Yidan Prize 2026 oceňuje průkopníky v přetváření vzdělávání a péče na pomezí zdravotnictví, výživy a ekonomiky

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  19:51
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Hongkong (Čína) 4. září 2026 (PROEXT/PRNewswire) - Globální filantropická organizace Nadace Yidan Prize dnes na tiskové konferenci v Hongkongu oznámila laureáty Yidan Prize za rok 2026, čímž oslavila desáté výročí této ceny, která podporuje průkopníky v oblasti vzdělávání na celém světě. Nezávislá porota pod předsednictvím Andrease Schleichera, ředitele OECD pro vzdělávání a dovednosti, vybrala profesora Paula W. Glewweho jako laureáta Yidan Prize za rok 2026 v kategorii výzkumu ve vzdělávání za překonávání překážek v učení vytvářením účinných forem politiky a intervencí na základě důkladného výzkumu. To uvolňuje potenciál dětí ve zranitelných komunitách a otevírá cestu ke zdravější a více prosperující budoucnosti. Porota rovněž vybrala profesorku Susan P. Walkerovou, profesorku Sally Grantham-McGregorovou a dr. Susan M. Chang-Lopezovou jako laureátky Yidan Prize za rozvoj vzdělávání za rok 2026 za vyvinutí modelu raného dětství založeného na důkazech, který mění vývoj dětí a jejich životní dráhy v komunitách s omezenými zdroji, v komunitách vysídlených osob a v komunitách domorodých obyvatel.

Laureáti jednotlivých cen obdrží každý 30 milionů hongkongských dolarů (přibližně 3,8 milionu US$), z čehož 15 milionů hongkongských dolarů tvoří peněžní odměna a dalších 15 milionů hongkongských dolarů představuje neomezený projektový fond určený k rozvoji jejich práce a rozšíření jejich působnosti. Od roku 2017 udělila Nadace Yidan Prize celkem 600 milionů hongkongských dolarů (přibližně 77 milionů amerických dolarů) 25 laureátům a podpořila tak jejich práci v téměř 60 zemích a regionech.

„Díky práci a společnému přínosu našich laureátů v uplynulém desetiletí se Yidan Prize stala majákem, který osvětluje cesty vpřed v oblasti globálního vzdělávání. Každý laureát posiluje tento závazek, přináší převratné nápady a rozšiřuje možnosti, jakými utváříme budoucnost vzdělávání," uvedl dr. Charles CHEN Yidan, zakladatel Yidan Prize.

Yidan Prize oceňuje tvůrce změn, jejichž práce je orientovaná na budoucnost, inovativní, transformativní a udržitelná. Nominace na Yidan Prize za rok 2027 budou přijímány od 27. října 2026 do 2. března 2027.

Zviditelňování osvědčených postupů a odstraňování překážek bránících učení dětí v širokém měřítku

Paul W. Glewwe, nejvýše oceněný profesor na katedře aplikované ekonomie Minnesotské univerzity, získal Yidan Prize za výzkum ve vzdělávání za rok 2026 za to, že prokázal, jak socioekonomické, zdravotní a výživové faktory, které přesahují rámec tradičních vstupů ve školním prostředí, ovlivňují výsledky učení dětí. Zásadně se zasloužil o zavedení ukazatelů gramotnosti, matematické gramotnosti a abstraktního uvažování jak u dětí, tak u rodičů do průzkumů domácností Světové banky, což umožnilo tvůrcům politiky lépe pochopit souvislost mezi chudobou, nerovností a vzděláním. Byl také průkopníkem v používání náhodných kontrolovaných studií (RCT) k hodnocení účinnosti vzdělávacích programů a politiky, čímž pomohl vládám a rozvojovým organizacím nasměrovat zdroje na přístupy, u nichž se prokázalo, že zlepšují učení. Kromě toho patřil mezi první ekonomy, kteří do ekonomických analýz vzdělávání a rozvoje začlenili sociálně-emocionální dovednosti. Jeho inovativní výzkum prováděný ve více než 15 rozvojových zemích ovlivnil vzdělávací politiku a praxi na celém světě.

Dr. Elizabeth M. Kingová, předsedkyně poroty Yidan Prize za výzkum ve vzdělávání, zdůraznila význam Paulovy práce. Uvedla: „K transformaci vzdělávacích systémů a výsledků dochází tehdy, když se nekompromisní vědecká důslednost spojí s neochvějným odhodláním pozitivně ovlivnit životy lidí. Paul Glewwe tuto důslednost uplatňuje již téměř 40 let. Poskytl vládám důkazy, které potřebují k moudrému vynakládání prostředků, učitelům nástroje potřebné k efektivní výuce a milionům znevýhodněných dětí příležitost učit se, rozvíjet se a vymanit se z pasti mezigenerační chudoby."

