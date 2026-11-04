Yunji Technology představí na veletrhu EquipHotel Paris 2026 robotiku pro pohostinství založenou na AI

Společnost Yunji předvede, jak její robotická řešení spolupracují se stávajícími systémy pro správu hotelů a pomáhají řešit běžné provozní problémy. Hoteliéři po celé Evropě se i nadále potýkají s přetrvávajícím nedostatkem personálu a s výzvou, jak zajistit jednotnou úroveň služeb pro hosty napříč několika provozovnami. Technologie společnosti Yunji je navržena tak, aby tyto každodenní požadavky podporovala pomocí automatizace rutinních úkolů a zefektivnění interní logistiky.
Součástí veletrhu budou živé ukázky robotů, kteří zvládají běžné hotelové pracovní postupy. Návštěvníci uvidí, jak tyto roboti zvládají úkoly od roznášky na pokoje a navádění hostů až po širší správu hotelových prostor. Roboti společnosti Yunji nefungují jako izolované stroje, ale jako propojená síť, což zajišťuje plynulý provoz i během špičky. Společnost Yunji rovněž představí model GORA C40 určený k úklidu veřejných prostor v hotelech.
Integrovaný systém úklidu: Model C40 kombinuje mytí podlah, zametání, utírání prachu a vysávání do jediného stroje, čímž výrazně snižuje nároky na údržbu zařízení hotelu a zkracuje dobu potřebnou na zaškolení personálu. Za zmínku stojí zejména to, že model C40 dokáže samostatně přecházet mezi patry díky propojení s hotelovými výtahovými systémy, čímž zajišťuje nepřetržitý úklid bez nutnosti ručního přenášení.
Tato technologie již přináší praktické výsledky po celém světě. Společnost Yunji zavedla svá řešení ve více než 20 zemích a regionech a úzce spolupracuje s mezinárodními hotelovými řetězci. Roboti přebírají rutinní úkoly, jako je roznášení toaletních potřeb nebo přeprava ložního prádla, a hotelovému personálu tak poskytují více času na služby zaměřené přímo na hosty. Systém navíc generuje provozní data, která pomáhají hotelovým manažerům identifikovat, kde je prostor pro zlepšení, a optimalizovat pracovní postupy.
„Na veletrhu EquipHotel Paris je naším hlavním cílem naslouchat evropským hoteliérům," uvedl Jake Ma, marketingový ředitel společnosti Yunji Technology. „Tím, že předvedeme, jak se náš vozový park řízený umělou inteligencí i vylepšená řešení pro úklid integrují do každodenního provozu, se snažíme nabídnout škálovatelná řešení, která řeší konkrétní problémy s pracovní silou a efektivitou, s nimiž se toto odvětví dnes potýká."
Společnost Yunji Technology zve hotelové řetězce, správce budov a partnery k návštěvě stánku P7.3-R044, kde si mohou prohlédnout systémy v provozu a projednat možnosti spolupráce.
Společnost Yunji Technology (HKEX: 02670) je podnik kótovaný na hongkongské burze se sídlem v Pekingu. Specializuje se na výzkum, vývoj a komercializaci servisních robotů a agentů umělé inteligence. V souladu se svým posláním „Roboti, kteří přinášejí lidem více štěstí" poskytuje společnost Yunji inteligentní a spolehlivé robotické systémy pro odvětví pohostinství, maloobchodu a komerční sféry. Další informace najdete na stránkách https://www.yunjichina.com.cn/.
Zdroj: Yunji Technology
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59921.