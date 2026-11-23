Devětadvacetiletý Tadeáš Řáha získal hlavní cenu Changemaker of the Year za propojení sociálního marketingu se zdravotní osvětou. Vlastní zkušenost s pozdě diagnostikovaným onemocněním páteře proměnil v česko-slovenskou osvětovou kampaň, která získala záštitu ministerstev zdravotnictví obou zemí. Jen o několik dní později, 17. listopadu, uspěl na světových cenách World Public Relations and Communication Awards v nigerijské Abuji, kde získal titul Global Student of the Year.
Další z oceněných osobností, vědkyně Markéta Hujerová z Technické univerzity v Liberci, slaví se svým startupem Nanoflexion vítězství v kategorii Healthcare evropské soutěže EIT Jumpstarter 2026. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 895 projektů. Hujerová se věnuje vývoji vstřebatelné nanovlákenné náplasti, která má pomoci předcházet komplikacím po operacích střev.
„Úspěchy Tadeáše a Markéty ukazují, jak mimořádné talenty v Česku máme. Mladí lidé mají odvahu, energii i schopnosti měnit svět k lepšímu. Potřebujeme jim dát příležitost, otevřít dveře a brát jejich nápady vážně. Právě proto vznikla iniciativa Young for Future. Chceme dlouhodobě podporovat nastupující generaci lídrů a zapojovat ji do rozhodování o budoucnosti naší země,“ říká Alice Mikulášová, hlavní pořadatelka summitu a zakladatelka Institutu politické participace mladých.
Dvanáct osobností, které mění svět kolem sebe
Vedle hlavní ceny Changemaker of the Year a ocenění v deseti oborových kategoriích byla udělena také speciální cena BOLD AWARD za novinářskou odvahu. Získala ji pětadvacetiletá reportérka a moderátorka televize Nova Adéla Snopová.
Ocenění Changemakers Awards 2026 získali:
- Tadeáš Řáha – Changemaker of the Year
- Adéla Snopová – BOLD AWARD
- Marek Miltner – umělá inteligence a technologie
- Simon Klinga – věda a výzkum
- Monika Štěpánová – podnikání se společenským dopadem
- Krystyna Pyszková – ekonomika a finanční gramotnost
- Markéta Hujerová – zdravotnictví a medicína
- Matěj Brzica – vzdělávání
- Petr Balvín – klima, energetika a udržitelnost
- Marta Sýkorová – kultura a společnost
- Matěj Skalický – média a komunikace
- Tobiáš Bruno Galia – demokracie a veřejná služba
Summitem iniciativa nekončí
První ročník Young for Future Summitu, který se uskutečnil 12. a 13. listopadu v karlovarském hotelu Imperial, přivítal přibližně dvě stovky hostů. Propojil nastupující generaci odborníků, podnikatelů a inovátorů se zkušenými osobnostmi byznysu, politiky, vědy a médií. Diskuse se zaměřily na budoucnost umělé inteligence, vzdělávání, duševního zdraví, finanční gramotnosti, evropské bezpečnosti i médií.
Na summit naváže celoroční činnost Young for Future Boardu, který prostřednictvím oborových rad mladých vytvoří prostor pro formulování konkrétních návrhů a jejich diskusi s lidmi, kteří rozhodují. Pokračovat bude také mediální podpora mladých talentů a jejich projektů v rámci iniciativy Changemakers.
Více informací na www.youngforfuture.cz.
Zdroj: Young for Future
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60192.