Yidanova cena za rok 2025 upozorňuje na iniciátory změn, kteří podporují komplexní systémovou gramotnost a vícejazyčné vzdělávání

  13:41
Hongkong 29. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Nadace Yidan Prize Foundation, celosvětová filantropická organizace, oznámila laureáty Yidanovy ceny za rok 2025. Profesor Uri Wilensky a Mamadou Amadou Ly získali nejvyšší světové ocenění v oblasti vzdělávání za svůj přínos v oblasti podpory informatického myšlení a odstraňování bariér v základním vzdělávání. Uri a Mamadou se připojí k Radě laureátů Yidanovy ceny, komunitě bystrých mozků z výzkumu i praxe, kteří se snaží spolupracovat, sdílet příležitosti a hledat cesty k vytvoření lepšího světa prostřednictvím vzdělávání.

Upozornění na iniciátory změn, kteří vytvářejí lepší svět prostřednictvím vzdělávání

Nezávislá porota Yidanovy ceny vybrala dva laureáty z řad vynikajících vědců a odborníků z celého světa. Výbor zdůrazňuje, že v době, kdy se do vzdělávání neinvestuje, je důležité ocenit inovativní a rozšiřitelné nápady. Laureáti Yidanovy ceny za rok 2025 významně přispívají k rozvoji základní a přírodovědné gramotnosti a podporují studenty, aby se mohli plně zapojit do výuky a zapojit se do společnosti jako globální občané.

"Vzdělání uvolňuje potenciál. Poskytuje jednotlivcům a společnosti dovednosti, které jim umožňují neustále se učit, zvládat nejistotu a prosperovat v měnícím se světě. Na křižovatce globálního rozvoje jsme pevně odhodláni věnovat se vzdělávání. Yidanova cena má sloužit jako maják, který osvětluje možnosti a utváří lepší budoucnost prostřednictvím vzdělávání," řekl Dr. Charles CHEN Yidan, zakladatel Yidanovy ceny.

Yidanova cena je udělována iniciátorům změn ve výzkumu a rozvoji vzdělávání, jejichž práce je orientovaná na budoucnost, inovativní, transformativní a udržitelná. Profesor Uri Wilensky a Mamadou Amadou Ly obdrží každý 30 milionů hongkongských dolarů (přibližně 3,8 milionu USD), z čehož polovinu tvoří neomezený projektový fond ve výši 15 milionů hongkongských dolarů na rozšíření a rozšíření jejich vzdělávacích iniciativ. Nadace Yidan Prize Foundation dosud rozdala celkem 540 milionů hongkongských dolarů (přibližně 69,2 milionu USD) na ocenění vynikajících úspěchů a inovační práce ve více než 50 zemích.

Pochopení složitosti prostřednictvím praktického zkoumání a vytváření znalostí

Laureát Yidanovy ceny pro rok 2025 za výzkum v oblasti vzdělávání, profesor Uri Wilensky, je profesorem Lorraine H. Mortonové na Northwestern University. Je uznáván za svou průkopnickou práci v oblasti agentového modelování (ABM), které podporuje znalost komplexních systémů a propojuje oborové znalosti. Vyvinul bezplatný nástroj NetLogo s otevřeným zdrojovým kódem, který usnadňuje hlubší pochopení složitých jevů, od změny klimatu přes pandemie až po ekonomickou nestabilitu. Umožňuje uživatelům zkoumat a vytvářet modely, které ilustrují, jak interakce mnoha jednotlivých "agentů" vytvářejí rozsáhlé vzory. Stejný nástroj mohou používat malé děti i výzkumní pracovníci, protože poskytuje univerzální jazyk pro přístup ke složitým otázkám v různých vzdělávacích a akademických prostředích.

Andreas Schleicher, vedoucí poroty Yidanovy ceny za výzkum v oblasti vzdělávání, zdůraznil, že Uriho práce je velmi aktuální. Řekl, že "profesor Uri Wilensky zkoumá, jak mohou počítačové reprezentace přetvářet znalosti ve vědeckých a sociálních oblastech. Tím, že studentům poskytuje nástroje k pochopení nelineárních a komplexních systémů, podporuje jejich sebedůvěru a schopnost orientovat se v dnešním propojeném světě."

