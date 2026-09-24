XTB nabízí novým klientům 5% uvítací úrok na volné prostředky v korunách

Nabídka se vztahuje na klienty, kteří si otevřou účet do 31. prosince 2026. Uvítací úrok se počítá z volných prostředků do celkové výše 605.000 korun, tedy ekvivalentu přibližně 25.000 eur, napříč všemi účty klienta vedenými v českých korunách.
Aby klient zvýhodněnou sazbu získal, stačí mu v každém kalendářním měsíci provést alespoň jednu transakci s akciemi nebo ETF. Minimální objem obchodu přitom není stanoven. Nabídka tak míří především na ty, kdo o investování uvažují, ale zatím nezačali. Jejich peníze mohou vydělávat i v době, kdy se teprve orientují v možnostech trhu nebo čekají na vhodnou příležitost k prvnímu nákupu.
„Nejtěžší krok v investování bývá ten první. Řada lidí má peníze připravené, ale čeká na lepší vstupní cenu, na to, až se v tématu lépe zorientuje, nebo prostě na vhodný okamžik. Chceme, aby toto čekání nebylo zbytečné. S uvítacím úrokem mohou volné prostředky vydělávat 5 % ročně, zatímco se klient učí a hledá svou první investici. Česko je zároveň vůbec prvním trhem, kde tuto nabídku spouštíme, což vypovídá o tom, jak důležitý pro nás tento region je,“ říká Vladimír Holovka, ředitel XTB pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.
Vedle korunového uvítacího úroku nabízí XTB novým klientům také uvítací sazbu 2,30 % p. a. na volné prostředky v eurech a 3,40 % p. a. na prostředky v amerických dolarech. Klientům, kteří si otevřeli účet před 14. zářím 2026, náleží po dobu prvních 90 dnů preferenční sazby, konkrétně 3,10 % p. a. u korun, 2,50 % p. a. u eur a 3,40 % p. a. u dolarů, a to na volné prostředky do ekvivalentu 100.000 eur.
Po uplynutí 90 dnů a na prostředky nad uvedenými limity se uplatní standardní sazby, které k 14. září 2026 činí 1,25 % p. a. u korun, 1,00 % p. a. u eur a 1,70 % p. a. u dolarů. Preferenční i standardní sazby jsou variabilní a aktualizují se jednou týdně. Aktuální sazby a úplné podmínky akce jsou dostupné na webu XTB.
O společnosti XTB
Podporujeme lidi na celém světě, aby využívali své peníze chytřeji a bezpečněji. Investiční aplikace XTB pomáhá téměř 3 milionům lidí dosahovat jejich finančních cílů. S XTB mohou zákazníci investovat do akcií a ETF, vytvářet personalizované investiční plány a obchodovat CFD a opce. Na vybraných evropských trzích mohou své peníze zhodnocovat prostřednictvím lokálních daňově zvýhodněných produktů a důchodových účtů, získávat úrok z neinvestovaných prostředků a spravovat online i kamenné platby spolu s výběry z bankomatů ve více měnách pomocí karty XTB.
Investiční aplikace XTB je přední platformou pro investování, analýzu trhů a vzdělávání. Nabízíme rozsáhlou knihovnu vzdělávacích materiálů, videí, webinářů a kurzů, které pomáhají našim zákazníkům stát se lepšími investory bez ohledu na jejich zkušenosti s obchodováním. Náš tým zákaznické podpory poskytuje pomoc ve 20 jazycích a je k dispozici 24 hodin denně během pracovních dní prostřednictvím e-mailu, chatu nebo telefonu.
Se 17 kancelářemi po celém světě je XTB důvěryhodným zaměstnavatelem pro více než 1400 lidí, přičemž více než 40 procent z nich se věnuje neustálému vývoji a inovaci vlastních investičních technologií.
Společnost XTB byla založena v roce 2004 v Polsku a je technologicky orientovanou firmou regulovanou několika orgány po celém světě. Na Varšavské burze cenných papírů je XTB kotována od roku 2016.
Více informací najdete na stránce xtb.com.
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Zdroj: XTB
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59317.