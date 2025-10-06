Yutong uvádí na veletrhu Busworld Europe 2025 technologii EV Long-Life Tech a odnáší si sedm prestižních ocenění

Společnost Yutong na veletrhu získala celkem sedm ocenění a dočkala se vysokého uznání za své výjimečné výsledky v oblasti výkonu vozidel, bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Model Yutong U15 obdržel prestižní ocenění „Grand Award Bus", přičemž na druhém místě se umístil Daimler ECITARO a na třetím EBUSCO 3.0. Autobus U15 navíc získal další tři ocenění: „Label of Excellence Safety Bus", „Label of Excellence Ecology Bus" a „Label of Excellence Design Bus", čímž potvrdil své postavení vzorového modelu v segmentu prémiových městských autobusů. Model Yutong T14E byl oceněn titulem „Grand Award Coach", následovaný autobusy Daimler SETRA S 515 HD na druhém a Yutong IC12E na třetím místě. Model IC12E si odnesl i cenu „Label of Excellence Ecology Coach". Kromě toho byla platforma pro správu vozových parků Yutong Link+ oceněna zlatou cenou Busworld Digital Award, zatímco stříbrné a bronzové ocenění získaly ZF BUS CONNECT a Bosch SECURE CENTRAL GATEWAY.
Společnost Yutong Bus představila na veletrhu Busworld Europe 2025 čtyři řady elektrických autobusů s bateriovým pohonem, určené pro různé provozní scénáře – od městské páteřní dopravy přes meziměstské spoje až po segment luxusní turistické přepravy. Prezentace zdůraznila hlavní konkurenční přednosti její nabídky vyspělých dopravních řešení.
• Čtrnáctimetrový luxusní elektrický turistický autobus T14E je nabízen s bateriemi o kapacitě 621 nebo 704 kWh a nabízí dojezd až 850 km. Má 61 míst k sezení, zavazadlový prostor o objemu 8,5 m3, 360stupňový ozvučovací systém a digitální klíč s technologií NFC, který umožňuje přístup prostřednictvím mobilního telefonu, čímž zvyšuje pohodlí a komfort cestujících. Autobus je dále vybaven systémem plynulého řízení tlumení (CDC) v kombinaci se vzduchovým odpružením, které zajišťuje inteligentní adaptivní přizpůsobení jízdy, a také zvedacím zařízením pro cestující s omezenou pohyblivostí.
• Standardní meziměstský elektrický autobus IC12E s bateriovým pohonem, který měl celosvětovou premiéru na veletrhu Busworld Europe 2025, je vybaven novou generací baterií s vysokou energetickou hustotou, jejichž spotřeba činí 0,67 kWh/km podle podmínek testu SORT2. Nabízí maximální dojezd až 675 kilometrů a zvládne stoupání se sklonem 25 %. Díky dvěma výkonným kapalinou chlazeným nabíjecím stanicím umožňuje jeden nabíjecí modul proud až 700 A, při dvojitém nabíjení až 1400 A, což umožňuje nabít baterii z 12 % na 100 % přibližně za 1,2 hodiny.
• Patnáctimetrový městský autobus vyšší třídy U15, který představuje vzor ve své kategorii, dosahuje maximálního dojezdu až 850 km podle podmínek testu SORT2 a pojme až 90 cestujících. Vozidlo je vybaveno systémem pro správu vozových parků Link+, který umožňuje sledování provozních dat v reálném čase a poskytuje bezpečnější a efektivnější řešení pro městskou veřejnou dopravu. Na veletrhu měly premiéru také modely U11DD a U12, které dále rozšiřují rozmanité produktové portfolio společnosti Yutong na evropském trhu.
Při prezentaci svého širokého produktového portfolia se společnost Yutong zaměřila také na hodnotu elektrických autobusů v průběhu celého jejich životního cyklu prostřednictvím technologie EV Long-Life Tech. V době, kdy elektrifikace zůstává hlavním trendem, se pozornost veřejnosti soustřeďuje především na bezpečnost baterií a spolehlivost vozidel. Společnost Yutong díky rozvoji svých klíčových technologií v oblasti baterií, motorů a řídicích systémů vyvinula odolnou konstrukci vozidel s životností až 15 let nebo 1,5 milionu kilometrů, čímž se jí podařilo dosáhnout sjednocené životnosti vozidla a baterie. Tato inovace přináší i širší společenské přínosy: nižší emise uhlíku, menší závislost na přírodních zdrojích a podporu oběhového hospodářství.
Současně Yutong rozšiřuje své technologické přednosti i do oblasti provozu a služeb a vytváří komplexní end-to-end řešení, které pokrývá celý životní cyklus vozidla – od inteligentní konektivity přes efektivní nabíjení až po kompletní servisní podporu. Díky svému systému pro správu vozových parků Link+ nabízí Yutong ucelený model „správa–provoz–údržba–opravy", který pomáhá dopravcům snižovat náklady a zvyšovat provozní efektivitu. Servisní značka společnosti EnRoute+ stojí na osmi klíčových závazcích, které zahrnují mimo jiné servisní síť a distribuci náhradních dílů. Firma zřídila centrální sklad náhradních dílů ve Francii, který doplňuje 16 regionálních skladů, čímž vytvořila dvoustupňový systém zásobování náhradními díly pro Evropu. V současnosti má Yutong v Evropě 32 autorizovaných servisních stanic a zhruba 90 odborných techniků, kteří zákazníkům poskytují různorodá servisní řešení, včetně komplexních servisních smluv, mobilní údržby a technické podpory přímo u provozovatele, tedy služby, které plně pokrývají potřeby moderního dopravního provozu.
Od výzkumu a vývoje technologií pro novou energetiku až po kompletní služby pokrývající celý životní cyklus vozidel společnost Yutong trvale považuje za své hlavní poslání „přinášet společnosti vyšší hodnotu". Do budoucna chce Yutong i nadále zlepšovat mobilitu prostřednictvím inovací, naplňovat své závazky vůči zákazníkům po celém světě a aktivně prosazovat zásady společenské odpovědnosti firem prostřednictvím špičkových produktů a systematických řešení.
