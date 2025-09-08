Yutong Bus Link+ přináší flotilám chytré řízení a zvyšuje jejich provozní efektivitu

Čcheng-čou (Čína) 8. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Yutong Bus („Yutong", SHA: 600066), přední světový výrobce elektrických autobusů, představil mezinárodní generaci nové generace své platformy pro internet vozidel (IoV) s názvem Link+. Jde o komplexní upgrade systému Vehicle+, který nabízí bezpečné, inteligentní a efektivní komplexní řešení pro správu vozového parku a umožňuje provozovatelům dosahovat optimalizované provozní efektivity.

Yutong Link+ nabízí flotilám komplexní nástroje pro správu po celou dobu životního cyklu – od nepřetržitého dohledu přes chytré řízení až po služby založené na datech.

• Komplexní monitoring: Sleduje polohu vozidel a jejich stav v reálném čase a na dálku monitoruje více než 100 součástí a komponentů. Díky inteligentním kontrolám prováděným každou minutu dokáže včas odhalit a odstranit rizika, čímž zajišťuje bezpečnější jízdu.

• Inteligentní řízení: Geofencing umožňuje nastavit inteligentní omezení rychlosti ve vymezených zónách. Dálkové ovládání klimatizace předem nastaví teplotu v kabině. Link+ automaticky naplánuje nabíjení mimo špičku, čímž snižuje energetické náklady. Yutong navíc identifikuje vzorce vysoké spotřeby energie a nabízí strategie zlepšení podložené daty.

• Efektivní servis: AI asistent od Yutongu dokáže okamžitě rozpoznat poruchy a nabídne uživateli návod k opravě krok za krokem. K dispozici je přes 480.000 originálních dílů OEM s možností přehledného online objednání a sledování dodávky v reálném čase. Opravy lze zajistit jedním kliknutím a navázat přímý kontakt s certifikovanými techniky.

VOY Santiago SpA, chilský provozovatel veřejné dopravy spravující 214 autobusů Yutong s novou energetickou technologií, zaznamenal po zavedení systému Link+ výrazné zlepšení. Kvůli složitým podmínkám na chilských silnicích měla společnost problémy s vysokým opotřebením brzdových systémů, díky mapovému monitoringu v reálném čase si však nyní může zobrazit klíčová data a zkrátit dobu kontroly vozidel z 4–5 dnů na pouhých 10 minut.

V oblasti řízení spotřeby energie umožnil systém Link+ přechod od manuální kontroly k inteligentnímu řízení. Zavedením jednotného nastavení klimatizace v celé flotile – při teplotě 22 °C a rychlosti ventilátoru 50 % – zvýšil VOY dodržování pravidel ze strany řidičů a současně zajistil pohodlí pasažérů. Toto chytré nastavení snížilo denní spotřebu energie o 1 848 kWh. Při chilské ceně elektřiny 127 pesos za kWh tak provozovatel během hlavní sezony klimatizace ušetří přibližně 49,31 milionu chilských pesos ročně.

Yutong Link+, využívající AI a big data, nabízí chytré nástroje pro správu celého životního cyklu, což přináší dlouhodobou hodnotu pro zákazníky po celém světě.

? Společnost Yutong striktně dodržuje zákony a předpisy zemí a regionů, v nichž působí, a přijímá účinná opatření k ochraně soukromí uživatelů a bezpečnosti dat. Její systém řízení informační bezpečnosti (ISMS) získal certifikace ISO27001 a ISO27701 a systém řízení kybernetické bezpečnosti vozidel (CSMS) obdržel certifikaci EU. Desítky modelů navíc prošly homologací R155 VTA v oblasti informační bezpečnosti.