Podpora rodičů a pečovatelů v nejdůležitějších letech vývoje dětí

Profesorka Susan P. Walkerová, profesorka Sally Grantham-McGregorová a dr. Susan M. Chang-Lopezová byly vyznamenány Yidan Prize za rozvoj vzdělávání za rok 2026 za svůj program včasné intervence v raném dětství založený na vědeckých důkazech, jenž se nazývá Natáhni se vzhůru. Jsou to emeritní profesorka výživy na Karibském institutu pro výzkum zdraví při Univerzitě Západní Indie, emeritní profesorka mezinárodního dětského zdraví a vývoje na University College London a docentka na Karibském institutu pro výzkum zdraví při Univerzitě Západní Indie. Na počátku své výzkumné kariéry v oblasti zdraví a výživy objevily klíčovou roli včasné stimulace a kvalitní interakce pro vývoj dětí a jejich životní dráhu. Na základě těchto poznatků vyvinuly praktická řešení, která rozšiřují schopnosti pečovatelů poskytovat stimulaci dětem ve věku od 0 do 4 let. Program Natáhni se vzhůru využívá finančně nenáročné, kulturně přizpůsobitelné aktivity zakořeněné v každodenních běžných pracích a podporuje pečovatele v rozvíjení jejich znalostí, dovedností a sebedůvěry, aby mohli mluvit, hrát si a reagovat způsobem, který podporuje kognitivní vývoj dětí. V současné době je tento program realizován ve více než 21 zemích v Karibiku, Latinské Americe, Asii, Africe a na Blízkém východě prostřednictvím stávajících systémů zdravotnictví, sociální ochrany, školství a humanitární pomoci. Vzdělávací program a materiály Natáhni se vzhůru jsou k dispozici zdarma a jsou průběžně vyhodnocovány a upravovány s cílem zvýšit účinnost programu.

Dorothy K. Gordonová, předsedkyně poroty Yidan Prize za rozvoj vzdělávání, ocenila přínos laureátů v oblasti předškolního vzdělávání. Uvedla: „Program Natáhni se vzhůru dává dětem lepší možnost rovného startu v učení, vzdělávání i životě. Laureáti ukázali, jak lze dosáhnout trvalé změny kombinací vědecky podložených poznatků, partnerství a místního vedení. Obrovský globální dopad jejich práce souvisí s kvalitou a důsledností jejich průkopnického multidisciplinárního výzkumu ve spojení s celou řadou dobře navržených intervencí."

Utváření budoucnosti učení na summitu Yidan Prize 2026

Laureáti z roku 2026 se zúčastní tří dnů podnětných diskusí na summitu Yidan Prize v Hongkongu ve dnech 3. až 5. prosince 2026. V návaznosti na loňskou diskusi o budoucnosti vzdělávání, které stojí na křižovatce, se summit Yidan Prize 2026 zaměří na probíhající změnu: vnímání vzdělávání nejen jako místa, ale také jako hnací síly prosperujících ekosystémů založených na lidských vztazích, tvořivosti a hlubokém učení ve věku umělé inteligence. Poslední den se uskuteční slavnostní předávání Yidan Prize 2026, při kterém laureáti roku 2026 převezmou své ceny.

O Nadaci Yidan Prize

Yidan Prize je nejprestižnější světové ocenění v oblasti vzdělávání, které vyzdvihuje inovátory, jejichž výzkumná a vývojová činnost mění životy lidí i celou společnost. Jde o dvě ocenění: Yidan Prize za výzkum ve vzdělávání a Yidan Prize za rozvoj vzdělávání. Každá z těchto cen zahrnuje zlatou medaili a celkovou částku 30 milionů hongkongských dolarů – z toho polovinu tvoří finanční odměna ve výši 15 milionů hongkongských dolarů a druhou polovinu neomezený projektový fond ve výši 15 milionů hongkongských dolarů, který má laureátům pomoci v naplňování jejich poslání.

Nadace Yidan Prize, založená v roce 2016, usiluje o lepší svět prostřednictvím vzdělávání. Nadace, jejíž jádro tvoří laureáti, sdružuje globální komunitu tvůrců změn – výzkumníků, odborníků z praxe, tvůrců politiky a filantropů –, kteří se navzájem učí, prosazují společné standardy excelence, pomáhají utvářet agendu v této oblasti a urychlují změny ve velkém měřítku.

Další informace najdete na yidanprize.org nebo kontaktujte media@yidanprize.org. 
Najdete nás na @yidanprize na Facebooku, Instagramu, X a LinkedIn.

Zdroj: Yidan Prize Foundation

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