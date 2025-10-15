Yamaha představuje syntezátor MODX M: Vylepšenou expresivitu pro hudebníky z celého světa

Yamaha s hrdostí oznamuje uvedení MODX M, nové střední řady syntezátorů, která praktickým profesionálním hudebníkům nabídne výjimečný zvuk, expresivní ovládání a optimalizované pracovní prostředí v kompaktním a lehkém designu.
MODX M navazuje na vlajkovou loď MONTAGE M a přináší špičkovou technologii a profesionální funkce ještě širšímu publiku. Díky třem zvukovým jádrům — AN-X pro vintage analogový zvuk, FM-X pro moderní digitální syntézu a AWM2 pro ultra realistické zvuky nástrojů — nabízí MODX M širokou škálu tónů vhodných pro každý hudební styl.
MODX M byl vyvinut na základě rozsáhlé zpětné vazby od hudebníků z celého světa a je přímou odpovědí na potřeby globální hudební komunity. Je navržen tak, aby byl výkonný, expresivní, dostupný a přenosný, čímž dále rozšiřuje tvůrčí možnosti hudebníků po celém světě.
MODX M je navržen pro použití na pódiu i ve studiu. Nabízí tři modely přizpůsobené různým stylům hry.
• MODX M6 (34,459.00 Kč): polovyvážená klaviatura s 61 klávesami pro hráče na syntezátory
• MODX M7 (42,119.00 Kč): polovyvážená klaviatura se 76 klávesami pro hráče na klávesové nástroje
• MODX M8 (47,218.00 Kč): vyvážená kladívková mechanika s 88 klávesami pro pianisty
Každý model je vybaven inovativními ovládacími prvky, včetně osmi fyzických faderů, ovladače Super Knob pro modulaci více parametrů současně a vysokým rozlišením ovládání na všech rozhraních. MODX M je dodáván se zdarma dostupným softwarovým syntezátorovým pluginem Expanded Softsynth Plugin (ESP) pro všechny registrované majitele (bude dostupný začátkem roku 2026) — virtuální verze MODX M, která se hladce integruje do libovolného DAW (Digital Audio Workstation) softwaru a umožňuje hudebníkům tvořit a editovat performance opravdu kdekoli.
MODX M je důkazem odhodlání společnosti Yamaha k inovacím, dostupnosti a vášni k tvůrcům hudby, kteří se spoléhají na to, že jejich nástroje budou slyšet. Pro další informace navštivte prosím stránky https://yamaha.io/MODXM.
Kontakt:
Lauren Jacobson
Yamaha Corporation
