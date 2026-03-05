Yang Chaobin ze společnosti Huawei: Vytváření mobilní hodnoty vede k lepšímu inteligentnímu světu

Barcelona 5. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Yang Chaobin, generální ředitel divize ICT Business Group společnosti Huawei, dnes na veletrhu MWC 2026 v Barceloně vyzval odvětví informačních a komunikačních technologií, aby intenzivně pracovalo na zajištění přístupu všech k rychlé cestě AI. Součástí jeho výzvy byla doporučení týkající se spektra a síťových kapacit pro rozšíření sítě 5G-Advanced a pro podporu nových AI aplikací a také apel na rozšíření inkluzivní konektivity k překlenutí digitální propasti v nedostatečně pokrytých regionech.

Ve svém hlavním projevu Yang uvedl: „Inteligentní éra se rychle blíží. Každý den vznikají nové AI aplikace, a je tedy čas, aby se odvětví spojilo a plně využilo potenciál sítě 5G-A. Musíme efektivně využít nové spektrální zdroje, jako je U6 GHz, k vytváření nové hodnoty pro odvětví a zároveň musíme připravit cestu pro evoluci k 6G."

Vzhledem k tomu, že AI aplikace, jako je převod textu na video nebo nákup poháněný umělou inteligencí, jsou čím dál běžnější, spotřeba tokenů prudce vzroste. Počet denně spotřebovaných tokenů se za poslední dva roky zvýšil 300krát. Yang věří, že to vytváří obrovské příležitosti pro mobilní průmysl.

Tyto úspěchy však zároveň odhalily mezery, které podle něj musí průmysl řešit. Zaprvé se sítě musí přestat orientovat pouze na downlink a začít poskytovat ultravysokou šířku pásma jak pro uplink, tak downlink, aby podporovaly multimodální výměnu dat mezi zařízeními a cloudem pro AI. Zadruhé musí sítě zajistit bezpečnou, spolehlivou a ultranízkou latenci pro podporu spolupráce AI v reálném čase a inteligentního rozhodování.

Standardizace 6G je také již v plném proudu a podle projektu 3GPP se neočekává, že její standardy budou finalizovány před březnem 2029. Yang vysvětlil, že příštích pět let vytvoří okno příležitostí jak pro rozmach mobilních AI služeb, tak pro odvětví při tvorbě nové hodnoty, pokud operátoři budou efektivně investovat do 5G-A. Tento mezikrok mezi 5G a 6G již hraje v odvětví klíčovou roli, protože poskytuje 10krát vyšší rychlosti uplinku, lepší zkušenost s AI službami, nové technologie Internetu věcí, jako je snížená schopnost (RedCap) a pasivní Internet věcí, a AI pro diferencované síťové možnosti.

Síť 5G-A byla komerčně nasazena ve velkém měřítku ve více než 300 městech po celém světě a její nasazení se rozšiřuje na všechna frekvenční pásma. Pro ještě větší možnosti sítě 5G-A jsou potřeba nové a přepracované spektrální zdroje, zejména v zemích a regionech, kde jsou zdroje v pásmu C omezené. Klíčem k využití potenciálu této sítě je pásmo U6 GHz.

Po několika kolech diskusí na Světové radiokomunikační konferenci (WRC) bylo pásmo U6 GHz stanoveno jako hlavní frekvenční pásmo pro budoucí mobilní komunikace. 5G-A již podporuje U6 GHz, přičemž hlavní čipové sady a řetězec odvětví pro zařízení 5G-A jsou rovněž vyspělé. To znamená, že 5G-A je připraveno pro rozsáhlé komerční nasazení. Yang vyzval účastníky, kteří přihlíželi jeho projevu a všichni působí v telekomunikačním průmyslu, aby se ještě více zapojili do spolupráce na 5G-A a frekvenčních pásmech, jako je U6 GHz, aby podpořili rostoucí poptávku po AI službách.

Druhým bodem Yangova projevu byla naléhavá potřeba odvětví řešit globální nerovnosti v přístupu k digitálním službám. Podle GSMA nemá více než 300 milionů lidí přístup k mobilní širokopásmové síti. Za poslední dvě dekády se telekomunikační průmysl snažil digitální propast překlenout, ale zdá se, že rychlý růst umělé inteligence tuto mezeru dál rozšiřuje. Je potřeba silnějších iniciativ pro digitální inkluzi a pokračující inovace.

Yang vyzval k dalšímu zkoumání i inkluzivních strategií konektivity, jako jsou kombinace různých frekvenčních pásem a nákladově efektivnější návrhy řešení. Společnost Huawei sama spustila inovativní řešení pro všechny scénáře RuralStar s cílem poskytnout inkluzivní mobilní přístup 170 milionům lidí v 80 zemích, stejně jako řadu dalších programů pro inkluzi. Do těchto programů patří například učebny DigiTruck, které poskytují digitální vzdělávání studentům na venkově v Keni, inkluzivní finanční služby pro obyvatele venkova v Bangladéši a mobilní lékařské služby pro vesnice v Argentině.

Na závěr svého projevu vyzval Yang všechny hráče v odvětví, aby pokračovali ve spolupráci na komerčním nasazení sítě 5G-A ve velkém měřítku, aby bylo možné řešit naléhavé potřeby vznikajících AI služeb a připravit cestu pro evoluci k 6G.

Veletrh MWC 2026 se bude konat od 2. do 5. března ve španělské Barceloně. Během akce představí společnost Huawei své nejnovější produkty a řešení na stánku 1H50 v hale Fira Gran Via 1.

