Yutong uvádí na evropský trh prémiový turistický autobus T14

Společnost Yutong uvedla na trh model T14, prémiový turistický autobus určený pro evropský trh. Tento nový model s dieselovým pohonem přináší vylepšení v oblasti pohodlí cestujících, provozní úspornosti, inteligentních systémů a výkonu hnacího ústrojí. Zaměřuje se na potřeby cestování na dlouhé vzdálenosti a zároveň dále rozšiřuje produktovou řadu Yutong T-Series, aby evropským zákazníkům nabídl komplexnější škálu produktů a řešení.
Model T14 kombinuje komfortní prvky zaměřené na cestující a aerodynamický design s inteligentní kabinou a pokročilými asistenčními systémy pro řidiče, to vše na základě motoru od firmy DAF, vzduchového odpružení od firmy ZF a systému řízení od Bosche. Výsledkem je vyvážený poměr mezi jízdním komfortem, provozní účinností, pohodlím při řízení a požadavky na výkon v různých provozních situacích.
Větší pohodlí: zlepšení komfortu při jízdě na dlouhé vzdálenosti
Model T14 je vybaven inteligentním dvouzónovým systémem klimatizace s nezávisle regulovatelnou teplotou v prostoru řidiče a cestujících. Díky chladicímu výkonu 36.000 kcal a topnému výkonu 38.000 kcal udržuje tento systém v interiéru stálý komfort jak v mrazivých, tak v horkých podmínkách.
Materiály v interiéru byly vylepšeny o ekologické varianty s nízkým zápachem, díky čemuž je úroveň zápachu maximálně 2,5 při 40 °C a maximálně 3,0 při 80 °C. Ve spojení se systémem větrání čerstvým vzduchem zůstává atmosféra v kabině po celou dobu jízdy svěží a čistá.
Ergonomicky tvarovaná sedadla nabízejí lepší oporu a přizpůsobení se tvaru těla, čímž snižují únavu při dlouhých cestách. Vzduchové odpružení od společnosti ZF a automatická převodovka účinně tlumí vibrace z vozovky a eliminují nárazy při řazení, čímž dále zlepšují jízdní komfort. Navíc 26 prémiových reproduktorů a dvaadvacetipalcový HD displej umístěný uprostřed přední části kabiny vytvářejí pohlcující audiovizuální zážitek, zatímco vybavení včetně ledničky, toalety, dávkovače vody a nabíjecích portů uspokojuje praktické potřeby při cestování na dlouhé vzdálenosti.
Úspornější: snížení provozních nákladů
Z hlediska úspornosti využívá model T14 systém ECAS (elektronicky řízené vzduchové odpružení), který automaticky přizpůsobuje výšku karoserie podle rychlosti vozidla. V kombinaci s elektronickými zpětnými zrcátky a aerodynamickým designem přední stěny se koeficient odporu vzduchu snižuje o 20 %. Na tomto základě inteligentní systém úspory paliva BlueCore a elektrické ventilátory dále optimalizují spotřebu energie, čímž přinášejí úsporu paliva ve výši 2 % až 3 %.
Inteligentnější: zjednodušení ovládání pro řidiče
Prostor řidiče modelu T14 je vybaven inteligentním kabinovým systémem Yutong, který zahrnuje 10,25palcový přístrojový displej a 12,8palcovou inteligentní centrální ovládací obrazovku. Systém podporuje monitorování celého vozidla v rozlišení 1080P HD, třistašedesátistupňový panoramatický výhled, ovládání ambientního osvětlení, připojení mobilního telefonu s funkcí zrcadlení obrazovky a připojení přes USB. Umožňuje o 20 % více funkcí a zároveň snižuje počet fyzických spínačů o 60 %, čímž zjednodušuje ovládání pro řidiče.
Vozidlo je rovněž vybaveno sadou inteligentních asistenčních systémů pro řidiče, včetně ACC (adaptivního tempomatu), LDWS (varování před opuštěním jízdního pruhu), AEBS (pokročilého nouzového brzdového systému) a ASR (protiskluzového systému), které poskytují technologicky podloženou podporu pro bezpečný provoz vozidla.
Vyšší výkon: přizpůsobení se různým provozním scénářům
Model T14 je poháněn motorem řady DAF MX-13 s jmenovitým výkonem 350 kW a jmenovitým točivým momentem 2500 N•m, který zajišťuje robustní výkon. Řídicí systém Bosch s minimálním poloměrem otáčení nepřesahujícím 21 metrů zajišťuje pružnou manévrovatelnost, díky čemuž si vozidlo poradí s rozmanitým terénem evropských silnic, od horských průsmyků po pobřežní trasy, a je vhodné pro různé scénáře od přeshraniční dálkové přepravy cestujících až po prémiovou turistiku.
Rozšíření modelové řady T-Series
Díky komplexním vylepšením v oblasti komfortu, provozní hospodárnosti, inteligentních systémů a výkonu hnacího ústrojí model T14 dále obohacuje produktovou řadu Yutong T-Series a poskytuje evropským zákazníkům širší škálu produktových možností a řešení.
Další informace o modelu Yutong T14 a řadě T-Series najdete na stránkách https://en.yutong.com/products/T14Left.shtml.
Zdroj: Yutong