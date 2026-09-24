XTB nabízí novým klientům 5% uvítací úrok na volné prostředky v korunách

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  9:30
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Praha 24. září 2026 (PROTEXT) - Společnost XTB, přední evropská investiční aplikace, spustila pro nové klienty v České republice uvítací úrok ve výši 5,00 % p. a. na volné prostředky v českých korunách. Zvýhodněná sazba platí po dobu prvních 90 dnů od uzavření smlouvy a Česká republika je vůbec prvním trhem, na kterém XTB tuto nabídku zavádí.

Nabídka se vztahuje na klienty, kteří si otevřou účet do 31. prosince 2026. Uvítací úrok se počítá z volných prostředků do celkové výše 605.000 korun, tedy ekvivalentu přibližně 25.000 eur, napříč všemi účty klienta vedenými v českých korunách.

Aby klient zvýhodněnou sazbu získal, stačí mu v každém kalendářním měsíci provést alespoň jednu transakci s akciemi nebo ETF. Minimální objem obchodu přitom není stanoven. Nabídka tak míří především na ty, kdo o investování uvažují, ale zatím nezačali. Jejich peníze mohou vydělávat i v době, kdy se teprve orientují v možnostech trhu nebo čekají na vhodnou příležitost k prvnímu nákupu.

Nejtěžší krok v investování bývá ten první. Řada lidí má peníze připravené, ale čeká na lepší vstupní cenu, na to, až se v tématu lépe zorientuje, nebo prostě na vhodný okamžik. Chceme, aby toto čekání nebylo zbytečné. S uvítacím úrokem mohou volné prostředky vydělávat 5 % ročně, zatímco se klient učí a hledá svou první investici. Česko je zároveň vůbec prvním trhem, kde tuto nabídku spouštíme, což vypovídá o tom, jak důležitý pro nás tento region je,“ říká Vladimír Holovka, ředitel XTB pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

Vedle korunového uvítacího úroku nabízí XTB novým klientům také uvítací sazbu 2,30 % p. a. na volné prostředky v eurech a 3,40 % p. a. na prostředky v amerických dolarech. Klientům, kteří si otevřeli účet před 14. zářím 2026, náleží po dobu prvních 90 dnů preferenční sazby, konkrétně 3,10 % p. a. u korun, 2,50 % p. a. u eur a 3,40 % p. a. u dolarů, a to na volné prostředky do ekvivalentu 100.000 eur.

Po uplynutí 90 dnů a na prostředky nad uvedenými limity se uplatní standardní sazby, které k 14. září 2026 činí 1,25 % p. a. u korun, 1,00 % p. a. u eur a 1,70 % p. a. u dolarů. Preferenční i standardní sazby jsou variabilní a aktualizují se jednou týdně. Aktuální sazby a úplné podmínky akce jsou dostupné na webu XTB.

O společnosti XTB

Podporujeme lidi na celém světě, aby využívali své peníze chytřeji a bezpečněji. Investiční aplikace XTB pomáhá téměř 3 milionům lidí dosahovat jejich finančních cílů. S XTB mohou zákazníci investovat do akcií a ETF, vytvářet personalizované investiční plány a obchodovat CFD a opce. Na vybraných evropských trzích mohou své peníze zhodnocovat prostřednictvím lokálních daňově zvýhodněných produktů a důchodových účtů, získávat úrok z neinvestovaných prostředků a spravovat online i kamenné platby spolu s výběry z bankomatů ve více měnách pomocí karty XTB.

Investiční aplikace XTB je přední platformou pro investování, analýzu trhů a vzdělávání. Nabízíme rozsáhlou knihovnu vzdělávacích materiálů, videí, webinářů a kurzů, které pomáhají našim zákazníkům stát se lepšími investory bez ohledu na jejich zkušenosti s obchodováním. Náš tým zákaznické podpory poskytuje pomoc ve 20 jazycích a je k dispozici 24 hodin denně během pracovních dní prostřednictvím e-mailu, chatu nebo telefonu.

Se 17 kancelářemi po celém světě je XTB důvěryhodným zaměstnavatelem pro více než 1400 lidí, přičemž více než 40 procent z nich se věnuje neustálému vývoji a inovaci vlastních investičních technologií.

Společnost XTB byla založena v roce 2004 v Polsku a je technologicky orientovanou firmou regulovanou několika orgány po celém světě. Na Varšavské burze cenných papírů je XTB kotována od roku 2016.

Více informací najdete na stránce xtb.com.

Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.

 

Zdroj: XTB

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59317.

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