýšila zhruba o třetinu. Například na stanici Oneplay Sport sledovanost meziročně vzrostla o více než 23 procent, přičemž březnové derby mezi Slavií a Spartou se s 724.445 diváky stalo nejsledovanějším přenosem v její historii.

Rozhodování na hřišti a investování spojuje rozhodování pod tlakem, někdy s neúplnými informacemi, emocemi a s následky, které je potřeba přijmout.

„Rozhodčí vidí situaci jen ze svého úhlu, má vteřiny na reakci, musí odolat tlaku stadionu a nese důsledky svého verdiktu. Investor je na tom podobně, protože čelí riziku a načasování a nesmí podlehnout emocím. V obou světech nakonec rozhoduje odvaha se rozhodnout a nenechat se ochromit tlakem. Investovat dnes zvládne každý na pár kliknutí, ale tím těžším krokem je to rozhodnutí opravdu udělat. Přesně na to chceme partnerstvím upozornit,“ říká Vladimír Holovka, ředitel XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko.

Další důležitý průnik XTB se světem sportu

Spojení s českými rozhodčími navazuje na dosavadní sportovní angažmá značky. Po partnerství s organizací OKTAGON MMA v Česku a na Slovensku, italským fotbalovým klubem SSC Neapol a mezinárodní basketbalovou federací FIBA jde o další významný průnik XTB a investování do světa sportu. XTB dlouhodobě vyhledává prostředí, kde se potkává odvaha, disciplína a rozhodování pod tlakem, což jsou hodnoty vlastní i úspěšnému investování.

XTB na dresech českých rozhodčích

Se startem nové sezony získá XTB:

• Logo XTB na dresech rozhodčích v Chance Lize, Chance Národní Lize a MOL Cupu

• Prémiovou viditelnost v přibližně 541 soutěžních zápasech za sezonu

• Zásah napříč 361 televizními přenosy za sezonu

• Partnerství po dobu čtyř let

• Napojení na digitální obsah, sociální sítě a mediální spolupráci

Nejde jen o logo: čtyřletá kampaň a podpora rozhodčích

Partnerství záměrně nekončí u loga na dresech. XTB připravuje na následující čtyři roky komunikační kampaň napříč sociálními sítěmi a médii, postavenou na tématu rozhodování pod tlakem. Jejím základem budou vlastní obsahové formáty s cílem budovat respektující komunitu ve vztahu k rozhodčím, doplněné o spolupráci s médii.

Ambicí kampaně je také podpořit samotné rozhodčí. XTB chce dlouhodobě přispět k většímu respektu k rozhodčím a motivovat mladé lidi, aby se nebáli rozhodčími stát v době, kdy jich český fotbal potřebuje víc. Kampaň přitom nestojí na kritice ani souzení rozhodčích, ale na edukaci fanoušků a lepším pochopení hry.

„Rozhodčí jsou nedílnou součástí každého zápasu a jejich role je mimořádně náročná a často nevděčná. Oceňujeme, že XTB chce jako partner dlouhodobě přispět k respektu k rozhodčím a k tomu, aby se jimi mladí lidé nebáli stávat. To je pro budoucnost českého fotbalu zásadní,“ říká Carlos Clos Gómez, předseda Komise rozhodčích.

 

O XTB

Pomáháme lidem po celém světě spravovat jejich finance chytřeji a bezpečněji. Investiční aplikace XTB pomáhá více než 2,5 milionu lidí dosáhnout jejich finančních cílů. Se společností XTB mohou zákazníci investovat do akcií a ETF, vytvářet si osobní investiční plány a obchodovat s CFD na indexy, měny, komodity a kryptoměny.

Na vybraných evropských trzích mohou své peníze zhodnocovat pomocí místních produktů s daňovými výhodami (ISA ve Velké Británii a PEA ve Francii) a penzijních účtů (IKE a IKZE v Polsku), získávat úroky z neinvestovaných prostředků a spravovat online a kamenné platby, stejně jako výběry z bankomatů v různých měnách pomocí eWallet.

Investiční aplikace XTB je špičkovou platformou pro investování, analýzu trhu a vzdělávání. Nabízíme rozsáhlou knihovnu vzdělávacích materiálů, videí, webinářů a kurzů, které pomáhají našim zákazníkům stát se lepšími investory bez ohledu na jejich obchodní zkušenosti. Náš tým zákaznické podpory poskytuje podporu ve 20 jazycích a je k dispozici 24 hodin denně, 5 dní v týdnu, prostřednictvím e-mailu, chatu nebo telefonu.

Se 17 pobočkami po celém světě je XTB důvěryhodným zaměstnavatelem pro více než 1400 lidí – z nichž více než 40 % se zaměřuje na neustálé inovace vlastní investiční technologie. Společnost XTB, založená v roce 2004 v Polsku, je technologicky orientovaná společnost regulovaná několika orgány po celém světě, včetně polského Úřadu pro finanční dohled, Kyperské komise pro cenné papíry a burzu a Úřadu pro finanční etiku. XTB je kotována na Varšavské burze cenných papírů od roku 2016.

 

Pro více informací navštivte xtb.com.

 

Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.

 

Zdroj: XTB

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

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