Éra agentních sítí se rychle blíží a komerční nasazení 5G-A ve velkém měřítku nabírá na tempu. Společnost Huawei aktivně spolupracuje s operátory a partnery po celém světě, aby plně využila potenciál 5G-A a připravila cestu pro evoluci k 6G. Společnost rovněž vytváří řešení AI-Centric Network pro zajištění inteligentních služeb, sítí a síťových prvků, urychluje rozsáhlé nasazení autonomních sítí úrovně 4 (AN L4) a využívá umělou inteligenci k modernizaci svého hlavního byznysu. Společně s dalšími hráči v oboru bude společnost Huawei vytvářet špičkové sítě orientované na hodnotu a páteřní sítě pro výpočetní techniku AI pro plně inteligentní budoucnost.

Více informací naleznete na stránce: https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924724/image1.jpg

KONTAKT: xuziwei6@h-partners.com

 

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Poranění hlavy i páteře. Senioři spadli při práci na domě, jeden bojuje o život

Dva vážné pády z výšky zaměstnaly ve středu 4. března 2026 záchranáře v...

Dva vážné pády z výšky zaměstnaly ve středu záchranáře v Moravskoslezském kraji. Vrtulník postupně transportoval dva zraněné seniory z Bruntálska a Opavska do ostravského traumatologického centra.

5. března 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Bylo víc zraněných a výrazně vyšší škoda, řekla inspekce k tragické srážce v Lutyni

Hasiči odklízejí hrozivé následky železničního neštěstí u Karviné, stav...

Drážní inspekce vydala závěrečnou zprávu z vyšetřování železničního neštěstí v Dolní Lutyni na Karvinsku, při kterém zemřel třicetiletý strojvedoucí a zranilo se třicet lidí. Stalo se tak více než...

5. března 2026  9:52,  aktualizováno  10:02

Pozor, projíždíte stavbou. Řidiče v Brně potrápí zúžení Zvonařky i oprava hráze

Cestáři pod hlavičkou Ředitelství silnic a dálnic využívají k opravě výtluků...

Na současné uzavírky naváže v Brně s příchodem jara nová vlna oprav. Silničáři musejí při plánování reagovat i na důsledky zimy. Nemalé komplikace řidičům přinášejí například rozkopané ulice...

5. března 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Policie hledá seniorku z Horní Cerekve, naposledy ji viděli ve středu

Policie hledá třiaosmdesátiletou Danuši Havelkovou z Horní Cerekve na Pelhřimovsku. Naposledy ji viděli ve středu kolem 13:00 v obci u školy, domů se...

5. března 2026  8:11,  aktualizováno  8:11

Podpořte stavbu autostrády od Brna na sever, vyzývá starosty i veřejnost ŘSD

Plánovaná silnice I/73 by měla využít stávající polohy tělesa tzv. Hitlerovy...

Obce mohou podpořit vznik dlouhodobě plánované autostrády od Brna na sever, která má nahradit přetíženou silnici I/43. Ředitelství silnic a dálnic ještě letos spustí proces EIA. Na konci příštího...

5. března 2026  9:42

Policie řeší vraždu v Karlových Varech, podezřelého zadržela ve stejném domě

Ilustrační snímek.

Středeční nález mrtvé ženy v domě v Karlových Varech řeší kriminalisté jako vraždu. Policie to oznámila ve čtvrtek ráno na síti X. Muže podezřelého z násilného činu zadrželi krátce po nálezu těla ve...

4. března 2026  21:42,  aktualizováno  5. 3. 9:33

Stát má zálusk na obecní peníze z pokut za rychlost. Starostové protestují

Na třídě Tomáše Bati spustili nové kamery na měření rychlosti. (prosinec 2025)

Ve Zlíně měří radary rychlost automobilové dopravy na osmi místech, v centru i na periferii. Dalších šest má přibýt letos. Za loňský rok zaznamenaly přes 27 tisíc přestupků a řidiči na pokutách...

5. března 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Kraslický kočičí útulek potřebuje nové zázemí, chybějí na něj ale peníze

Jeden z dočasných obyvatel útulku - Skleníček (5. března 2026)

Patnáct let pomáhá kraslický kočičí útulek Konec toulání zvířatům, která se ocitla na ulici. Teď ale zařízení hrozí kolaps. Provizorní zázemí se rozpadá. Letošní zima ukázala, že nová budova je...

5. března 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Spalovnu u Temelína nechceme. Místní bojují peticí, už má přes dva tisíce podpisů

Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)

Spalovnu průmyslových odpadů odmítají obyvatelé obcí kolem lokality, kde ji firma plánuje. Stát má blízko Jaderné elektrárny Temelín. Odpor byl tak mocný, že za několik dnů podepsalo petici proti...

5. března 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

BYDFi byla na Crypto Expo Europe vyhlášena nejlepší platformou typu vše v jednom pro obchodování s kryptoměnami a prodloužila tak sérii ocenění

5. března 2026  9:20

Poškození trakce v Roudnici omezilo provoz vlaků, jezdí po jedné koleji

ilustrační snímek

Dopravu na železničním koridoru mezi Prahou a Ústím nad Labem komplikuje porucha trakčního vedení. Vlak poškodil trakční vedení v Roudnici nad Labem, provoz je...

5. března 2026  7:40,  aktualizováno  7:40

Společnost Huawei představila 115 ukázek průmyslové inteligence s globálními zákazníky a na veletrhu MWC 2026 uvedla na trh ve spolupráci s partnery 22 řešení průmyslové inteligence

5. března 2026  9:07