Zlepšování základní gramotnosti a vícejazyčnosti pro lepší výsledky ve vzdělávání

Laureát Yidanovy ceny pro rok 2025 za rozvoj vzdělávání Mamadou Amadou Ly je výkonným ředitelem společnosti Associates in Research and Education for Development (ARED). Pod Mamadouovým vedením ARED vyvinula modely dvojjazyčného vzdělávání, které významně zlepšují základní gramotnost a matematické dovednosti dětí ve škole i mimo ni. Ukázal, jakou transformační sílu má výuka v jazycích, které děti znají, a v jazycích, které se děti potřebují naučit, a představil škálovatelnou cestu k dvojjazyčnému vzdělávání v západní a střední Africe. Výukové a vzdělávací materiály ARED jsou pod otevřenou licencí a jsou k dispozici všem na síti zdrojů pro předškolní vzdělávání. Jeho kulturně vhodný přístup zaměřený na komunitu ovlivnil národní vzdělávací politiku v Senegalu, Mauretánii, Gambii a dalších zemích.

Dorothy Gordonová, vedoucí poroty pro udělování Yidanovy ceny za rozvoj vzdělávání, vyzdvihla celosvětový význam Mamadouových úspěchů při prosazování rovnosti a inkluzivity ve vzdělávání. Řekla: "Vizionářská práce Mamadou Amadou Ly v oblasti vícejazyčného vzdělávání poskytuje metody, které otevírají dveře ke gramotnosti a příležitostem pro studenty na celém světě a zároveň chrání jazykovou a kulturní identitu. Tato cesta k inkluzivnímu a spravedlivému vzdělávacímu prostředí je inspirací pro reformu vzdělávání v Africe i mimo ni."

Laureáti budou oceněni 6. prosince na slavnostním předávání Yidanovy ceny za rok 2025 v Hongkongu. Ve dnech 5. a 6. prosince se bude konat také výroční summit o Yidanově ceně. Nominace na Yidanovu cenu za rok 2026 budou otevřeny od října 2025 do března 2026.

 

O nadaci Yidan Prize Foundation

Nadace Yidan Prize Foundation je globální filantropická nadace, jejímž posláním je vytvářet lepší svět prostřednictvím vzdělávání. Nadace Yidan Prize Foundation prostřednictvím své ceny a sítě inovátorů podporuje myšlenky a postupy v oblasti vzdělávání - konkrétně ty, které mají sílu pozitivně změnit životy a společnost.

Yidanova cena je nejvyšší světové ocenění v oblasti vzdělávání, které se uděluje jednotlivcům nebo týmům, kteří významně přispěli k teorii a praxi vzdělávání. Skládá se ze dvou cen, které pracují v harmonii: Yidanovy ceny za výzkum v oblasti vzdělávání a Yidanovy ceny za rozvoj vzdělávání. Jsou navrženy tak, aby měly dopad: laureáti každé ceny obdrží neomezený projektový fond ve výši 15 milionů hongkongských dolarů na tři roky, který jim pomůže rozšířit jejich práci, a také zlatou medaili a peněžní odměnu ve výši 15 milionů hongkongských dolarů. Projektový fond a peněžní odměna jsou mezi týmy rozděleny rovným dílem.

Více informací najdete na yidanprize.org nebo na media@yidanprize.org .

Najdete nás @yidanprize na Facebook, Instagram, Twitter, aLinkedIn.

 

 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2783132/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2783133/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2783134/image_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2511625/Yidan_Prize_Logo.jpg 

 

V případě dotazů pro média kontaktujte prosím: Brunswick Group Limited, jméno: Edward Tam, tel.: +852 98787201, e-mail: edwardtam@brunswickgroup.com; jméno: Nathalie Bockelt, tel.: +1 (202) 914-7861, e-mail: nbockelt@brunswickgroup.co

 

 

