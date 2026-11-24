Granola, která čeká na správný okamžik
Proteinový základ a granola jsou v balení oddělené. Granolu si lze přimíchat až těsně před jídlem, takže zůstane křupavá i ve chvíli, kdy si člověk svačinu bere s sebou. Po tréninku ji může sníst cestou domů, nebo si ji nechat na pauzu během dne.
„Aktivní životní styl vypadá u každého jinak. Někdo trénuje pravidelně, jiný si na pohyb najde čas podle toho, jak mu to den dovolí. Chtěli jsme, aby Mix & Crunch zapadl do běžného dne, nejen do samotné chvíle po tréninku,“ říká Tereza Průšová, Junior Brand Manager CZSK pro značku YoPRO.
Ořechová klasika, nebo ovocnější kombinace?
Ořechová granola nabízí výraznější, plnější chuť ořechů. Malinovo-datlová propojuje ovocný tón malin s jemnou sladkostí datlí. Každá varianta tak přináší jiný chuťový směr a dává možnost vybrat si podle toho, na co má člověk zrovna chuť.
Jedno balení YoPRO Mix & Crunch obsahuje 15 gramů bílkovin. Produkt je také zdrojem vlákniny, obsahuje hořčík a vitamin B9, má nízký obsah tuku a neobsahuje přidaný cukr.
O společnosti Danone
Danone je přední světová potravinářská společnost působící ve třech oblastech zaměřených na zdraví: čerstvé mléčné a rostlinné výrobky, balené vody a speciální výživa pro děti a dospělé. V současnosti vlastní nejrozsáhlejší sbírku fermentačních bakterií na světě a jejím dlouhodobým posláním je přinášet zdraví co největšímu počtu lidí prostřednictvím potravin.
Cílem Danone je inspirovat lidi ke zdravějšímu a udržitelnějšímu stravování a k dodržování pitného režimu. Zároveň se zavázala dosahovat měřitelných výživových, sociálních a společenských přínosů a pozitivně ovlivňovat životní prostředí. Společnost Danone postavila svou strategii na obnovení růstu a konkurenceschopnosti a na dlouhodobém vytváření hodnot.
S více než 90 000 zaměstnanci po celém světě a produkty prodávanými na více než 120 trzích dosáhla společnost v roce 2024 tržeb ve výši 27,4 miliardy EUR. Portfolio Danone v současnosti zahrnuje přední mezinárodní značky, jako jsou Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon a Volvic. Na slovenském a českém trhu nabízí značky mléčných a rostlinných produktů, například Activia, Actimel, Danette, Kostíci a Fantasia, Alpro, ale také výrobky dětské výživy Nutrilon a Hami a přípravky klinické výživy spojené se značkou Nutricia – Nutridrink, Forticare, Cubitan, Nutrison, Neocate a další.
Společnost Danone, kótovaná na burze Euronext Paris a zastoupená na platformě OTCQX prostřednictvím programu ADR (American Depositary Receipt), je součástí předních indexů udržitelnosti, včetně indexů spravovaných společnostmi Moody’s a Sustainalytics, dále indexů MSCI ESG, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index a Access to Nutrition Index. Společnost Danone získala v roce 2025 celosvětovou certifikaci B Corp™.
Zdroj: Danone/New School Communications
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